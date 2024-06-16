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10 Aylık Sevgilisi Cihan Ayger ile Evlenen Taze Gelin Merve Dizdar Nikah Karelerini İlk Kez Paylaştı

10 Aylık Sevgilisi Cihan Ayger ile Evlenen Taze Gelin Merve Dizdar Nikah Karelerini İlk Kez Paylaştı

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
16.06.2024 - 16:08

Oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Merve Dizdar geçtiğimiz günlerde 10 aydır aşk yaşadığı Cihan Ayger ile dünyaevine girdi. Çiçeği burnunda gelin Merve Dizdar nikah pozlarını ilk kez paylaştı.

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Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı "Gülben" karakteriyle izleyicilerden alkış toplayan Merve Dizdar son dönemlerin en başarılı kadın oyuncularından biri haline geldi.

Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı "Gülben" karakteriyle izleyicilerden alkış toplayan Merve Dizdar son dönemlerin en başarılı kadın oyuncularından biri haline geldi.

Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini üstlendiği Kuru Otlar Üstüne filmindeki performansıyla Cannes Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görülen başarılı oyuncu hepimizi gururlandırmıştı.

2018 yılında Çok Güzel Hareketler 2 programıyla tanıdığımız Gürhan Altundaşar'la evlenen Dizdar'ın evliliği 2021 yılında sona ermişti.

2018 yılında Çok Güzel Hareketler 2 programıyla tanıdığımız Gürhan Altundaşar'la evlenen Dizdar'ın evliliği 2021 yılında sona ermişti.

Boşanmanın ardından yeni aşka kapılarını kapatmayan yetenekli oyuncu 10 ay önce iş insanı Cihan Ayger ile yeni bir ilişkiye yelken açmıştı.

Boşanmanın ardından yeni aşka kapılarını kapatmayan yetenekli oyuncu 10 ay önce iş insanı Cihan Ayger ile yeni bir ilişkiye yelken açmıştı.

Daha sosyal medyadan birkaç kare paylaşan ikilinin geçtiğimiz günlerde Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde nikah masasına oturması herkeste şok etkisi yaratmıştı.

Daha sosyal medyadan birkaç kare paylaşan ikilinin geçtiğimiz günlerde Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde nikah masasına oturması herkeste şok etkisi yaratmıştı.

Star TV'de yayınlanan Ömer dizisinde Nisa karakterine hayat veren Dizdar hakkında "acaba hamile mi?" iddiaları da alıp başını yürüdü.

Star TV'de yayınlanan Ömer dizisinde Nisa karakterine hayat veren Dizdar hakkında "acaba hamile mi?" iddiaları da alıp başını yürüdü.

Ünlü oyuncunun cevabını da bu içeriğimizde vermiştik:

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Dizdar nikahtan unutulmaz kare ve videolarını "Hayatımın eeen güzel günlerinden birini yaşattınız bana. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum." notuyla ilk kez paylaştı.

Dizdar nikahtan unutulmaz kare ve videolarını "Hayatımın eeen güzel günlerinden birini yaşattınız bana. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum." notuyla ilk kez paylaştı.

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Merve Dizdar'ın dostları ve tüm sevenlerinden çok tatlı mesajlar da geldi....

Merve Dizdar'ın dostları ve tüm sevenlerinden çok tatlı mesajlar da geldi....
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