Prodüktörü Doğrulamış: Ünlü Rapçi Sansar Salvo'nun Cezaevine Girdiği İddia Edildi!
Prodüktörü Doğrulamış: Ünlü Rapçi Sansar Salvo'nun Cezaevine Girdiği İddia Edildi!
Robert Hip Hop isimli YouTube kanalına göre; birkaç gündür haber alınamadığı söylenen ünlü rapçi Sansar Salvo'nun hapse girdiği iddia edildi!
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Gerçek adı Ekincan Arslan olan ancak hepimizin Sansar Salvo adıyla tanıdığı ünlü rapçi Ağır Roman, Dum Taka Dum ve Koptu Kayış gibi şarkılarla adını kısa sürede geniş kitlelere duyurmuştu.
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Bir dönem kanser tedavisi görüp ardından yeniden sahnelere geri dönen ünlü rapçi hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Robert Hip Hop isimli YouTube kanalının iddiasına göre; birkaç gündür kendisinden haber alınamayan Sansar Salvo'nun hapse girdiği öne sürüldü.
Aynı kanalın iddiasına göre; Sansar Salvo'nun İstanbul Anadolu Yakası'nda bulunan bir kapalı tip cezaevinde olduğu ve 3-4 gün orada kalacağı belirtildi.
Ancak ünlü rapçinin ilerleyen günlerde akibetinin ne olacağı yönündeyse herhangi bir bilgi bulunmuyor.
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"@rapertuarcom" adlı sayfasının iddiasına göreyse; Sansar Salvo’nun prodüktörü Motif Beat ünlü rapçinin şu anda cezaevinde olduğu haberini doğrulamış.
Salovo'nun neden cezaevinde olduğu kesin olarak bilinmese de tahminlere göre sosyal medya üzerinden kişilerin kişisel verilerini paylaşması olabilir.
Haberin detaylarını takip ediyor olacağız...
Sansar Salvo adıyla tanınan Türkçe Rap şarkısıcı Ekincan Arslan'ın Twitter üzerinden yaptığı son paylaşımlar da bu şekilde:
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Otel mi lan orası üç dört gün cezaevine girdi ne demek
Otel amk adam öldüren 1 ay yatıp çıkıyor zaten ?