Gökhan Türkmen Sahnede Playback Yaptığı için Dinleyicisiyle Atışan Semicenk'i Affetmedi!
Gökhan Türkmen Sahnede Playback Yaptığı için Dinleyicisiyle Atışan Semicenk'i Affetmedi!
Semicenk geçtiğimiz günlerde konserinde playback yaptığı için bir dinleyicisine söyledikleriyle tepki çekmişti. Ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen'se genç şarkıcının gündeme gelme nedenini affetmedi.
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'Pişman Değilim', ' Canın Sağ Olsun', 'Unutmak Öyle Kolay mı Sandın' gibi birçok parçayla kısa sürede tanınırlık kazanan Semicenk konser maratonuna da devam ediyor.
Şu sıralar daha çok gençlerin tanıdığı bir isim olan Semicenk geçtiğimiz gün verdiği bir konserinde yaşadığı olayla gündemin öne çıkan ismi oldu.
Konser esnasında playback yaptığı için tepki gösteren bir dinleyicisine "Bilet alırken ‘Canlı söyleyecek’ diye bir bilgi var mıydı?" diyen Semicenk'in bu tavrı hiç hoş karşılanmadı.
Semicenk'in bu tutumu ünlüler dünyasında da konuşulur oldu elbette. Kimilerinin "şımarıklık" ve "saygısızlık" olarak değerlendirdiği olaya bir yorum da Gökhan Türkmen'den geldi.
Güçlü sesi, kendine has tarzı ve yüreklere dokunan şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesi bulunan ünlü şarkıcı Semicenk'in olay olan videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.
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Genç meslektaşını affetmeyen Gökhan Türkmen paylaşımına eklediği "playback mi kaldı yahu" notunun yanına bir de gülücük iliştirdi.
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Semicenk kim yahu?