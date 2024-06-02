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Uyuşturucu Operasyonuyla Gözaltına Alınmıştı: Kalben Haftalar Sonra İlk Kez Konuştu

Uyuşturucu Operasyonuyla Gözaltına Alınmıştı: Kalben Haftalar Sonra İlk Kez Konuştu

Kalben
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
02.06.2024 - 10:55

Uyuşturucu operasyonuyla gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kalben, ünlü isimlere uyuşturucu sattığı iddalarıyla gündemdeydi. Ünlü şarkıcı uzun zaman sonra ilk kez canlı olarak açıklama yaptı.

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Kendine has sesi ve tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Kalben'in evine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından baskın düzenlenmişti.

Kendine has sesi ve tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Kalben'in evine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından baskın düzenlenmişti.

8 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda ünlü şarkıcının evinde bulunan üç parça halinde toplam ağırlığı 15 gram olan 'skunk' türü uyuşturucu madde ile 2 bin avro, 730 dolar ve bin 500 TL ele geçirilmişti.

Gözaltına alınma süresiyle tüm gözleri üzerine çeken Kalben adliyeye sevk edilmişti. İfadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ünlü şarkıcıya yurtdışına çıkış yasağı konmuştu.

Gözaltına alınma süresiyle tüm gözleri üzerine çeken Kalben adliyeye sevk edilmişti. İfadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ünlü şarkıcıya yurtdışına çıkış yasağı konmuştu.

Serbest kaldıktan sonra ilk kez açıklama yapan ünlü şarkıcı "kıymetli kamuoyumuzu bu şekilde oyaladığım için üzgünüm" ifadelerini kullanmıştı.

Kalben'in arkadaş kurbanı olduğu yönde de haberler çıkmıştı. Yurt dışında olduğu bir zamanda uyuşturucu kullanırken görüntülerin çekildiği popüler şarkıcı hakkında çeşitli iddialar da öne sürülmüştü.

Kalben'in arkadaş kurbanı olduğu yönde de haberler çıkmıştı. Yurt dışında olduğu bir zamanda uyuşturucu kullanırken görüntülerin çekildiği popüler şarkıcı hakkında çeşitli iddialar da öne sürülmüştü.

Detayları da bu içeriğimizde vermiştik:

Günaydın'dan Atakan Irmak'ın haberine göre; Kalben'in müzik sektöründeki birçok ünlü isme menajeri aracılığıyla uyuşturucu sattığı iddiası bomba etkisi yaratmıştı.

Günaydın'dan Atakan Irmak'ın haberine göre; Kalben'in müzik sektöründeki birçok ünlü isme menajeri aracılığıyla uyuşturucu sattığı iddiası bomba etkisi yaratmıştı.

İddiaların odağındaki şarkıcıdan kısa süre sonra yalanlama da gelmişti:

Geçtiğimiz akşam verdiği konser sonrası görüntülenen Kalben haftalar sonra ilk kez kameralara konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz akşam verdiği konser sonrası görüntülenen Kalben haftalar sonra ilk kez kameralara konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
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Muhabirlerin "Menajeriniz ve arkadaşınız tarafından ihanete uğradınız" demesi üzerine konuşan Kalben "Bir şey söyleceğim. Bu memlekette kim ihanete uğramamış. Kim suçlu olmadığı bir konuda suçlanmamış ki..." diyerek yanıt verirken söz konusu iddiaları da bir kez daha yalanladı.

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