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Sevda Türküsev Mayoyla 10. Yıl Marşı'nı Okuyan Hadise'ye Ahkam Kesmek İsterken Tepkilerin Odağı Oldu!

Sevda Türküsev Mayoyla 10. Yıl Marşı'nı Okuyan Hadise'ye Ahkam Kesmek İsterken Tepkilerin Odağı Oldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
30.05.2024 - 11:08

Kadınlara yönelik tavrıyla çoğu zaman tepkilerin odağı olan Sevda Türküsev, Hadise'nin mayolu sahne kostümüyle 10. Yıl Marşı'nı okumasına sert çıktı. Ahkam kesme modunu açan Sevda Türküsev'in sözlerine sinirlenenler kendisini affettmedi!

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Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden biri olan Hadise; güzelliği, sesi ve hafızalara kazınan şarkılarıyla günümüzün en popüler ünlüleri arasındaki yerini koruyor.

Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden biri olan Hadise; güzelliği, sesi ve hafızalara kazınan şarkılarıyla günümüzün en popüler ünlüleri arasındaki yerini koruyor.

Cannes Film Festivali'nde boy gösterip yurda döndükten sonra konser maratonuna tam gaz devam eden ünlü şarkıcı sosyal medyanın gündeminden düşmeyen sahne performanslarına da imza atmayı sürdürüyor.

Cannes Film Festivali'nde boy gösterip yurda döndükten sonra konser maratonuna tam gaz devam eden ünlü şarkıcı sosyal medyanın gündeminden düşmeyen sahne performanslarına da imza atmayı sürdürüyor.

Doğu bölgesine gittiğinde halay çekip çiftetelli oynayan şarkıcı izleyenleri epey eğlendirmişti.

Hadise'nin geçtiğimiz akşam verdiği konser de epey gündem oldu. Sahnesinin bir kısmında eline bayrak alan güzel şarkıcı 10. Yıl Marşı'nı okumaya başladı.

Hadise'nin geçtiğimiz akşam verdiği konser de epey gündem oldu. Sahnesinin bir kısmında eline bayrak alan güzel şarkıcı 10. Yıl Marşı'nı okumaya başladı.

Tüm konser alanına hep bir ağızdan marş söyleten Hadise bu sefer de belli bir kesimden "bu kıyafetle marş mı söylenir?" linci yemeye başladı.

Tüm konser alanına hep bir ağızdan marş söyleten Hadise bu sefer de belli bir kesimden "bu kıyafetle marş mı söylenir?" linci yemeye başladı.

'Sen neren gözükmek istiyorsan ona çalışmışsın... Kalçayı yandan sallayarak dans! Zaten her şey ortada'

Tepkilerin artmasından sonra konserdeki bir dinleyiciden gelen cevap gibi paylaşımsa bomba etkisi yarattı.

Tartışmalar devam ederken elbette ortaya çıkan isimse Sevda Türküsev oldu. Kadınlara karşı yaklaşımıyla sürekli tepki çeken Türküsev yine ve yeniden Hadise'yi hedef tahtasına oturttu.

Tartışmalar devam ederken elbette ortaya çıkan isimse Sevda Türküsev oldu. Kadınlara karşı yaklaşımıyla sürekli tepki çeken Türküsev yine ve yeniden Hadise'yi hedef tahtasına oturttu.

Kendisi daha önce de 'HADİSE, ya bizim aklımızla dalga geçiyor ya da söylediklerine kendisi inanıyorsa kendi aklıyla dalga geçiyor. Neyin frikiği, her şey ortada! :)' diyerek okları ünlü şarkıcıya çevirmişti.

Merak edenleri buraya alabiliriz:

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Instagram hesabından bir paylaşım yaparak Hadise'ye bir kez daha ahkam kesme kararı alan Sevda Türküsev paylaşımına şu notu düştü:

Instagram hesabından bir paylaşım yaparak Hadise'ye bir kez daha ahkam kesme kararı alan Sevda Türküsev paylaşımına şu notu düştü:

'Sizin hayatınız, sizin şovunuz size ama lütfen milli ve manevi duygularımızı rahat bırakın. Size göre sahne kostümü ama çoğuna göre bikinialtı veya iççamaşırı diye nitelendirilen o kıyafetle onuncu marşının söylenmeyeceğini idrak edin.'

"Siz marştaki açıklık kısmını farklı ve yanlış anlamışsınız"

Sevda Türküsev'in Hadise hakkında sözleri sosyal medya kullanıcıları tarafından fena topa tutuldu. Hadi gelin birkaçını görelim:

Sevda Türküsev'in Hadise hakkında sözleri sosyal medya kullanıcıları tarafından fena topa tutuldu. Hadi gelin birkaçını görelim:
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