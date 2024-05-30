Hande Erçel'in Refah'taki Çadır Kent Katliamına Tepki Göstermesi Birilerinin Hoşuna Gitmedi!
Hande Erçel'in Refah'taki Çadır Kent Katliamına Tepki Göstermesi Birilerinin Hoşuna Gitmedi!
Attığı her adım gündem olmaya devam Hande Erçel, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde İsrail'in Refah'taki çadır kentine yaptığı katliam sonrası paylaşım yapan Hande Erçel'in takipçi sayısının hızla düşmesi dikkat çekti.
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Oyunculuk yetenekleri yüzünden tartışılan ünlülerin başında gelen Hande Erçel son dönemlerin en popüler isimleri arasında yer alıyor. Milyonlarca seveni olan ünlü oyuncunun bir o kadar da sevmeyeni bulunuyor.
Namı ülke sınırlarını çoktan aşan Hande Erçel'in birçok ülkeden ve çeşitli markalardan özel davet aldığını da biliyoruz.
Bu kadar geniş çapta kendini sevdirmeyi başaran Hande Erçel'in sosyal medya paylaşımlarının altına şöyle bir bakarsanız dünyanın dört bir yanından farklı isimlerin övgüler yağdırdığını görebilirsiniz.
Asıl konumuz şu ki; Hande Erçel'in karma kitlesi Instagram hesabından yapılan her paylaşıma aynı anlayışı göstermiyor.
Geçtiğimiz günlerde İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nde Filistinler'in yaşadığı çadır kentte adeta katliama yol açtı. İnsanlık suçunun işlendiği bölge için sessiz kalmayan isimlerden biri de Hande Erçel oldu.
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Ünlü oyuncu ilk olarak bir partiden fotoğraf paylaşıp ardından bunu kaldırarak Refah için hikaye atmasından sonra takipçilerinde ciddi bir düşüş oldu.
Instagram'da 31.9 milyon organik takipçisi bulunduğu belirtilen Hande Erçel'in desteğini göstermesinden sonra takipçi sayısında ciddi bir azalma oldu.
Takipçi sayısı 31 milyona düşen ünlü oyuncu tam 900 bin takipçi kaybetti.
"@blogyamuru3"ün paylaşımında yer alan iddiaya göre; Erçel'in hesabına spam da atılıyor.
Belki hatırlayanlarınız olacaktır; Hande Erçel, ülkemizde olay olan Süper Kupa finali tartışması sonrası Mustafa Kemal Atatürk'ün karesini paylaşmıştı. Bu paylaşım yüzünden ünlü oyuncuyla anlaşma yapan ünlü Arap parfüm markasının iş birliğine son vermişti.
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