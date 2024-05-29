İpler Fena Geriliyor: Gülçin, Hepsi Grubu Konseri Yüzünden Kendisini Suçlayan Yasemin'e Sert Çıktı!
İpler Fena Geriliyor: Gülçin, Hepsi Grubu Konseri Yüzünden Kendisini Suçlayan Yasemin'e Sert Çıktı!
Bir dönemin efsanesi Hepsi grubu üyeleri arasındaki gerilim günden güne tırmanıyor. Geçtiğimiz günlerde 20. yıl konserinin yapılamamasının nedeni olarak Gülçin Ergül'ü gösteren Yasemin Yürük'ün sözleri olay olmuştu. Gülçin, eski dostu Yasemin'in açıklamalarına tepki gösterirken Eren'den de destek geldi!
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2000'li yılların başında kurulan Hepsi grubu hem şarkıları hem de birbirinden ikonik danslarıyla dönemin genç kızlarının vazgeçilmezi olmuştu.
2009 yılında Gülçin Ergül'ün gruptan ayrılması ise hayranlarına o dönem büyük üzüntü yaşatmıştı. Gruptan bir kişi eksilse de ekibin diğer üyeleri Yasemin Yürük, Cemre Kemer ve Eren Bakıcı yoluna devam etti.
"Artık Hepsi dönemi bitti" derken yeni bir gelişme yaşanmıştı. 2022 yılında röportaj veren Yasemin, Hepsi grubunun 20. yılına özel bir konser planı ve belgeseli olduğunu söyleyince içimizde kelebekler uçuşmuştu.
Gülçin'den de "Çıkıştan sonra 4 senelik yoğun bir popüler geçmişimiz olsa da efsanevi bir grup olduk galiba. Gururla kabul ediyorum. Ama kendi belgeselimizi yapmak ve satmak bana biraz megalomanca geliyor." çıkışı gelmişti.
@muhabironline'dan Tolga Bozduman'ın haberine göre geçtiğimiz akşam görüntülenen Yasemin Yürük "Bu egoyla hiçbir şey olmaz" diyerek yine Gülçin konusunda çok konuşulacak sözler söyledi.
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Eski dostunun bu sözleri üzerine sessiz kalamayan Gülçin ise sosyal medya hesabından verdi veriştirdi adeta!
Kendisinin hedef gösterilmeye çalışıldığını belirterek açıklama yapmak durumunda kaldığını ifade eden Gülçin konser ve belgeselle ilgili konuları kendisinin değil Yasemin’in gündeme getirdiğini söyledi.
Gülçin verdiği bir röportajdan alınan kesitleri de "İmaj karalama politikası hakkında… Yorum yazmadan önce okuyun. Artık neden anlaşamadığımızı olgunlukla kabul etmemiz gerektiğini ve neden huzurumuz için doğru mesafede kalmayı tercih ettiğimi görmüşsünüzdür." notuyla takipçileriyle paylaştı.
" Hepsi dinleyicilerinden de eğer proje bekleyen varsa, özür diliyorum tüm grup adına. Yapamıyoruz biz bunu çünkü. 15 yıl geçti biliyorsunuz."
Gülçin ve Yasemin arasındaki gerilim tırmanırken bir açıklama da grubun diğer üyesi Eren Bakıcı'dan geldi. Gülçin'in paylaşımına yorum yapan Eren "açıklama bile yapma" dedi.
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Gülçin'se Eren'in mesajını cevapsız bırakmayarak artık neden açıklama yapma gereğini duyduğunu paylaştı.
Bakalım bundan sonra olaylar nasıl ilerleyecek? Grubun sessiz üyesi Cemre Kemer'den bir cevap gelecek mi? Bekleyip göreceğiz...
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