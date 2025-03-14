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AKOM'dan İstanbullulara Uyarı: Kar Geri Geliyor

AKOM'dan İstanbullulara Uyarı: Kar Geri Geliyor

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
14.03.2025 - 17:35

Mart ayıyla birlikte hava sıcaklıkları beklenmedik bir şekilde yükseldi. Bahar havası şaşırtsa da güneşli günler herkese iyi geldi. Ancak kısa sürdü. Kar geri geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), gelecek hafta çarşamba gecesi ve perşembe günü kentin yüksek bölgelerinde kar yağışı beklendiğini açıkladı.

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AKOM, kar yağışı için tarih verdi.

AKOM, kar yağışı için tarih verdi.

İstanbul’da yarın 27 derece olarak ölçülmesi beklenen hava sıcaklığı 22 derece birden düşecek. Haftaya çarşamba gecesi kentin yükseklerinde kar başlayacak.

Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 12 ila 15 derece üzerinde seyrediyor. Başta İstanbul olmak üzere birçok kentte hava sıcaklıkları yaz değerlerine yaklaştı.

Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 12 ila 15 derece üzerinde seyrediyor. Başta İstanbul olmak üzere birçok kentte hava sıcaklıkları yaz değerlerine yaklaştı.

Megakentteki hava sıcaklığı cumartesi günü 27 dereceye ulaşacak. Başkent Ankara’da da hava sıcaklığının pazar günü 29 derece olması bekleniyor. Akdeniz de sıcak. Adana-Antalya hattında hava sıcaklığının 25 ila 30 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Ancak sıcak hava dalgası, yeni haftada yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakacak.

İstanbul’da cumartesi günü 27 derece olan hava sıcaklığının önümüzdeki hafta çarşamba günü 5 dereceye düşmesi bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) kentte beklenen ani sıcaklık düşüşü nedeniyle bir uyarıda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) kentte beklenen ani sıcaklık düşüşü nedeniyle bir uyarıda bulundu.

AKOM’dan yapılan açıklamada, pazar gününe dikkat çekildi. 

Pazar günü öğleden sonra ve akşam saatlerinde lodosun kuvvetini artırarak fırtına seviyesine çıkabileceği belirtildi. Açıklamada, “19 Mart Çarşamba gecesi ve 20 Mart Perşembe günlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimali bulunuyor” denildi.

İstanbul için 18 Mart-23 Mart'ın işaret edildiği açıklamada, sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-8 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul için 18 Mart-23 Mart'ın işaret edildiği açıklamada, sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-8 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Martın son haftası ve Ramazan Bayramı haftası boyunca sıcaklıkların tekrar mevsim normallerine yükselmesinin öngörüldüğü belirtilen açıklamada, özellikle hafta sonunda beklenen lodos fırtınasına ve ardından gelecek soğuk hava dalgasına karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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