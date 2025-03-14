Columbia Üniversitesi'nden Skandal Karar: Filistine Destek Veren Öğrenciler, Okuldan Atıldı

ABD’nin en ünlü okullarından biri olan Columbia Üniversitesi'nden dikkat çeken bir hamle geldi. Columbia Üniversitesi, Filistin'e destek gösterileri sırasında Hamilton Hall binasına giren bazı öğrencileri okuldan attı. Üniversite mezun olanlara da acımadı ve diplomalarını iptal etti.