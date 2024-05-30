Hande Erçel'in Refah'taki Çadır Kent Katliamına Tepki Göstermesi Birilerinin Hoşuna Gitmedi!

Attığı her adım gündem olmaya devam Hande Erçel, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde İsrail'in Refah'taki çadır kentine yaptığı katliam sonrası paylaşım yapan Hande Erçel'in takipçi sayısının hızla düşmesi dikkat çekti.