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Ünlü Şarkıcı Kalben'in Evine Yapılan Uyuşturucu Operasyonuna Ait Görüntüler Ortaya Çıktı

Ünlü Şarkıcı Kalben'in Evine Yapılan Uyuşturucu Operasyonuna Ait Görüntüler Ortaya Çıktı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
08.05.2024 - 15:02 Son Güncelleme: 08.05.2024 - 15:08

Bugün öğle saatlerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ünlü sanatçı Kalben de gözaltına alındı. Operasyona ait video görüntüler ise sosyal medyada yayınlandı.

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İstanbul'da bugün düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şarkıcı Kalben Sağdıç gözaltına alınmıştı.

İstanbul'da bugün düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şarkıcı Kalben Sağdıç gözaltına alınmıştı.

Ünlü şarkıcının evinde 3 parça halinde, toplamda ağırlığı 15 gram olan uyuşturucu skunk ele geçirildiği belirtildi.

Ünlü şarkıcının evinde 3 parça halinde, toplamda ağırlığı 15 gram olan uyuşturucu skunk ele geçirildiği belirtildi.

Operasyon sırasında evde bulunan uyuşturucunun balkondan atıldığı tespit edildi.

Operasyon sırasında evde bulunan uyuşturucunun balkondan atıldığı tespit edildi.

Aynı zamanda bir miktar uyuşturucunun da oyuncak bir arabaya gizlendiği videoda görülüyor.

Aynı zamanda bir miktar uyuşturucunun da oyuncak bir arabaya gizlendiği videoda görülüyor.

Kalben'in evine yapılan operasyona ait görüntüler şöyle 👇

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