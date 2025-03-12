Muazzez Abacı'nın Eski Eşi Hasan Heybetli Cezaevinde Ölü bulundu

1979 yılında babasının ölümüyle İstanbul'da haraç işine yöneldi. Ünlü sanatçı Muazzez Abacı ile yaşadığı aşkla tanınan Hasan Heybetli, sanatçının çalıştığı gazinoya her gün 24 kırmızı gül gönderdi. 1979 yılında nişanlanan çift, Hasan Heybetli’nin cezaevinde olduğu dönemde, 1980 yılında evlendi. Bu evlilik 3 yıl sürdü. 1989 yılında yeniden nikah masasına oturdular ancak bu evlilik de uzun sürmedi. Çift, 1993’te boşandı.

2006 yılında Heybetli’nin, Abacı’nın kapısına tek bir gülle gelmesi, üçüncü kez evlenecekleri iddialarına neden oldu, ancak bu gerçekleşmedi. Heybetli, Muazzez Abacı’dan sonra üç kez daha evlendi.

1990’lı yıllarda Türkiye’den uzaklaşarak ABD başta olmak üzere yurt dışında yaşadı. 2004 yılında şarkıcı Kader Çetintürk’ün de adının geçtiği bir gaspa teşebbüs davasında 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2009 yılında İstanbul Şişli Polat Rezidans’ta döviz büfesi sahibi Fatih Edremit’i öldürdüğü iddiasıyla yargılandı. Mahkeme, Hasan Heybetli’yi 'kasten adam öldürmek' suçundan 25 yıl, 'ruhsatsız silah taşımak' suçundan ise 10 ay hapis cezasına mahkûm etti. Bu karar Yargıtay tarafından da onandı ve cezası Edirne F Tipi Cezaevi’nde infaz edilmeye başlandı.

Cezaevinde prostat kanserine yakalanan Hasan Heybetli, 2014 yılında Edirne Tıp Fakültesi Hastanesi mahkum koğuşuna sevk edildi. Burada Üroloji servisinde prostat kanseri, Kardiyoloji servisinde ise kalp hastalığı nedeniyle tedavi gördü.