10. Yıl Marşı'nı Mayoyla Okuduğu İçin Linçlenen Hadise'nin Dinleyicisinden Okkalı Bir Cevap Geldi!
10. Yıl Marşı'nı Mayoyla Okuduğu İçin Linçlenen Hadise'nin Dinleyicisinden Okkalı Bir Cevap Geldi!
Hadise'nin bir kesim tarafından 'fazla açık' bulunan kıyafetlerinden birini giydiği konserinde 10. Yıl Marşı'nı okuması epey eleştirildi. Ünlü şarkıcının konserdeki dinleyicisi, eski sevgilisi Sinan Akçıl'ın bile dahil olduğu konuya sağlam bir cevap verdi.
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Güzelliği, dilere pelesenk olan şarkıları ve sahne şovlarıyla magazin dünyasının göz bebeği olan Hadise manşetlerin vazgeçilmez ünlülerinden oldu.
Bazen bir türlü dikiş tutturamadığı aşk hayatıyla gündeme gelen Hadise, şu sıralar yeni şarkısı "Hayat Yolu" ve parçanın klibindeki detaylarla adından söz ettiriyordu.
Aynı zamanda konser maratonuna tam gaz devam eden ünlü şarkıcı, sahnedeki deli dolu dansları ve zaman zaman "Beyonce'a özeniyor" yorumu alan kostümleri yüzünden belli bir kesim tarafından ağır şekilde eleştiriliyor.
Bol ışıltılı ve mayolu sahne kostümleriyle göz alan Hadise geçtiğimiz akşam yeniden sahnedeydi. Güzel şarkıcı ve ekibi konserin bir bölümünde ellerine Türk ve Atatürk bayraklarını alarak 10. Yıl Marşı'nı okudu.
Hadise'nin bayrak sallayarak 10. Yıl Marşı okuduğu anlar paylaşıldıktan bir süre sonra sosyal medya kullanıcılarının bir kesimi tarafından topa tutuldu.
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"Böyle bir kıyafetle marş mı okunur?" diyerek yapılan eleştirilere bir de Sinan Akçıl dahil oldu. Hadise'yle bir dönem aşk yaşayan Akçıl'ın isim vermeden "Çıktık 'açık' alınla 10 yılda her savaştan" ifadelerini kullanması da ayrı bir olay oldu.
Hadise'nin bu denli eleştirilmesi üzerine şarkıcının aynı konserinde bulunan bir dinleyiciden cevap gibi bir paylaşım geldi.
Dinleyicisi, dans ederken bir anda gösteriyi durduran Hadise'nin "Arkadaşlar, ezan için bir kenara çekiliyorum ben. Birazdan tekrar yanınızdayım" dediği anları paylaştı.
O kadar kalabalık ve gürültüde kendisinin duymadığı ezanı Hadise'nin duyduğunu belirten dinleyici, marş okuduğu anların linçlenmesine de "Bu kostümle Kur'an okumadı ki" diyerek tepki gösterdi.
Paylaşılan o anları da buradan izleyebilirsiniz:
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