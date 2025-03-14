onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Dikkat! Sıcak Havaları Yaşarken Havalar Bir Anda Soğuyacak! Yeniden Kar Havası Gelecek

Dikkat! Sıcak Havaları Yaşarken Havalar Bir Anda Soğuyacak! Yeniden Kar Havası Gelecek

hava durumu hava sıcaklık
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.03.2025 - 09:09 Son Güncelleme: 14.03.2025 - 10:55

Hava sıcaklıkları Türkiye genelinde mevsim sıcaklıklarının üzerinde seyrediyor. Özellikle hafta sonu yurt genelinde sıcaklıklar 25 derecenin üzerinde olacak. Ancak sonrasında sıcaklıklar bir anda sert bir düşüş yaşayacak. Öyle ki bazı şehirlerde 2 gün arayla 30 dereceye yakın fark olacak. 

X'teki hava forum hesabından yapılan paylaşımda 'Çok değişik, sıra dışı bir hava olayı bizi bekliyor. Yeni haftada bazı şehirlerimizde 48 saat içinde sıcaklık 30 derece birden düşecek. Bu olaya tanıklık edeceğiz, çok ilginç' yorumu yapıldı. 

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tüm ülkeyi etkisi altına alan karlı havanın ardından özlediğimiz güneşli günleri yaşıyoruz.

Tüm ülkeyi etkisi altına alan karlı havanın ardından özlediğimiz güneşli günleri yaşıyoruz.

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde etkisini sürdürüyor. Hafta sonu boyunca yurt genelinde yaz havası etkili olacak. Ankara’da hafta sonu sıcaklık 28, İstanbul’da ise 25 dereceyi bulacak. Hatta Bolu’da Pazar günü hava sıcaklığının 30 dere olması bekleniyor.

Ancak bu sıcak hava çok uzun sürmeyecek ve sert düşüş bizi bekliyor!

Ancak bu sıcak hava çok uzun sürmeyecek ve sert düşüş bizi bekliyor!

Ülke genelindeki bu ‘normal dışı’ sıcak havalar hafta arasında sert bir düşüş yaşayacak. Öyle ki bazı şehirlerde sıcaklıklar 30 dereceye kadar fark yaşayacak.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in hava durumu değerlendirmesi ise şu şekilde:

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in hava durumu değerlendirmesi ise şu şekilde:

“Alışılagelmemiş bir sıcaklıkla karşı karşıya Türkiye. Ne zaman? Bu hafta sonu. Ortalamanın 14-15 derece üstünde bir sıcaklık olacak. İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Ege, Marmara’da yüksek sıcaklıklar var. Ankara’da hafta sonu sıcaklık 27-28 derece. İstanbul’da 25 derece civarına çıkacak. Antalya’da 25 derece. Sıcaklıkların cumartesi, Pazar günü en yüksek düzeye çıkmasını bekliyoruz. 

Bu haftayı böyle yaz havası gibi geçirecek Türkiye. Önümüzdeki 10 gün iki mevsimi birden yaşayacağız, art arda. Önümüzdeki hafta kış geliyor tekrar. Anadolu’ya kar tekrar geliyor.

İstanbul’da sıcaklık 8 dereceye kadar düşecek salı günü. Önümüzdeki hafta Türkiye bir kış havasını tekrar yaşayacak. İstanbul’da kar yok ancak 8-9 derece.

Bu kadar ani sıcaklık düşüşleri atmosferde önemli olaylara gebedir. 15 derece birden düştüğünde hareketler daha fazla olur. Yağmur gelir. Bir hafta da kış havası devam edecek. Bu hafta normalin 15 derece üstünde haftaya normalin 4-5 derece altına düşüyor.

İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da kar yağışını da göreceğiz. Belki 10-15 santim civarı, Marmara’da yok.”

Meteoroloji tahminleri hesabı Hava Forum da X hesabında şunları yazdı:

Meteoroloji tahminleri hesabı Hava Forum da X hesabında şunları yazdı:

“Balyozu kaldırdı, bekliyor!  Yeni haftada Poyraz, balyozunu sertçe vurup sıcaklıkları 25-30 derece birden düşürecek. Birçok şehir kar potasına girebilir. Gelişmeleri takip ediyoruz. Hazır mıyız?

Çok değişik, sıra dışı bir hava olayı bizi bekliyor. Yeni haftada bazı şehirlerimizde 48 saat içinde sıcaklık 30 derece birden düşecek. Bu olaya tanıklık edeceğiz, çok ilginç...'

twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
4
3
1
1
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın