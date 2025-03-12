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Trump Açıkladı: ABD Heyeti Rusya'ya Gidiyor

Trump Açıkladı: ABD Heyeti Rusya'ya Gidiyor

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
12.03.2025 - 22:47

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile  ABD Başkanı Donald Trump arasında gergin anlar yaşanmıştı. Beyaz Saray'da yaşanan kriz sonrası yeni bir gelişme yaşandı. 

Trump 'Şu an Rusya'ya giden bir heyetimiz var. Umuyorum ki ateşkese ulaşacağız' dedi.

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Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında gerginlik çıktı. Trump ve yardımcısı Vance, Zelenskiy’i kameraların önünde aşağıladı.

Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında gerginlik çıktı. Trump ve yardımcısı Vance, Zelenskiy’i kameraların önünde aşağıladı.

Zelensky, Trump ile yaşanan gerginlik sonrası Beyaz Saray'dan planlanandan erken ayrıldı. Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Amerika Birleşik Devletleri'ne saygısızlık etti. Barışa hazır olduğunda geri dönebilir' denilmişti.

Bu olayın üzerinden çok geçmeden ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında sağlanması yönünde adımlar atılan ateşkes hakkında açıklamalarda bulundu.

Bu olayın üzerinden çok geçmeden ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında sağlanması yönünde adımlar atılan ateşkes hakkında açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'dan dün ABD ve Ukrayna arasında yapılan görüşmelerin ardından ABD heyetinin, Ukrayna ile 30 günlük ateşkesini görüşmek üzere Rusya'ya gittiğini duyurdu.

Trump, Ukrayna ile Rusya arasında ateşkes ihtimaline ilişkin 'olumlu mesajlar' aldığını belirterek, sürecin kritik bir aşamada olduğunu vurguladı.

"Bu çok ciddi bir durum" diyen Trump, ateşkesin sağlanmasının büyük ölçüde Rusya'nın tutumuna bağlı olduğunu vurguladı.

"Bu çok ciddi bir durum" diyen Trump, ateşkesin sağlanmasının büyük ölçüde Rusya'nın tutumuna bağlı olduğunu vurguladı.

Trump, 'Şu anda Rusya'ya giden insanlar var. Umarım ateşkesi sağlayabiliriz. Eğer bunu başarırsak, bu korkunç kan banyosunun sona ermesine giden yolun yüzde 80'ini oluşturur' dedi. Başkan Yardımcısı James David Vance ise Ukrayna'nın ateşkesi kabul etmesinin ardından ABD'nin müzakerelerde güçlü bir konumda olduğunu belirterek, 'Şimdi Rusları da ateşkese ikna edebilecek miyiz, göreceğiz' dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, daha önce hava ve deniz sahasında ateşkes önererek barış yolunda ilk adımların atılabileceğini belirtmişti. ABD, dün Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen toplantıda, tüm cephelerde ateşkes ilan edilmesi yönünde bir öneri sunmuş ve Ukrayna, teklifi kabul etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna ile yapılan görüşmenin ardından Rusya ile ateşkes konusunda resmi temas kuracağını duyurmuştu.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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