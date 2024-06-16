10 Aylık Sevgilisi Cihan Ayger ile Evlenen Taze Gelin Merve Dizdar Nikah Karelerini İlk Kez Paylaştı
10 Aylık Sevgilisi Cihan Ayger ile Evlenen Taze Gelin Merve Dizdar Nikah Karelerini İlk Kez Paylaştı
Oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Merve Dizdar geçtiğimiz günlerde 10 aydır aşk yaşadığı Cihan Ayger ile dünyaevine girdi. Çiçeği burnunda gelin Merve Dizdar nikah pozlarını ilk kez paylaştı.
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Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı "Gülben" karakteriyle izleyicilerden alkış toplayan Merve Dizdar son dönemlerin en başarılı kadın oyuncularından biri haline geldi.
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2018 yılında Çok Güzel Hareketler 2 programıyla tanıdığımız Gürhan Altundaşar'la evlenen Dizdar'ın evliliği 2021 yılında sona ermişti.
Boşanmanın ardından yeni aşka kapılarını kapatmayan yetenekli oyuncu 10 ay önce iş insanı Cihan Ayger ile yeni bir ilişkiye yelken açmıştı.
Daha sosyal medyadan birkaç kare paylaşan ikilinin geçtiğimiz günlerde Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde nikah masasına oturması herkeste şok etkisi yaratmıştı.
Star TV'de yayınlanan Ömer dizisinde Nisa karakterine hayat veren Dizdar hakkında "acaba hamile mi?" iddiaları da alıp başını yürüdü.
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Dizdar nikahtan unutulmaz kare ve videolarını "Hayatımın eeen güzel günlerinden birini yaşattınız bana. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum." notuyla ilk kez paylaştı.
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Merve Dizdar'ın dostları ve tüm sevenlerinden çok tatlı mesajlar da geldi....
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