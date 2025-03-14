Dikkat! Sıcak Havaları Yaşarken Havalar Bir Anda Soğuyacak! Yeniden Kar Havası Gelecek
Dikkat! Sıcak Havaları Yaşarken Havalar Bir Anda Soğuyacak! Yeniden Kar Havası Gelecek
Hava sıcaklıkları Türkiye genelinde mevsim sıcaklıklarının üzerinde seyrediyor. Özellikle hafta sonu yurt genelinde sıcaklıklar 25 derecenin üzerinde olacak. Ancak sonrasında sıcaklıklar bir anda sert bir düşüş yaşayacak. Öyle ki bazı şehirlerde 2 gün arayla 30 dereceye yakın fark olacak.
X'teki hava forum hesabından yapılan paylaşımda 'Çok değişik, sıra dışı bir hava olayı bizi bekliyor. Yeni haftada bazı şehirlerimizde 48 saat içinde sıcaklık 30 derece birden düşecek. Bu olaya tanıklık edeceğiz, çok ilginç' yorumu yapıldı.
İşte detaylar...
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Tüm ülkeyi etkisi altına alan karlı havanın ardından özlediğimiz güneşli günleri yaşıyoruz.
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Ancak bu sıcak hava çok uzun sürmeyecek ve sert düşüş bizi bekliyor!
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in hava durumu değerlendirmesi ise şu şekilde:
Meteoroloji tahminleri hesabı Hava Forum da X hesabında şunları yazdı:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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