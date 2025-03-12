TBMM'de Hareketli Anlar: Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, TBMM'de Kabul Edildi

Verilen önerge kapsamında Siber Güvenlik Kurulu'nun Başkanı'na arama, kopya çıkarma ve el koyma yetkisini düzenleyen ifade, kanun metninden çıkarıldı.

Teklifin bir diğer tartışmalı maddesi olan 16'ncı maddenin en tartışılan 5'inci fıkrasında AKP'nin verdiği önerge üzerine değişikliğe gidildi. Verilen önergeye göre 5'inci fıkra şu şekilde değiştirildi:

'Siber uzayda veri sızıntısı olmadığını bildiği halde halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak ya da kurumları veya şahısları hedef göstermek amacıyla siber güvenlikle ilgili veri sızıntısı olduğuna yönelik gerçeğe aykırı içerik oluşturanlara veya bu maksatla bu içerikleri yayanlara iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.'

Veriler önerge kapsamında 16'ncı maddede 3'üncü fıkrasında yer alan 'veya bu Kanundan kaynaklanan görev ve yetkilerini kötüye kullananlara' ibaresi metninden çıkarılırken 9'uncu fıkrasında yer alan 'kritik' ibaresi, 'Bu kanundan kaynaklanan görev ve yetkilerini kötüye kullananlara veya kritik' şeklinde ve 11'inci fıkrasında yer alan yüzde 'yüzde 1'i ile vergi öncesi kârının yüzde 20'sinden yüksek olanına' ibaresi, 'yüzde 5'ine' şeklinde değiştirildi.