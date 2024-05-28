Tablet Kutusundan Hıyar Çıkararak Viral Olan Onurcan Güzel'in Dövmeli Hali Şoke Etti!
Tablet Kutusundan Hıyar Çıkararak Viral Olan Onurcan Güzel'in Dövmeli Hali Şoke Etti!
Yıllar önce aldığı bir tablet kutusundan çıkardığı hıyar videosuyla viral olan Onurcan Güzel sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde. Sarı saçlı tarzını yeniden değiştiren 'Tablet Reis' bu sefer de dövmeli haliyle dikkat çekti.
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2013 yılında satın aldığı tablet kutusunun içinden hıyar çıkardığı anlarla tanınan Onurcan Güzel'i o zamandan itibaren "tablet reis" olarak anılmaya başlamıştı.
Uzun yıllar geçmesine rağmen hiç unutulmayan ve çocuk yaşta tanınan Onurcan Güzel'in sarı saçlı gotik hali epey gündem olmuştu.
Psikolojik baskı ve linçlerin yüzünden sürekli zorbalık gördüğünü iddia eden "Tablet Reis" eski görünümüne döneceğini de söylemişti.
Zorluklarla dolu bir hayat yaşadığı haberleriyle yüreğimizi sızlatan Onurcan Güzel'in videosu da göz doldurmuştu.
Başta TikTok ve Instagram olmak üzere birçok mecrada paylaşımlarına son hız devam eden Güzel'in dövmeli yeni hali de ayrı olay oldu.
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Her geçen gün dövmelerine bir yenisini ekleyen "Tablet Reis"in paylaşımları da kısa sürede sosyal medyanın öne çıkanları arasına yerleşti.
Son haliyle bir kez daha dikkatleri üzerine çeken Onurcan Güzel yeniden dövme salonundan yaptığı paylaşımla öne çıktı.
"Hedef ben miyim lan" notuyla paylaştığı o anları buradan izleyebilirsiniz:
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