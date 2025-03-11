Saç Boyası Yüzünü Yakmıştı: Yıldız Tilbe, Son Durumunu Sosyal Medyadan Duyurdu

Yaşadığı bu olay sonrası doktora gittiğini açıklayan Tilbe, 'Doktora gittim, krem ve hap verdi. Tüm ilaçlarını kullanıyorum. Geçer inşallah, çok sağ olsun' dedi. Ünlü şarkıcı ''uyuyakaldığı için yüzünde yanıklar oldu'' iddiasını ise yalanlamıştı. Tilbe, 'Yandım ama iyiyim çok şükür. Uyuduğum için değil, boya kötüymüş. İnternette de araştırdım, başka kadınların da yandığını gördüm. Bir sürü boya kullanıyordum, ama bu kötüymüş' diyerek uyarmıştı.