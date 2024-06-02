Havuz Başında Çekim Yapan Hande Erçel'in Yabancı Erkek Modellerle Kamera Arkası Pozları Ortaya Çıktı
Havuz Başında Çekim Yapan Hande Erçel'in Yabancı Erkek Modellerle Kamera Arkası Pozları Ortaya Çıktı
Hande Erçel ünlü bir markanın reklam çekimi için havuz başında kamera karşısına geçti. Çekimlerde ünlü oyuncuya eşlik eden yabancı erkek modellerle kamera arkadası pozları paylaşılan Hande Erçel yine dile düşmekten kurtulamadı.
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Güneşin Kızları dizisinde canlandırdığı "Selin" karakteriyle yıldızını parlatan Hande Erçel gerek oyunculuğuyla gerek tarzıyla gerekse de paylaşımlarıyla en çok konuşulan isimlerden oldu.
Kendisi tartışmalara konu olan kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemimizden düşmüyor. Hakan Sabancı'yla "Pek uzun sürmez" denilen ilişkisini yaklaşık iki yıldır dolu dizgin yaşayan Hande Erçel artık gizli saklı aşk pozları da vermiyor.
Kayınvalide Arzu Sabancı'dan geçer not alıp almaması hakkında da iddiaların havada uçuştuğu Hande ve biricik aşkı Hakan'ın Cannes Film Festivali'ndeki boy gösterişleri de gözümüzden kaçmadı tabii.
Türkiye'ye döner dönmez yeniden işine dönen Hande Erçel uzun süredir reklam yüzü olduğu ünlü bir markanın reklam çekimi için havuz başındaydı. Ünlü oyuncunun, erkek modellerle berber karesini "Gerçekten sıcak bir yaz. Sıcaklığı hissetmeye hazır mısın? 🌞" notuyla paylaşmasına epey yorum yağdı.
Bu paylaşımdan sonra ortaya nasıl bir reklam filmi çıkacağı da merak konusu olmuştu ki, beklenen video önceki gün sosyal medyadan paylaşıldı.
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Reklam filmini merak edenler için de buraya bırakalım...
Hande Erçel'in hem havuzun dışında hem de havuzun içinde çeşitli kıyafet ve mayolarla verdiği pozlar elbette kısa sürede gündeme oturdu.
Dahasıysa ünlü oyuncuya çekim boyunca eşlik eden yabancı erkek modellerin oluşu goygoyculara yeniden epey malzeme çıkardı.
Biz Hande Erçel'in kamera önündeki hallerini konuşurken, sosyal medyadan yeni kareler paylaşıldı. Bunlar da reklamda Erçel'in kendisiyle beraber yer alan modellerle kamera arkası pozlarıydı.
Tabii bu kamera arkası pozlarını görenler de yorum yapmaktan geri duramadı. Kimileri konuyu Hakan Sabancı'ya getirirken kimileri de Hande Erçel'in "yaşlı" göründüğünü söyledi.
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