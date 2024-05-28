Esra Dermancıoğlu'na Destek mi Verdi? Nilgün Belgün'den 'Soyunma'lı Cannes Göndermesi!
Esra Dermancıoğlu'na Destek mi Verdi? Nilgün Belgün'den 'Soyunma'lı Cannes Göndermesi!
Esra Dermancıoğlu, Cannes Film Festivali'ne giden birçok ünlü kadını kombinleri yüzünden topa tutmuş ve 'çıplaklık' çıkışıyla gündem olmuştu. Önceki gün Nükhet Duru'nun doğum gününde görüntülenen Nilgün Belgün'nin 'soyunma' göndermeli Cannes esprisi dikkat çekti.
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Günlerdir devam eden 77. Cannes Film Festivali boyunca birçok ünlü isim ülkemizi temsil etmek için kırmızı halıdaydı. Kimileri şıklıklarıyla göz alırken kimileri de tat kaçırdı.
Kombinleri yüzünden epey dikkat çeken hatta tepkilerin odağı olan isimler de oldu tabii. Başta Dilan Çiçek Deniz ve Pınar Deniz olmak üzere bazı ünlülerimizin fazla "cesur" bulunan kıyafetleri hakkında sayısız eleştiri de yapıldı.
Gördükleri üzerine yorumsuz kalamayan Esra Dermancıoğlu,"Cannes’da benim olmam lazımdı. Çünkü dillerini biliyorum. Gitmem için estetik mi olmam lazımdı? Keşke çıplak yürüyüşler dışında iletişim kuracak birileri gitseydi. Utandım, onların adına da utandım." çıkışıyla gündem yaratmıştı.
Ünlü oyuncu, kırmızı halıda boy gösteren ünlü kadınları "estetik" ve "çıplaklık" üzerinden vurunca sosyal medyanın da gündemine oturdu.
Nükhet Duru'nun 7.0 temasıyla kutladığı doğum gününe katılan isimlerden biri de Nilgün Belgün oldu. Ünlü oyuncunun röportaj verdiği anlarda Cannes değinmesi de yaptı.
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Nükhet Duru'nun 7.0 temasıyla kutladığı doğum gününe katılan isimlerden biri de Nilgün Belgün oldu. Ünlü oyuncunun röportaj verdiği anlarda Cannes değinmesi de yaptı.
Fotoğraf çekinirken "soyunmam lazım" dediği hatırlatılan Nilgün Belgün ilk başta "Söylemeyeceğim. Onu orada söyledim" dese de ardından dayanamayıp "Cannes'a gideceğim dedim" ifadelerini kullandı.
Belgün'ün bu sözleri de "Esra Dermancıoğlu'na destek verdi" olarak algılandı...
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