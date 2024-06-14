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Hande Erçel'in Milano'da Giydiği Derin Yırtmaçlı Elbisesini Sürekli Kapatma Çabası Fena Göze Battı!

Hande Erçel'in Milano'da Giydiği Derin Yırtmaçlı Elbisesini Sürekli Kapatma Çabası Fena Göze Battı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
14.06.2024 - 17:57

Manşetlerimizin değişmez yüzlerinden Hande Erçel yüzü olduğu Pomellato gecesi için Milano'daydı. Ünlü oyuncunun gecede giydiği derin bacak dekoltesini sürekli kapatmaya çalışması kullanıcıların tansiyonunu yükseltti.

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Hande Erçek, sürekli eleştirilen oyunculuğunun yanı sıra sosyetenin yakışıklısı Hakan Sabancı'yla yaklaşık 2 yıldır süren aşkıyla öne çıkıyor.

Hande Erçek, sürekli eleştirilen oyunculuğunun yanı sıra sosyetenin yakışıklısı Hakan Sabancı'yla yaklaşık 2 yıldır süren aşkıyla öne çıkıyor.

Popülerliğini günden güne arttıran Erçel, adını dünyanın birçok ülkesine duyurmayı başardıktan sonra birçok ünlü markaların da reklam yüzü olarak çalışmaya başladı.

Popülerliğini günden güne arttıran Erçel, adını dünyanın birçok ülkesine duyurmayı başardıktan sonra birçok ünlü markaların da reklam yüzü olarak çalışmaya başladı.

Tabii her projesiyle beraber gündeme geldi kendisi...

Önce Cannes Film Festivali'ne ardından da ELLE gecesine damga vuran ünlü oyuncunun kombinleri de dillerden düşmez oldu haliyle...

Önce Cannes Film Festivali'ne ardından da ELLE gecesine damga vuran ünlü oyuncunun kombinleri de dillerden düşmez oldu haliyle...

İkilinin el ele geldiği gecede elbisesini düzeltip poz vermek için adeta şekilden şekle giren Erçel'in halleri de çok konuşulmuştu.

Şu sıralar giydikleri yüzünden manşetlerimizden düşmek bilmeyen Erçel, yüzü olduğu Pomellato adlı mücevher markasının tanıtım etkinliği için Milano'ya gitti.

Şu sıralar giydikleri yüzünden manşetlerimizden düşmek bilmeyen Erçel, yüzü olduğu Pomellato adlı mücevher markasının tanıtım etkinliği için Milano'ya gitti.

Ünlü oyuncu gecede efsane şarkıcı Carla Bruni, Emily in Paris dizisiyle beğeni toplayan Philippine Leroy-Beaulieu ve dünyaca ünlü yıldız Jodie Turner-Smith'le birlikte poz vermeyi de ihmal etmedi.

Ünlü oyuncu gecede efsane şarkıcı Carla Bruni, Emily in Paris dizisiyle beğeni toplayan Philippine Leroy-Beaulieu ve dünyaca ünlü yıldız Jodie Turner-Smith'le birlikte poz vermeyi de ihmal etmedi.
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Erçel'i sosyal medyada yine yorumların odağı yapan konu ise Milano’daki gece boy gösterirken giydiği elbiseye karşı verdiği savaş oldu.

Erçel'i sosyal medyada yine yorumların odağı yapan konu ise Milano’daki gece boy gösterirken giydiği elbiseye karşı verdiği savaş oldu.

Oldukça derin yırtmaçlı ve göğüs dekolteli bir elbise giymeyi tercih eden Erçel'in elini bacağından bir türlü çekememesi fena göze battı.

Oldukça derin yırtmaçlı ve göğüs dekolteli bir elbise giymeyi tercih eden Erçel'in elini bacağından bir türlü çekememesi fena göze battı.

Yırtmacını sürekli eliyle tutan Hande Erçel'in törene geldiği anları da buradan izleyebilirsiniz:

Elini yırtmacından alamayan Hande Erçel'in bu çabası karşılığında kendisini tutamayan kullanıcılardan gelen yorumları beraber görelim:

Elini yırtmacından alamayan Hande Erçel'in bu çabası karşılığında kendisini tutamayan kullanıcılardan gelen yorumları beraber görelim:
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twitter.com
twitter.com
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Siz Hande Erçel'in kombini ve bu çabası hakkında ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlara...

Siz Hande Erçel'in kombini ve bu çabası hakkında ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlara...

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