Sevda Türküsev Mayoyla 10. Yıl Marşı'nı Okuyan Hadise'ye Ahkam Kesmek İsterken Tepkilerin Odağı Oldu!
Sevda Türküsev Mayoyla 10. Yıl Marşı'nı Okuyan Hadise'ye Ahkam Kesmek İsterken Tepkilerin Odağı Oldu!
Kadınlara yönelik tavrıyla çoğu zaman tepkilerin odağı olan Sevda Türküsev, Hadise'nin mayolu sahne kostümüyle 10. Yıl Marşı'nı okumasına sert çıktı. Ahkam kesme modunu açan Sevda Türküsev'in sözlerine sinirlenenler kendisini affettmedi!
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Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden biri olan Hadise; güzelliği, sesi ve hafızalara kazınan şarkılarıyla günümüzün en popüler ünlüleri arasındaki yerini koruyor.
Cannes Film Festivali'nde boy gösterip yurda döndükten sonra konser maratonuna tam gaz devam eden ünlü şarkıcı sosyal medyanın gündeminden düşmeyen sahne performanslarına da imza atmayı sürdürüyor.
Hadise'nin geçtiğimiz akşam verdiği konser de epey gündem oldu. Sahnesinin bir kısmında eline bayrak alan güzel şarkıcı 10. Yıl Marşı'nı okumaya başladı.
Tüm konser alanına hep bir ağızdan marş söyleten Hadise bu sefer de belli bir kesimden "bu kıyafetle marş mı söylenir?" linci yemeye başladı.
Tartışmalar devam ederken elbette ortaya çıkan isimse Sevda Türküsev oldu. Kadınlara karşı yaklaşımıyla sürekli tepki çeken Türküsev yine ve yeniden Hadise'yi hedef tahtasına oturttu.
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Instagram hesabından bir paylaşım yaparak Hadise'ye bir kez daha ahkam kesme kararı alan Sevda Türküsev paylaşımına şu notu düştü:
"Siz marştaki açıklık kısmını farklı ve yanlış anlamışsınız"
Sevda Türküsev'in Hadise hakkında sözleri sosyal medya kullanıcıları tarafından fena topa tutuldu. Hadi gelin birkaçını görelim:
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