Kadir Doğulu ve Tarikat Adı Geçmişti: Darp Edilen Onur Akay Canlı Yayında Bayıldı!
Kadir Doğulu ve Tarikat Adı Geçmişti: Darp Edilen Onur Akay Canlı Yayında Bayıldı!
Medya dünyasının ses getiren isimlerinden biri olan Onur Akay bir saldırıya uğradığını açıklamıştı. Geçtiğimiz akşam canlı yayındayken bir anda baygınlık geçiren ünlü isim herkesi korkuttu. Kamera karşısında bayılan Onur Akay sağlık durumuyla ilgili açıklama da yaptı.
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Ses sanatçısı olarak başladığı kariyerini farklı alanlara yönlendiren Onur Akay, magazin gündemine dair dikkat çeken haberler de paylaşmaya devam ediyor.
Birçok ünlüyle çalışan medyatik ismin daha önce yaşadığı bazı olaylar epey gündem olmuştu. Bunlardan biri de şüphesiz Kadir Doğulu'yla yaşananlardı.
Akay daha önce Kadir Doğulu hakkında; “Serra Arıtürk ile imam nikâhlı evli”, “Kadir Doğulu tarikatta, mason” gibi açıkalamalarda bulunmuştu.
Geçtiğimiz günlerde sevenlerini korkutan bir haberle gündeme gelen Onur Akay, kendisine "Kadir Doğulu için, tarikat için" denilerek saldırıldığını açıkladı.
Yaşadığı yumruklu saldırı sonra birkaç açıklama yapan Onur Akay geçtiğimiz akşam bir canlı yanına konuk oldu. Sürekli baş dönmesi yaşadığını söyleyen Akay, görüntülü röportaj anında bayıldı.
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Onur Akay yayın anında bir anda bayılınca program sunucuları da ne yapacaklarını şaşırdı. Bulunduğu odanın kapısının kilitli olduğu da anlaşıldı. Ailesinin sürekli kapıya vurmasıyla kendine gelen Akay kapıyı açabildi.
Tüm sevenlerini bir hayli korkutan Onur Akay yaşananların ardından Instagram hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı:
Onur Akay'ın canlı yayında bayıldığı anlar da bu şekilde kameralara yansıdı 👇
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