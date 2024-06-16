Cem Yılmaz, Eski Eşi Ahu Yağtu'ya "Bedavacı" İması Yaparken Ayrıldığı Aşkı Necla Karahalil'i de Toprağa Gömdü

Ekol Magazin'in özel haberine göre; Cem Yılmaz son gösterisinde yine rahat duramadı. Nafaka ödediği eski eşi Ahu Yağtu'ya 'bedavacı' diyen ünlü komedyen eski aşkları Serenay Sarıkaya ve Necla Karahalil'e de fena göndermelerde bulundu.