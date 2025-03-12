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Muazzez Abacı'nın Eski Eşi Hasan Heybetli Cezaevinde Ölü bulundu

Muazzez Abacı'nın Eski Eşi Hasan Heybetli Cezaevinde Ölü bulundu

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
12.03.2025 - 23:27

Yeraltı dünyasının tanınan ismi, 'Son Kabadayı' olarak bilinen Hasan Heybetli tutuklu bulunduğu cezaevinde 75 yaşında yaşamını yitirdi. Heybetli'nin ünlü sanatçı Muazzez Abacı'nın eski eşi olduğu öğrenildi.

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Muazzez Abacı ile yaşadığı aşkla hafızalara kazınan Hasan Heybetli'nin ölüm nedeni yapılan incelemeden sonra belli olacak.

Muazzez Abacı ile yaşadığı aşkla hafızalara kazınan Hasan Heybetli'nin ölüm nedeni yapılan incelemeden sonra belli olacak.

Heybetli bu akşam saat 19.00 sıralarında koğuşunda ölü bulundu. Heybetli'nin ölümü üzerine nöbetçi savcı cezaevinde incelemelerde bulundu.

Heybetli bu akşam saat 19.00 sıralarında koğuşunda ölü bulundu. Heybetli'nin ölümü üzerine nöbetçi savcı cezaevinde incelemelerde bulundu.

Hasan Heybetli, 1950 yılında Siirt’te doğdu. Babası, 'Arap Hüso' olarak tanınan kabadayı Hüseyin Heybetli’dir. Cengiz Heybetli adında bir kardeşi bulunmaktadır.

1970’li yıllarda İstanbul’un yeraltı dünyasında adını duyuran Hasan Heybetli, çok sayıda adam yaralama ve mekan basma olayına adı karıştı. Bu süreçte defalarca hapse girip, çıktı.

1970’li yıllarda İstanbul’un yeraltı dünyasında adını duyuran Hasan Heybetli, çok sayıda adam yaralama ve mekan basma olayına adı karıştı. Bu süreçte defalarca hapse girip, çıktı.

1979 yılında babasının ölümüyle İstanbul'da haraç işine yöneldi. Ünlü sanatçı Muazzez Abacı ile yaşadığı aşkla tanınan Hasan Heybetli, sanatçının çalıştığı gazinoya her gün 24 kırmızı gül gönderdi. 1979 yılında nişanlanan çift, Hasan Heybetli’nin cezaevinde olduğu dönemde, 1980 yılında evlendi. Bu evlilik 3 yıl sürdü. 1989 yılında yeniden nikah masasına oturdular ancak bu evlilik de uzun sürmedi. Çift, 1993’te boşandı. 

2006 yılında Heybetli’nin, Abacı’nın kapısına tek bir gülle gelmesi, üçüncü kez evlenecekleri iddialarına neden oldu, ancak bu gerçekleşmedi. Heybetli, Muazzez Abacı’dan sonra üç kez daha evlendi.

1990’lı yıllarda Türkiye’den uzaklaşarak ABD başta olmak üzere yurt dışında yaşadı. 2004 yılında şarkıcı Kader Çetintürk’ün de adının geçtiği bir gaspa teşebbüs davasında 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2009 yılında İstanbul Şişli Polat Rezidans’ta döviz büfesi sahibi Fatih Edremit’i öldürdüğü iddiasıyla yargılandı. Mahkeme, Hasan Heybetli’yi 'kasten adam öldürmek' suçundan 25 yıl, 'ruhsatsız silah taşımak' suçundan ise 10 ay hapis cezasına mahkûm etti. Bu karar Yargıtay tarafından da onandı ve cezası Edirne F Tipi Cezaevi’nde infaz edilmeye başlandı.

Cezaevinde prostat kanserine yakalanan Hasan Heybetli, 2014 yılında Edirne Tıp Fakültesi Hastanesi mahkum koğuşuna sevk edildi. Burada Üroloji servisinde prostat kanseri, Kardiyoloji servisinde ise kalp hastalığı nedeniyle tedavi gördü.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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