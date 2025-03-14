Columbia Üniversitesi'nden Skandal Karar: Filistine Destek Veren Öğrenciler, Okuldan Atıldı
Columbia Üniversitesi'nden Skandal Karar: Filistine Destek Veren Öğrenciler, Okuldan Atıldı
ABD’nin en ünlü okullarından biri olan Columbia Üniversitesi'nden dikkat çeken bir hamle geldi. Columbia Üniversitesi, Filistin'e destek gösterileri sırasında Hamilton Hall binasına giren bazı öğrencileri okuldan attı. Üniversite mezun olanlara da acımadı ve diplomalarını iptal etti.
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ABD'nin en saygın üniversitesi olan Columbia Üniversitesi, çok konuşulacak bir karar aldı.
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Okul yönetimi ile müzakerelerin başarısız olması üzerine öğrenciler okulun tarihi Hamilton Hall binasına girdi. Okul yönetiminin talebi üzerine çevik kuvvet ekipleri öğrencilere müdahale etti.
Öğrenciler hakkında yeni gelişme yaşandı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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