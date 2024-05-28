Serenay Sarıkaya'nın Ardından Çorap Üstü Body Kombiniyle Görüntülenen Defne Samyeli Dillere Düştü!
Serenay Sarıkaya'nın Ardından Çorap Üstü Body Kombiniyle Görüntülenen Defne Samyeli Dillere Düştü!
Güzelliğiyle nam salan Defne Samyeli, ünlü şarkıcı Nükhet Duru'nun doğum gününde giydiği kombinle dillere düştü. Kıyafeti, Serenay Sarıkaya'nın Güney Kore'deki tarzına benzetilen Samyeli'ye çeşit çeşit yorum geldi.
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Kusursuz fiziği, güzelliği, oyunculuğu, şarkıcılığı derken magazinin tüm gözlerini üzerine çeken Defne Samyeli gündemin öne çıkan isimleri arasında yer almaya devam ediyor.
Namı ülke sınırlarını çoktan aşmış olan hatta Çinli bilim insanlarının genetiğini incelemek istediği Defne Samyeli özellikle son dönemlerdeki kombinleriyle de öne çıkıyor.
Sahnelerine hız kesmeden devam eden ünlü güzel geçtiğimiz akşam Nükhet Duru'nun doğum gününe katılanlar arasındaydı.
"Nünüm" diye sevdiği usta sanatçının yeni yaş kutlamasında da sahneye çıkan Samyeli dans etmelere doyamadı.
Asıl konuysa Defne Hanım'ın kombini oldu. Davete giderken, siyah dantel desenli bir çorap üstüne siyah uzun kollu bir body, altına da aynı renk bir topuklu ayakkabı tercih etmişti kendisi.
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Defne Samyeli'nin bu tarzı, ‘Bulgari’ adlı lüks markanın elçisi olan Serenay Sarıkaya'nın Güney Kore'nin başkenti Seul'deki marka etkinliğinde giydiği kombine benzetildi.
Akif Yaman'ın kamerasına yansıyan Defne Samyeli'nin de yaptığı “çorap üstü body” kombini de sınıfta kaldı!
Hadi gelin, Defne Samyeli'nin kombinine gelen yorumlardan birkaçını da beraber okuyalım...
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Siz kombin hakkında ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlara....
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