Uyuşturucudan Gözaltına Alınmıştı: Şarkıcı Kalben’e, Gizlice Videosunu Çekip Para Karşılığı Şantaj Yapmışlar

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü’nün operasyonu ile evinde gözaltına alınan şarkıcı Kalben’in ‘arkadaş kurbanı’ olduğu ortaya çıktı.

Günaydın’da yer alan habere göre; şarkıcı Kalben’in İtalya’da uyuşturucu kullanırken çekilen fotoğrafları ile şantaja maruz kaldığı sonrasında da bu görüntülerin “Şarkıcı Kalben Sağdıç, uyuşturucu kullanıyor ve çevresine para karşılığı dağıtım yapıyor' denilerek emniyete verildiği ortaya çıktı.

İşte detaylar…