TBMM'de Hareketli Anlar: Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, TBMM'de Kabul Edildi
TBMM'de Hareketli Anlar: Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, TBMM'de Kabul Edildi
TBMM’de Siber Güvenlik Kanun teklifi görüşmeleri düzenlendi. Görüşmelerin ardından 21 maddelik Siber Güvenlik Kanunu Teklifi kabul edilerek yasalaştı. Teklifin 8'inci maddesinde yer alan önerge tekliften çıkarılırken, teklifin bir diğer tartışmalı maddesi olan 16'ncı maddenin 5'inci fıkrasında yer alan 'veri sızıntısı' ifadesi de 'siber güvenlikle ilgili veri sızıntısı' şeklinde değiştirildi.
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Tepkilere rağmen Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda 102'ye karşı 246 oyla kabul edildi. Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, birleşimi 13 Mart Perşembe günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.
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Siber Güvenlik Kurulu'nun Başkanı'na arama, kopya çıkarma ve el koyma yetkisini düzenleyen ifadenin yer aldığı 8'inci maddesinde AKP'nin verdiği önerge ile değişikliğe gidildi.
Teklifin 7'nci maddesinde yer alan "Siber güvenlik uzmanları ve" ibaresi "Siber güvenlik uzmanlarından, üreticilerinden veya" şeklinde ve "tavsiye ve benzeri belgelerde" ibaresi "diğer düzenleyici işlemlerde" şeklinde değiştirildi.
Siber güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarda öncelikle yerli ve milli ürünler tercih edilecek.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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