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Saç Boyası Yüzünü Yakmıştı: Yıldız Tilbe, Son Durumunu Sosyal Medyadan Duyurdu

Saç Boyası Yüzünü Yakmıştı: Yıldız Tilbe, Son Durumunu Sosyal Medyadan Duyurdu

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
11.03.2025 - 19:57

Saçını evde boyayan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin yüzü yanmıştı. Olayın üzerinden epey zaman geçtikten sonra Tilbe son durumu hakkında açıklama yaptı.

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Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, geçtiğimiz günlerde yaşadığı talihsiz kazayla sevenlerini üzmüştü.

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, geçtiğimiz günlerde yaşadığı talihsiz kazayla sevenlerini üzmüştü.

Evinde saçını boyayan Yıldız Tilbe'nin yüzü yanmıştı. Yüzünde yanıklar oluşan şarkıcı, son halini sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Tilbe, yüzündeki yanıkların net bir şekilde görünmüş olduğu fotoğrafları da takipçileriyle paylaşarak "Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum" demişti.

Tilbe, yüzündeki yanıkların net bir şekilde görünmüş olduğu fotoğrafları da takipçileriyle paylaşarak "Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum" demişti.

Yaşadığı bu olay sonrası doktora gittiğini açıklayan Tilbe, 'Doktora gittim, krem ve hap verdi. Tüm ilaçlarını kullanıyorum. Geçer inşallah, çok sağ olsun' dedi. Ünlü şarkıcı ''uyuyakaldığı için yüzünde yanıklar oldu'' iddiasını ise yalanlamıştı. Tilbe, 'Yandım ama iyiyim çok şükür. Uyuduğum için değil, boya kötüymüş. İnternette de araştırdım, başka kadınların da yandığını gördüm. Bir sürü boya kullanıyordum, ama bu kötüymüş' diyerek uyarmıştı.

58 yaşındaki ünlü şarkıcı Tilbe, yüzündeki yanıklar hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

58 yaşındaki ünlü şarkıcı Tilbe, yüzündeki yanıklar hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Tilbe paylaşımında, 'İyiyim, Allah'a şükür. Siz de iyi misiniz? Güzellikler dilerim. Yüzüm geçti sayılır, inşallah' diye yazdı.

İşte o paylaşım:

İşte o paylaşım:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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