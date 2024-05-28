Esra Dermancıoğlu'na Destek mi Verdi? Nilgün Belgün'den 'Soyunma'lı Cannes Göndermesi!

Esra Dermancıoğlu, Cannes Film Festivali'ne giden birçok ünlü kadını kombinleri yüzünden topa tutmuş ve 'çıplaklık' çıkışıyla gündem olmuştu. Önceki gün Nükhet Duru'nun doğum gününde görüntülenen Nilgün Belgün'nin 'soyunma' göndermeli Cannes esprisi dikkat çekti.