AKOM'dan İstanbullulara Uyarı: Kar Geri Geliyor
AKOM'dan İstanbullulara Uyarı: Kar Geri Geliyor
Mart ayıyla birlikte hava sıcaklıkları beklenmedik bir şekilde yükseldi. Bahar havası şaşırtsa da güneşli günler herkese iyi geldi. Ancak kısa sürdü. Kar geri geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), gelecek hafta çarşamba gecesi ve perşembe günü kentin yüksek bölgelerinde kar yağışı beklendiğini açıkladı.
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AKOM, kar yağışı için tarih verdi.
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Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 12 ila 15 derece üzerinde seyrediyor. Başta İstanbul olmak üzere birçok kentte hava sıcaklıkları yaz değerlerine yaklaştı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) kentte beklenen ani sıcaklık düşüşü nedeniyle bir uyarıda bulundu.
İstanbul için 18 Mart-23 Mart'ın işaret edildiği açıklamada, sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-8 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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