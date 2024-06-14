Hande Erçel'in Milano'da Giydiği Derin Yırtmaçlı Elbisesini Sürekli Kapatma Çabası Fena Göze Battı!
Hande Erçel'in Milano'da Giydiği Derin Yırtmaçlı Elbisesini Sürekli Kapatma Çabası Fena Göze Battı!
Manşetlerimizin değişmez yüzlerinden Hande Erçel yüzü olduğu Pomellato gecesi için Milano'daydı. Ünlü oyuncunun gecede giydiği derin bacak dekoltesini sürekli kapatmaya çalışması kullanıcıların tansiyonunu yükseltti.
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Hande Erçek, sürekli eleştirilen oyunculuğunun yanı sıra sosyetenin yakışıklısı Hakan Sabancı'yla yaklaşık 2 yıldır süren aşkıyla öne çıkıyor.
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Popülerliğini günden güne arttıran Erçel, adını dünyanın birçok ülkesine duyurmayı başardıktan sonra birçok ünlü markaların da reklam yüzü olarak çalışmaya başladı.
Önce Cannes Film Festivali'ne ardından da ELLE gecesine damga vuran ünlü oyuncunun kombinleri de dillerden düşmez oldu haliyle...
Şu sıralar giydikleri yüzünden manşetlerimizden düşmek bilmeyen Erçel, yüzü olduğu Pomellato adlı mücevher markasının tanıtım etkinliği için Milano'ya gitti.
Ünlü oyuncu gecede efsane şarkıcı Carla Bruni, Emily in Paris dizisiyle beğeni toplayan Philippine Leroy-Beaulieu ve dünyaca ünlü yıldız Jodie Turner-Smith'le birlikte poz vermeyi de ihmal etmedi.
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Erçel'i sosyal medyada yine yorumların odağı yapan konu ise Milano’daki gece boy gösterirken giydiği elbiseye karşı verdiği savaş oldu.
Oldukça derin yırtmaçlı ve göğüs dekolteli bir elbise giymeyi tercih eden Erçel'in elini bacağından bir türlü çekememesi fena göze battı.
Yırtmacını sürekli eliyle tutan Hande Erçel'in törene geldiği anları da buradan izleyebilirsiniz:
Elini yırtmacından alamayan Hande Erçel'in bu çabası karşılığında kendisini tutamayan kullanıcılardan gelen yorumları beraber görelim:
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Siz Hande Erçel'in kombini ve bu çabası hakkında ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlara...
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