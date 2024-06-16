Hande Yener Sözünü Tuttuğu ODTÜ'ye Ücretsiz Gelmediğini İddia Eden Kullanıcıya Tokat Gibi Cevap Verdi!

Rektörlük tarafından yasaklanan geleneksel Bahar Şenliği Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencilerinin tepkilerini toplamıştı. Kendi şarkıları eşliğinde eğlenen öğrencilere verdiği sözü tutarak ODTÜ'de konser veren Hande Yener bir takipçisinin 'parasız gelmemiştir' yorumuna sessiz kalamadı.