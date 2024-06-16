Cem Yılmaz, Eski Eşi Ahu Yağtu'ya "Bedavacı" İması Yaparken Ayrıldığı Aşkı Necla Karahalil'i de Toprağa Gömdü
Cem Yılmaz, Eski Eşi Ahu Yağtu'ya "Bedavacı" İması Yaparken Ayrıldığı Aşkı Necla Karahalil'i de Toprağa Gömdü
Ekol Magazin'in özel haberine göre; Cem Yılmaz son gösterisinde yine rahat duramadı. Nafaka ödediği eski eşi Ahu Yağtu'ya 'bedavacı' diyen ünlü komedyen eski aşkları Serenay Sarıkaya ve Necla Karahalil'e de fena göndermelerde bulundu.
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Türk komedisinin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Cem Yılmaz yaptığı açıklamalar ve gösterilerindeki söylemleri yüzünden magazin manşetlerinden düşmez oldu.
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Yılmaz son günlerde eski eşi Ahu Yağtu'yla olan nafaka davasıyla gündemde biliyorsunuz. İkilinin evliliklerinden dünyaya gelen çocukları Kemal için ayda 10 bin dolar öden Yılmaz mevcut rakama itiraz etmişti.
Bir yandan nafaka davası, bir yandan yeni aşkları derken sürekli adını duyduğumuz Cem Yılmaz yedi yıl aranın ardından çıktığı gösterilerindeki sözleriyle de büyük olmaya devam ediyor.
Ekol Magazin'in özel haberine göre; Yılmaz, son gösterisinde söyledikleriyle ortalığı yine ayağa kaldırdı. Gösteride mal varlığını sivil toplum kuruşuşlarına bağışlayacağını belirten ünlü komedyen eski eşi Ahu Yağtu'ya "bedavacı" göndermesiyle dikkat çekti.
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Necla Karahalil'le yelken açtığı aşklarını büyük bir gizemle başlattıktan sonra gösterisinde cümle aleme duyuran Cem Yılmaz'ın yollarını ayırdığı sevgilisi hakkında söyledikleri de duyanları afalattı.
Eski aşklarını da gösteri anında gömen Cem Yılmaz "35 yaşında bir kızla flört ediyorsun, 'buldu çıtırı diyorlar'. Delireceğim anasını satayım satayım" diyerek devam etti:
"35 yahu ölmek üzere. Ben daha ne yapayım anladın mı?" ifadesiyle eski sevgilisi Necla'yı da toprağa gömdü resmen!
Cem Yılmaz'ı gösteri anındaki sözlerini de buradan duyabilirsiniz:
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