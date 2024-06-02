Uyuşturucu Operasyonuyla Gözaltına Alınmıştı: Kalben Haftalar Sonra İlk Kez Konuştu
Uyuşturucu Operasyonuyla Gözaltına Alınmıştı: Kalben Haftalar Sonra İlk Kez Konuştu
Uyuşturucu operasyonuyla gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kalben, ünlü isimlere uyuşturucu sattığı iddalarıyla gündemdeydi. Ünlü şarkıcı uzun zaman sonra ilk kez canlı olarak açıklama yaptı.
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Kendine has sesi ve tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Kalben'in evine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından baskın düzenlenmişti.
Gözaltına alınma süresiyle tüm gözleri üzerine çeken Kalben adliyeye sevk edilmişti. İfadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ünlü şarkıcıya yurtdışına çıkış yasağı konmuştu.
Kalben'in arkadaş kurbanı olduğu yönde de haberler çıkmıştı. Yurt dışında olduğu bir zamanda uyuşturucu kullanırken görüntülerin çekildiği popüler şarkıcı hakkında çeşitli iddialar da öne sürülmüştü.
Günaydın'dan Atakan Irmak'ın haberine göre; Kalben'in müzik sektöründeki birçok ünlü isme menajeri aracılığıyla uyuşturucu sattığı iddiası bomba etkisi yaratmıştı.
Geçtiğimiz akşam verdiği konser sonrası görüntülenen Kalben haftalar sonra ilk kez kameralara konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
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Muhabirlerin "Menajeriniz ve arkadaşınız tarafından ihanete uğradınız" demesi üzerine konuşan Kalben "Bir şey söyleceğim. Bu memlekette kim ihanete uğramamış. Kim suçlu olmadığı bir konuda suçlanmamış ki..." diyerek yanıt verirken söz konusu iddiaları da bir kez daha yalanladı.
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