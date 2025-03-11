Saç Boyası Yüzünü Yakmıştı: Yıldız Tilbe, Son Durumunu Sosyal Medyadan Duyurdu
Saç Boyası Yüzünü Yakmıştı: Yıldız Tilbe, Son Durumunu Sosyal Medyadan Duyurdu
Saçını evde boyayan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin yüzü yanmıştı. Olayın üzerinden epey zaman geçtikten sonra Tilbe son durumu hakkında açıklama yaptı.
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Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, geçtiğimiz günlerde yaşadığı talihsiz kazayla sevenlerini üzmüştü.
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Tilbe, yüzündeki yanıkların net bir şekilde görünmüş olduğu fotoğrafları da takipçileriyle paylaşarak "Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum" demişti.
58 yaşındaki ünlü şarkıcı Tilbe, yüzündeki yanıklar hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
İşte o paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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