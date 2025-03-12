Trump Açıkladı: ABD Heyeti Rusya'ya Gidiyor

Trump, 'Şu anda Rusya'ya giden insanlar var. Umarım ateşkesi sağlayabiliriz. Eğer bunu başarırsak, bu korkunç kan banyosunun sona ermesine giden yolun yüzde 80'ini oluşturur' dedi. Başkan Yardımcısı James David Vance ise Ukrayna'nın ateşkesi kabul etmesinin ardından ABD'nin müzakerelerde güçlü bir konumda olduğunu belirterek, 'Şimdi Rusları da ateşkese ikna edebilecek miyiz, göreceğiz' dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, daha önce hava ve deniz sahasında ateşkes önererek barış yolunda ilk adımların atılabileceğini belirtmişti. ABD, dün Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen toplantıda, tüm cephelerde ateşkes ilan edilmesi yönünde bir öneri sunmuş ve Ukrayna, teklifi kabul etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna ile yapılan görüşmenin ardından Rusya ile ateşkes konusunda resmi temas kuracağını duyurmuştu.