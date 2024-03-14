Seul'e Giden Serenay Sarıkaya'nın Saç Bandıyla Pozlarını Görenler Kızılcık Şerbeti Demeden Edemedi!
Seul'e Giden Serenay Sarıkaya'nın Saç Bandıyla Pozlarını Görenler Kızılcık Şerbeti Demeden Edemedi!
Gündemimizden düşmek bilmeyen Serenay Sarıkaya bu sefer lüks bir markanın etkinliği için Seul’de boy gösterdi. Koreli şarkıcı ve oyuncularla bir araya gelen güzel oyuncunun alışık olmadığımız bir tarzına yorum yağdı!
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Türkiye'nin en güzel kadınları listesinde üst sıralarda yer alan Serenay Sarıkaya; etkileyici oyunculuğu, sempatik tavırları ve kusursuz fiziğiyle herkesi büyülemeye devam ediyor.
Dijital yapımların ardından ekranlara Aile dizisiyle dönüp, Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolleri paylaşan ünlü oyuncunun karakteri de epey sevilmişti.
Serenay Sarıkaya dendiğinde akıllara dopdolu bir kariyer geliyor tabii. Ama kendisi özel hayatı daha doğrusu aşk hayatıyla epey ilgi çekmeye devam ediyor.
Cem Yılmaz'dan sonra adı farklı isimlerle aşk dedikodularına karışan Serenay Sarıkaya gönlünü Mert Demir'e kaptırmıştı. "Ateşe Düştüm" parçasına vokal yaptığını itiraf eden Sarıkaya'nın son günlerde sevgilisinin kulislerine yaptığı sürprizlerle de gündeme geliyor elbette.
Reklam yüzü olarak da epey popüler olan Serenay, bu sefer Türkiye'de de bulunan ‘Bulgari’ adlı lüks markanın elçisi oldu.
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Marka tarafından düzenlenen etkinlik için Güney Kore'nin başkenti Seul'a giden ünlü oyuncumuzun bandalı tarzı epey dikkat çekti.
Sarıkaya'nın siyahlar içerisindeki kombinini görenler "Kızılcık Şerbeti'ne mi katılıyor?" yorumları yapmadan da edemedi.
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Etkinlikte göz kamaştıran ünlü oyuncu, Güney Koreli kız grubu BLACKPINK'in ana dansçısı Lisa'yla da bir araya geldi.
Tabii Lisa ve Serenay'ı aynı karede gören fanlar heyecanına hakim olamadı... 👇
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