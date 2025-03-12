Muazzez Abacı'nın Eski Eşi Hasan Heybetli Cezaevinde Ölü bulundu
Muazzez Abacı'nın Eski Eşi Hasan Heybetli Cezaevinde Ölü bulundu
Yeraltı dünyasının tanınan ismi, 'Son Kabadayı' olarak bilinen Hasan Heybetli tutuklu bulunduğu cezaevinde 75 yaşında yaşamını yitirdi. Heybetli'nin ünlü sanatçı Muazzez Abacı'nın eski eşi olduğu öğrenildi.
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Muazzez Abacı ile yaşadığı aşkla hafızalara kazınan Hasan Heybetli'nin ölüm nedeni yapılan incelemeden sonra belli olacak.
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Heybetli bu akşam saat 19.00 sıralarında koğuşunda ölü bulundu. Heybetli'nin ölümü üzerine nöbetçi savcı cezaevinde incelemelerde bulundu.
1970’li yıllarda İstanbul’un yeraltı dünyasında adını duyuran Hasan Heybetli, çok sayıda adam yaralama ve mekan basma olayına adı karıştı. Bu süreçte defalarca hapse girip, çıktı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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