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Ekipler Harekete Geçti: Ataşehir'de AVM'de Yangın

Ekipler Harekete Geçti: Ataşehir'de AVM'de Yangın

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
12.03.2025 - 17:16

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde panik dolu anlar yaşandı. Tadilat nedeniyle boşaltıldığı öğrenilen AVM'de yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. 

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Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındığı öğrenildi.

Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındığı öğrenildi.

Ataşehir'de bir süre önce tadilat nedeniyle boşaltılan alışveriş merkezinin çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Ataşehir'de bir süre önce tadilat nedeniyle boşaltılan alışveriş merkezinin çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Küçükbakkalköy Mahallesi Dilek Sabancı Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinde çıktı. Bir süre önce tadilat nedeniyle boşaltıldığı öğrenilen alışveriş merkezinin çatısının alev alev yandığını görenler İtfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken yangında yaralananın olmadığı öğrenildi. Ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

İşte o anlar:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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