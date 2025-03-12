Trump Açıkladı: ABD Heyeti Rusya'ya Gidiyor
Trump Açıkladı: ABD Heyeti Rusya'ya Gidiyor
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gergin anlar yaşanmıştı. Beyaz Saray'da yaşanan kriz sonrası yeni bir gelişme yaşandı.
Trump 'Şu an Rusya'ya giden bir heyetimiz var. Umuyorum ki ateşkese ulaşacağız' dedi.
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Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında gerginlik çıktı. Trump ve yardımcısı Vance, Zelenskiy’i kameraların önünde aşağıladı.
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Bu olayın üzerinden çok geçmeden ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında sağlanması yönünde adımlar atılan ateşkes hakkında açıklamalarda bulundu.
"Bu çok ciddi bir durum" diyen Trump, ateşkesin sağlanmasının büyük ölçüde Rusya'nın tutumuna bağlı olduğunu vurguladı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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