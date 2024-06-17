Babalar Gününde de Çıtayı Arşa Çıkaran Kıvanç Tatlıtuğ ve ABD'li Oyuncunun Çocuklarıyla Pozu Kalp Eritti!
Babalar Gününde de Çıtayı Arşa Çıkaran Kıvanç Tatlıtuğ ve ABD'li Oyuncunun Çocuklarıyla Pozu Kalp Eritti!
Başak Dizer sosyal medya hesabından yine kalplerimizi eriten bir paylaşımla çıkageldi. Karizmanın kitabını yazan Kıvanç Tatlıtuğ ile ABD'li oyuncu Nicolas Mouawad ikilinin çocuklarıyla beraber verdiği pozlar yine yeniden çıta yükseltti.
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2016 yılında Paris'te nikah masasına oturan Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çifti magazinin en gözde çiftleri arasında yer alıyordu. 2022 yılında oğullarının da dünyaya gelmesiyle adeta zirveye yerleştiler.
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Yetenekli oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığıyla da tüm Türkiye'yi kendine hayran bırakan Kıvanç Tatlıtuğ'a da babalığın çok yakıştığını söylememiz gerekiyor.
Kurt Efe adını verdikleri çocuklarıyla inanılmaz bir ilişkisi olan karizmatik oyuncunun oğluyla verdiği her poz bize nazar boncuklarını da hazırlatıyor gerçekten.
Bu zamana kadar sosyal medya hep yüzüne birer emoji koyduğu ya da tam görünmediği pozlarını paylaştığı oğlunun yüzünü ilk kez gösteren Tatlıtuğ'un fotoğrafına beğeni yağmuru yağdı.
Oğlu ve eşinin eşsiz karelerini zaman zaman sosyal medya hesabı Instagram'dan yayınlayan Başak Dizer, Babalar Günü'nde de yine herkesin kalplerini eriten bir kare yayınladı.
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Kıvanç Tatlıtuğ ve Lübnan asıllı ABD'li oyuncu Nicolas Mouawad bir araya gelerek çocuklarıyla vakit geçirdi.
Dünya tatlısı Ceane ve Kurt Efe ile babaların pozları yine kelimeleri kifayetsiz bıraktı...
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