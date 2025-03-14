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3 Aydır Cezaevindeydi: Ünlü Rapçi Sansar Salvo Tahliye Edildi

3 Aydır Cezaevindeydi: Ünlü Rapçi Sansar Salvo Tahliye Edildi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
14.03.2025 - 14:33

Klibinde yasaklı madde kullanımına özendirdiği iddiasıyla tutuklanan ünlü rapçi  Sansar Salvo, tahliye edildi. Tahliye haberini Ebo ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni İbrahim Tilaver duyurdu. 

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Sansar Salvo adıyla bilinen rapçi Ekin Can Arslan, 3 aydır cezaevindeydi.

Sansar Salvo adıyla bilinen rapçi Ekin Can Arslan, 3 aydır cezaevindeydi.

“Sansar Salvo” olarak tanınan rapçi Ekin Can Arslan, klibinde uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği ve toplum güvenliğini tehlikeye düşürdüğü iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Ataşehir’de yakalanan şüphelinin adresinde yapılan aramalar sonrası, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Üç aydır tutuklu bulunan Sansar Salvo, mahkeme kararıyla bugün tahliye edildi.

Ataşehir’de yakalanan şüphelinin adresinde yapılan aramalar sonrası, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Üç aydır tutuklu bulunan Sansar Salvo, mahkeme kararıyla bugün tahliye edildi.

Arslan'ın bir dönem kanser tedavisi gördüğü öğrenilirken, ünlü rapçi Ağır Roman, Dum Taka Dum ve Koptu Kayış gibi şarkılarla adını kısa sürede geniş kitlelere duyurmuştu.

Arslan'ın tahliye haberini Ebo ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni İbrahim Tilaver duyurdu.

Arslan'ın tahliye haberini Ebo ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni İbrahim Tilaver duyurdu.

Tilaver X hesabından yaptığı paylaşımda 'Ekincan abi (Sansar Salvo) Bugün tahliye oluyor' dedi.

İşte o paylaşım:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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