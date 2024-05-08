Ünlü Şarkıcı Kalben'in Evine Yapılan Uyuşturucu Operasyonuna Ait Görüntüler Ortaya Çıktı
Ünlü Şarkıcı Kalben'in Evine Yapılan Uyuşturucu Operasyonuna Ait Görüntüler Ortaya Çıktı
Bugün öğle saatlerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ünlü sanatçı Kalben de gözaltına alındı. Operasyona ait video görüntüler ise sosyal medyada yayınlandı.
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İstanbul'da bugün düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şarkıcı Kalben Sağdıç gözaltına alınmıştı.
Ünlü şarkıcının evinde 3 parça halinde, toplamda ağırlığı 15 gram olan uyuşturucu skunk ele geçirildiği belirtildi.
Operasyon sırasında evde bulunan uyuşturucunun balkondan atıldığı tespit edildi.
Aynı zamanda bir miktar uyuşturucunun da oyuncak bir arabaya gizlendiği videoda görülüyor.
Kalben'in evine yapılan operasyona ait görüntüler şöyle 👇
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