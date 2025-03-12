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TBMM'de Hareketli Anlar: Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, TBMM'de Kabul Edildi

TBMM'de Hareketli Anlar: Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, TBMM'de Kabul Edildi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
12.03.2025 - 23:39

TBMM’de Siber Güvenlik Kanun teklifi görüşmeleri düzenlendi. Görüşmelerin ardından 21 maddelik Siber Güvenlik Kanunu Teklifi kabul edilerek yasalaştı. Teklifin 8'inci maddesinde yer alan önerge tekliften çıkarılırken, teklifin bir diğer tartışmalı maddesi olan 16'ncı maddenin 5'inci fıkrasında yer alan 'veri sızıntısı' ifadesi de 'siber güvenlikle ilgili veri sızıntısı' şeklinde değiştirildi.

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Tepkilere rağmen Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda 102'ye karşı 246 oyla kabul edildi. Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, birleşimi 13 Mart Perşembe günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Tepkilere rağmen Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda 102'ye karşı 246 oyla kabul edildi. Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, birleşimi 13 Mart Perşembe günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Teklif, Siber Güvenlik Kurulunun kurulmasına ilişkin esaslar düzenleniyor, kanunun kapsamına ilişkin genel çerçeve belirleniyor. Düzenleme siber uzayda varlık gösteren, faaliyet yürüten, hizmet sunan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği bulunmayan kuruluşları kapsayacak.

Siber Güvenlik Kurulu'nun Başkanı'na arama, kopya çıkarma ve el koyma yetkisini düzenleyen ifadenin yer aldığı 8'inci maddesinde AKP'nin verdiği önerge ile değişikliğe gidildi.

Siber Güvenlik Kurulu'nun Başkanı'na arama, kopya çıkarma ve el koyma yetkisini düzenleyen ifadenin yer aldığı 8'inci maddesinde AKP'nin verdiği önerge ile değişikliğe gidildi.

Verilen önerge kapsamında Siber Güvenlik Kurulu'nun Başkanı'na arama, kopya çıkarma ve el koyma yetkisini düzenleyen ifade, kanun metninden çıkarıldı. 

Teklifin bir diğer tartışmalı maddesi olan 16'ncı maddenin en tartışılan 5'inci fıkrasında AKP'nin verdiği önerge üzerine değişikliğe gidildi. Verilen önergeye göre 5'inci fıkra şu şekilde değiştirildi:

'Siber uzayda veri sızıntısı olmadığını bildiği halde halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak ya da kurumları veya şahısları hedef göstermek amacıyla siber güvenlikle ilgili veri sızıntısı olduğuna yönelik gerçeğe aykırı içerik oluşturanlara veya bu maksatla bu içerikleri yayanlara iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.'

Veriler önerge kapsamında 16'ncı maddede 3'üncü fıkrasında yer alan 'veya bu Kanundan kaynaklanan görev ve yetkilerini kötüye kullananlara' ibaresi metninden çıkarılırken 9'uncu fıkrasında yer alan 'kritik' ibaresi, 'Bu kanundan kaynaklanan görev ve yetkilerini kötüye kullananlara veya kritik' şeklinde ve 11'inci fıkrasında yer alan yüzde 'yüzde 1'i ile vergi öncesi kârının yüzde 20'sinden yüksek olanına' ibaresi, 'yüzde 5'ine' şeklinde değiştirildi.

Teklifin 7'nci maddesinde yer alan "Siber güvenlik uzmanları ve" ibaresi "Siber güvenlik uzmanlarından, üreticilerinden veya" şeklinde ve "tavsiye ve benzeri belgelerde" ibaresi "diğer düzenleyici işlemlerde" şeklinde değiştirildi.

Teklifin 7'nci maddesinde yer alan "Siber güvenlik uzmanları ve" ibaresi "Siber güvenlik uzmanlarından, üreticilerinden veya" şeklinde ve "tavsiye ve benzeri belgelerde" ibaresi "diğer düzenleyici işlemlerde" şeklinde değiştirildi.

Bu değişikliklerle, siber güvenlik ürün, sistem ve hizmetlerinin üreticilerden de tedarik edilmesine imkân sağlandı ve ilgililerin Başkanlıkça çıkarılacak tüm düzenleyici işlemlere tabi olmalarına yönelik düzenleme yapılmış oldu.

Kritik altyapı ve bilişim sistemlerinin korunması ile güvenli bir siber uzay oluşturulması temel hedef olacak. Siber güvenlikle ilgili çalışmalar kurumsallık, süreklilik ve sürdürülebilirlik temelli yürütülecek. Siber güvenlik tedbirlerinin hizmet ve ürünlerin tüm yaşam döngüsü boyunca uygulanması esas olacak.

Siber güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarda öncelikle yerli ve milli ürünler tercih edilecek.

Siber güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarda öncelikle yerli ve milli ürünler tercih edilecek.

Yine AKP'li milletvekillerinin verdiği önergeyle teklifin 18'inci maddesi de şu şekilde değiştirildi:

'(1)Siber güvenlik ürün, sistem, yazılım, donanım ve hizmetlerin yurt dışına satışı, Başkanlıkça belirlenecek usul ve esaslara uygun olarak yapılır. Bu usul ve esaslarda yer alacak izne tabi ürünlerin yurtdışına satışında Başkanlık onayı alınır.

(2) Siber güvenlik ürün, sistem, yazılım, donanım ve hizmetleri üreten şirketlerin birleşme, bölünme, pay devri veya satış işlemleri Başkanlığa bildirilir. Bu işlemler kapsamında gerçek veya tüzel kişilere münferiden veya birlikte şirket üzerinde doğrudan veya dolaylı kontrol hakkı veya karar alma yetkisi sağlayan işlemler Başkanlık onayına tabidir.

(3) Başkanlık onayı alınmaksızın gerçekleştirilen işlemler hukuki bir geçerlilik kazanmaz. Başkanlık, bu madde kapsamında yapılacak işlemlerle ilgili olarak kurum ve kuruluşlardan bilgi ve belge talep edebilir.

(4) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin hususlar Başkanlık tarafından yayımlanacak usul ve esasları ile belirlenir.'

Kabul edilen teklife göre, Siber Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Savunma Sanayii Başkanı ve Siber Güvenlik Başkanı'ndan oluşacak.

Kanunla ayrıca, belirtilen yetkiler çerçevesinde elde edilecek kişisel veriler ve ticari sırlar, bu verilere erişilmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde resen silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecek.

Türkiye Cumhuriyeti'nin siber uzaydaki milli gücünü meydana getiren unsurlarına yönelik siber saldırı gerçekleştiren veya bu saldırı neticesinde elde ettiği her türlü veriyi siber uzayda bulunduranlara 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek. Yetkili mercilerin ve denetim görevlilerinin istedikleri bilgi, belge, yazılım, veri ve donanımı vermeyenler veya bunların alınmasına engel olanlar 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 500 günden 1500 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak. Sır saklama yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere veya görev ve yetkilerini kötüye kullananlara 4 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilecek.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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