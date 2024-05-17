Uyuşturucudan Gözaltına Alınmıştı: Şarkıcı Kalben’e, Gizlice Videosunu Çekip Para Karşılığı Şantaj Yapmışlar
Uyuşturucudan Gözaltına Alınmıştı: Şarkıcı Kalben’e, Gizlice Videosunu Çekip Para Karşılığı Şantaj Yapmışlar
Geçtiğimiz günlerde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü’nün operasyonu ile evinde gözaltına alınan şarkıcı Kalben’in ‘arkadaş kurbanı’ olduğu ortaya çıktı.
Günaydın’da yer alan habere göre; şarkıcı Kalben’in İtalya’da uyuşturucu kullanırken çekilen fotoğrafları ile şantaja maruz kaldığı sonrasında da bu görüntülerin “Şarkıcı Kalben Sağdıç, uyuşturucu kullanıyor ve çevresine para karşılığı dağıtım yapıyor' denilerek emniyete verildiği ortaya çıktı.
İşte detaylar…
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ünlü şarkıcı Kalben'in evine operasyonu düzenlenmişti. Yürütülen soruşturma doğrultusunda ikamete yapılan baskında şarkıcı Kalben Sağdıç, gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise üç parça halinde ağırlığı 15 gram gelen 'skunk' türü uyuşturucu madde ile birlikte 2 bin avro, 730 dolar ve bin 500 TL ele geçirilmişti.
Evinde yapılan aramada, oyuncak araba içerisinde uyuşturucu madde bulunan Kalben'in bir kavanozla balkondan aşağı da uyuşturucu madde attığı tespit edilmiş, şarkıcı hakkında adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağı verilmişti.
Magazin dünyasının gündemine bomba gibi düşen operasyonun detayları ortaya çıktı. Günaydın’da yer alan habere göre; Kalben'in İtalya’da kokain kullanırken gizlice çekilmiş bir videosuyla birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğüne yapılan bir ihbar sonrası operasyon başladı.
Söz konusu ihbarda, ünlü şarkıcının uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilince, emniyetin düğmeye bastığı belirlendi. İhbarcının emniyete gönderdiği dilekçede, “Şarkıcı Kalben Sağdıç, uyuşturucu kullanıyor ve çevresine para karşılığı dağıtım yapıyor" denildi.
İhbarcı, asıl uyuşturucuyu getiren kişilerin ismini de verirken, ünlü şarkıcının yine magazin dünyasında tanınan birçok kişiye uyuşturucu madde sağladığını iddia etti.
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Ayrıca, yurtdışından ülkeye giriş yaptığı sırada enstrümanların içerisinde ülkeye uyuşturucu madde soktuğu anlatıldı.
İhbar sonrası gözaltına alınan Kalben ise verdiği ifadesinde Harbiye'de verdiği bir konserde, çok yakın bir arkadaşının kendisinin ziynet eşyalarını çalmasından dolayı üzüldüğünü, bu nedenle uyuşturucu maddeye başladığını söyledi. İhbarcının iddia ettiği gibi kimseye uyuşturucu madde temin etmediğini söyleyen Kalben, söz konusu videonun İtalya gezisi sırasında bir arkadaşı tarafından gizlice çekildiğini ve yakın zamanlarda video karşılığında kendisinden para istediğini anlattı.
Para vermeyince şantajcının videoyu emniyetle paylaşıp, şantajın boyutunu artırdığını söyleyen Kalben, içici olduğunu belirtti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının olaya ilişkin yürüttüğü soruşturma devam ediyor.
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