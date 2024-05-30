Sevda Türküsev Mayoyla 10. Yıl Marşı'nı Okuyan Hadise'ye Ahkam Kesmek İsterken Tepkilerin Odağı Oldu!

'Sizin hayatınız, sizin şovunuz size ama lütfen milli ve manevi duygularımızı rahat bırakın. Size göre sahne kostümü ama çoğuna göre bikinialtı veya iççamaşırı diye nitelendirilen o kıyafetle onuncu marşının söylenmeyeceğini idrak edin.'