Dikkat! Sıcak Havaları Yaşarken Havalar Bir Anda Soğuyacak! Yeniden Kar Havası Gelecek

“Alışılagelmemiş bir sıcaklıkla karşı karşıya Türkiye. Ne zaman? Bu hafta sonu. Ortalamanın 14-15 derece üstünde bir sıcaklık olacak. İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Ege, Marmara’da yüksek sıcaklıklar var. Ankara’da hafta sonu sıcaklık 27-28 derece. İstanbul’da 25 derece civarına çıkacak. Antalya’da 25 derece. Sıcaklıkların cumartesi, Pazar günü en yüksek düzeye çıkmasını bekliyoruz.

Bu haftayı böyle yaz havası gibi geçirecek Türkiye. Önümüzdeki 10 gün iki mevsimi birden yaşayacağız, art arda. Önümüzdeki hafta kış geliyor tekrar. Anadolu’ya kar tekrar geliyor.

İstanbul’da sıcaklık 8 dereceye kadar düşecek salı günü. Önümüzdeki hafta Türkiye bir kış havasını tekrar yaşayacak. İstanbul’da kar yok ancak 8-9 derece.

Bu kadar ani sıcaklık düşüşleri atmosferde önemli olaylara gebedir. 15 derece birden düştüğünde hareketler daha fazla olur. Yağmur gelir. Bir hafta da kış havası devam edecek. Bu hafta normalin 15 derece üstünde haftaya normalin 4-5 derece altına düşüyor.

İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da kar yağışını da göreceğiz. Belki 10-15 santim civarı, Marmara’da yok.”