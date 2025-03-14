3 Aydır Cezaevindeydi: Ünlü Rapçi Sansar Salvo Tahliye Edildi
3 Aydır Cezaevindeydi: Ünlü Rapçi Sansar Salvo Tahliye Edildi
Klibinde yasaklı madde kullanımına özendirdiği iddiasıyla tutuklanan ünlü rapçi Sansar Salvo, tahliye edildi. Tahliye haberini Ebo ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni İbrahim Tilaver duyurdu.
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Sansar Salvo adıyla bilinen rapçi Ekin Can Arslan, 3 aydır cezaevindeydi.
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Ataşehir’de yakalanan şüphelinin adresinde yapılan aramalar sonrası, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Üç aydır tutuklu bulunan Sansar Salvo, mahkeme kararıyla bugün tahliye edildi.
Arslan'ın tahliye haberini Ebo ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni İbrahim Tilaver duyurdu.
İşte o paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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