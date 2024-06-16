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Hande Yener Sözünü Tuttuğu ODTÜ'ye Ücretsiz Gelmediğini İddia Eden Kullanıcıya Tokat Gibi Cevap Verdi!

Hande Yener Sözünü Tuttuğu ODTÜ'ye Ücretsiz Gelmediğini İddia Eden Kullanıcıya Tokat Gibi Cevap Verdi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
16.06.2024 - 13:51

Rektörlük tarafından yasaklanan geleneksel Bahar Şenliği Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencilerinin tepkilerini toplamıştı. Kendi şarkıları eşliğinde eğlenen öğrencilere verdiği sözü tutarak ODTÜ'de konser veren Hande Yener bir takipçisinin 'parasız gelmemiştir' yorumuna sessiz kalamadı.

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Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde her yıl düzenlenen geleneksellemiş bahar şenlikleri bu sene engel yedi. ODTÜ öğrencileri, rektörlükten şenliğe izin gelmeyince kendi şenlik ortamlarını kurmuşlardı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde her yıl düzenlenen geleneksellemiş bahar şenlikleri bu sene engel yedi. ODTÜ öğrencileri, rektörlükten şenliğe izin gelmeyince kendi şenlik ortamlarını kurmuşlardı.

Öğrencilerin kendi şarkılarıyla eğlendiğini gören Hande Yener ise yaşananlara kayıtsız kalmayarak gençlerle seve seve buluşabileceğini açıklamıştı.

Öğrencilerin kendi şarkılarıyla eğlendiğini gören Hande Yener ise yaşananlara kayıtsız kalmayarak gençlerle seve seve buluşabileceğini açıklamıştı.

Detayları da burada vermiştik:

Ünlü şarkıcı, daha sonra da menajerinin ODTÜ öğrencileriyle görüşmek istediğini belirterek gönüllü konser paylaşımıyla büyük alkış toplamıştı.

Ünlü şarkıcı, daha sonra da menajerinin ODTÜ öğrencileriyle görüşmek istediğini belirterek gönüllü konser paylaşımıyla büyük alkış toplamıştı.

Sözünün eri olduğunu gösteren Hande Yener, soluğu Ankara'da alarak öğrencilerle buluşarak verdiği konserle gönülleri fethetti.

Sözünün eri olduğunu gösteren Hande Yener, soluğu Ankara'da alarak öğrencilerle buluşarak verdiği konserle gönülleri fethetti.

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ODTÜ konseri sonrası trendlere yerleşen Hande Yener'in ücretsiz konser verdiğine inanmayan bir kullancı ise "Muhtemelen danışıklı dövüş" diyerek sert çıktı.

ODTÜ konseri sonrası trendlere yerleşen Hande Yener'in ücretsiz konser verdiğine inanmayan bir kullancı ise "Muhtemelen danışıklı dövüş" diyerek sert çıktı.
twitter.com
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Sosyal medya kullancısının söz konusu tepkisini görmezden gelmeyen Yener de "Bunlar faşist laflar!" ifadelerini kullanarak tokat gibi cevap verdi.

Sosyal medya kullancısının söz konusu tepkisini görmezden gelmeyen Yener de "Bunlar faşist laflar!" ifadelerini kullanarak tokat gibi cevap verdi.
x.com

Siz Hande Yener'in cevabı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz...

Siz Hande Yener'in cevabı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz...

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