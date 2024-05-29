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Kadir Doğulu ve Tarikat Adı Geçmişti: Darp Edilen Onur Akay Canlı Yayında Bayıldı!

Kadir Doğulu ve Tarikat Adı Geçmişti: Darp Edilen Onur Akay Canlı Yayında Bayıldı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
29.05.2024 - 13:45

Medya dünyasının ses getiren isimlerinden biri olan Onur Akay bir saldırıya uğradığını açıklamıştı. Geçtiğimiz akşam canlı yayındayken bir anda baygınlık geçiren ünlü isim herkesi korkuttu. Kamera karşısında bayılan Onur Akay sağlık durumuyla ilgili açıklama da yaptı.

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Ses sanatçısı olarak başladığı kariyerini farklı alanlara yönlendiren Onur Akay, magazin gündemine dair dikkat çeken haberler de paylaşmaya devam ediyor.

Ses sanatçısı olarak başladığı kariyerini farklı alanlara yönlendiren Onur Akay, magazin gündemine dair dikkat çeken haberler de paylaşmaya devam ediyor.

Birçok ünlüyle çalışan medyatik ismin daha önce yaşadığı bazı olaylar epey gündem olmuştu. Bunlardan biri de şüphesiz Kadir Doğulu'yla yaşananlardı.

Birçok ünlüyle çalışan medyatik ismin daha önce yaşadığı bazı olaylar epey gündem olmuştu. Bunlardan biri de şüphesiz Kadir Doğulu'yla yaşananlardı.

Akay daha önce Kadir Doğulu hakkında; “Serra Arıtürk ile imam nikâhlı evli”, “Kadir Doğulu tarikatta, mason” gibi açıkalamalarda bulunmuştu.

Akay daha önce Kadir Doğulu hakkında; “Serra Arıtürk ile imam nikâhlı evli”, “Kadir Doğulu tarikatta, mason” gibi açıkalamalarda bulunmuştu.

Kadir Doğulu da Onur Akay'ın bu sözleri sonrası sessiz kalmamıştı. Doğulu, özel hayatıyla ilgili asılsız açıklamalarda bulunduğunu, onur, şeref ve saygınlığını zedelediğini belirttiği Onur Akay'a 1 milyon liralık tazminat davası açmıştı.

Geçtiğimiz günlerde sevenlerini korkutan bir haberle gündeme gelen Onur Akay, kendisine "Kadir Doğulu için, tarikat için" denilerek saldırıldığını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde sevenlerini korkutan bir haberle gündeme gelen Onur Akay, kendisine "Kadir Doğulu için, tarikat için" denilerek saldırıldığını açıkladı.

Bu haberimizde de bahsetmiştik:

Yaşadığı yumruklu saldırı sonra birkaç açıklama yapan Onur Akay geçtiğimiz akşam bir canlı yanına konuk oldu. Sürekli baş dönmesi yaşadığını söyleyen Akay, görüntülü röportaj anında bayıldı.

Yaşadığı yumruklu saldırı sonra birkaç açıklama yapan Onur Akay geçtiğimiz akşam bir canlı yanına konuk oldu. Sürekli baş dönmesi yaşadığını söyleyen Akay, görüntülü röportaj anında bayıldı.
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Onur Akay yayın anında bir anda bayılınca program sunucuları da ne yapacaklarını şaşırdı. Bulunduğu odanın kapısının kilitli olduğu da anlaşıldı. Ailesinin sürekli kapıya vurmasıyla kendine gelen Akay kapıyı açabildi.

Onur Akay yayın anında bir anda bayılınca program sunucuları da ne yapacaklarını şaşırdı. Bulunduğu odanın kapısının kilitli olduğu da anlaşıldı. Ailesinin sürekli kapıya vurmasıyla kendine gelen Akay kapıyı açabildi.

Tüm sevenlerini bir hayli korkutan Onur Akay yaşananların ardından Instagram hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı:

Tüm sevenlerini bir hayli korkutan Onur Akay yaşananların ardından Instagram hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı:

'Nazar mı var bilmiyorum? Dün gece Müzik Onair canlı yayınında geçirdiğim baygınlık nedeniyle, çok sayıda mesaj gelmiş. Yaşadığım darp olayından sonra baş dönmesi yaşıyordum. Tansiyon yüksekliği nedeniyle kaynaklanmış. Hastanede tüm tetkikler yapıldı. Çok şükür iyiyim. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Bulunduğunuz yerde yalnızken kesinlikle kapıyı kitlemeyin. Ben yayın nedeni ile odamın kapısını kitlemiştim ve evdekiler maalesef odaya giremedi. Allah korusun daha kötü bir şey olsa müdahale etmekte gecikme olacaktı. Kapıya vurulmasını ve köpeğimin havlamasını sanki uykuda gibi diyduğum anlarda çok şükür kendime geldim. Program sunucuları Özcan Beylan ve Sevtap Gül'e, ilgileri çok teşekkür ederken, Müzik Onair izleyicilerinden de yarım kalan program için özür diliyorum.'

Onur Akay'ın canlı yayında bayıldığı anlar da bu şekilde kameralara yansıdı 👇

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