10. Yıl Marşı'nı Mayoyla Okuduğu İçin Linçlenen Hadise'nin Dinleyicisinden Okkalı Bir Cevap Geldi!

Hadise'nin bir kesim tarafından 'fazla açık' bulunan kıyafetlerinden birini giydiği konserinde 10. Yıl Marşı'nı okuması epey eleştirildi. Ünlü şarkıcının konserdeki dinleyicisi, eski sevgilisi Sinan Akçıl'ın bile dahil olduğu konuya sağlam bir cevap verdi.