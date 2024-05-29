Kadir Doğulu ve Tarikat Adı Geçmişti: Darp Edilen Onur Akay Canlı Yayında Bayıldı!

'Nazar mı var bilmiyorum? Dün gece Müzik Onair canlı yayınında geçirdiğim baygınlık nedeniyle, çok sayıda mesaj gelmiş. Yaşadığım darp olayından sonra baş dönmesi yaşıyordum. Tansiyon yüksekliği nedeniyle kaynaklanmış. Hastanede tüm tetkikler yapıldı. Çok şükür iyiyim. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Bulunduğunuz yerde yalnızken kesinlikle kapıyı kitlemeyin. Ben yayın nedeni ile odamın kapısını kitlemiştim ve evdekiler maalesef odaya giremedi. Allah korusun daha kötü bir şey olsa müdahale etmekte gecikme olacaktı. Kapıya vurulmasını ve köpeğimin havlamasını sanki uykuda gibi diyduğum anlarda çok şükür kendime geldim. Program sunucuları Özcan Beylan ve Sevtap Gül'e, ilgileri çok teşekkür ederken, Müzik Onair izleyicilerinden de yarım kalan program için özür diliyorum.'