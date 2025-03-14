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Columbia Üniversitesi'nden Skandal Karar: Filistine Destek Veren Öğrenciler, Okuldan Atıldı

Columbia Üniversitesi'nden Skandal Karar: Filistine Destek Veren Öğrenciler, Okuldan Atıldı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
14.03.2025 - 16:28

ABD’nin en ünlü okullarından biri olan Columbia Üniversitesi'nden dikkat çeken bir hamle geldi. Columbia Üniversitesi,  Filistin'e destek gösterileri sırasında Hamilton Hall binasına giren bazı öğrencileri okuldan attı. Üniversite mezun olanlara da acımadı ve diplomalarını iptal etti.

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ABD'nin en saygın üniversitesi olan Columbia Üniversitesi, çok konuşulacak bir karar aldı.

ABD'nin en saygın üniversitesi olan Columbia Üniversitesi, çok konuşulacak bir karar aldı.

Geçtiğimiz yıl, Columbia Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler, Filistin'e destek vermek için kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmış ve Gazze Dayanışma Kampı adıyla çadır kurmuştu.

Rektör Minouche Shafik, eylemlerin ikinci gününde New York Polis Teşkilatından (NYPD) göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuş, kampüse giren polis 108 öğrenciyi gözaltına almıştı.

Okul yönetimi ile müzakerelerin başarısız olması üzerine öğrenciler okulun tarihi Hamilton Hall binasına girdi. Okul yönetiminin talebi üzerine çevik kuvvet ekipleri öğrencilere müdahale etti.

Okul yönetimi ile müzakerelerin başarısız olması üzerine öğrenciler okulun tarihi Hamilton Hall binasına girdi. Okul yönetiminin talebi üzerine çevik kuvvet ekipleri öğrencilere müdahale etti.

Polis, bahçedeki çadır kampını da dağıttı. Columbia Üniversitesi'nde başlayan Filistin'e destek gösterileri, ülkede 50'den fazla diğer üniversiteye de yayılmış, gösterilerde polis, çoğu öğrenci ve fakülte görevlisi 3 bin 100'den fazla kişiyi gözaltına almıştı.

Trump yönetimi ise 7 Mart'ta Columbia Üniversitesi'nin 400 milyon dolarlık fonunu, 'antisemitizmle mücadelede eksiklik' gösterdiği gerekçesiyle iptal etti.

Öğrenciler hakkında yeni gelişme yaşandı.

Öğrenciler hakkında yeni gelişme yaşandı.

Columbia Üniversitesi Disiplin Kurulu, öğrencilere gönderdiği e-postada, Filistin'e destek protestolarına katılan öğrenciler hakkında yaptırım kararı aldığını açıkladı. Açıklamada, Hamilton Hall binasına giren bazı öğrencilerin uzaklaştırıldığı, okuldan atıldığı ve mezun olanların da diplomalarının geçici iptal edildiği belirtildi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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