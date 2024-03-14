Boşanıyorlar mı? Seda Sayan, Eşi Çağlar Ökten'le Ayrılacağı İddialarına Canlı Yayında Açıklık Getirdi!
Boşanıyorlar mı? Seda Sayan, Eşi Çağlar Ökten'le Ayrılacağı İddialarına Canlı Yayında Açıklık Getirdi!
Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten'in boşanacağı yönünde haberler ortaya atılmıştı. Sabahın Sultanı Seda Sayan programının canlı yayınında iddialara açıklık getiren ünlü ismin sitemli sözleri gündem oldu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hepimizin hafızasına "Sabahların Sultanı" olarak kazınan Seda Sayan kariyerinin dışında özel hayatıyla da oldukça dikkat çekiyor.
Daha önce 6 kez nikah masasına oturan Seda Sayan aradığı aşkı Çağlar Ökten'de bulmuştu. Popüler çiftin 2022 yılınan Nisan ayında sürpriz şekilde evlenmesi çok konuşulmuştu.
Düğünlerini Prag'da yapmak isteyen ikilinin yaşadığı vize sorunları yüzünden İstanbul'da nikahları kıyılmıştı.
Balayı için Fransa'nın romantik başkenti Paris'i tercih eden Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti yaşadığı aşkla sosyal medyada da dikkat çekmişti.
Fırsat buldukça gezilere, yurt dışı tatillerine giden ünlü çift, aşk dolu karelerini de sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Geçtiğimiz gün magazin gündemini hareketlendiren bomba bir iddia ortaya atıldı. Seda Sayan'ın kendisinden 25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten'le boşanacağı haberi yayıldı.
İddialara göre; gerçek adı “Aysel Gürsaçer" olan Seda Sayan, "Ökten" soyadının resmi işlemlerde sorun teşkil ettiğini belirterek mahkemeye başvurdu.
Kızlık soyadını kullanmaya devam etmek ve evlilik soyadı olan "Ökten”in nüfustan silinmesini isteyen Sayan'ın talebi, İstanbul Aile Mahkemesi tarafından da kabul edildi
Seda Sayan'ın nüfus kayıtlarında geçen isminin “Aysel Gürsaçer Ökten”den “ Aysel Gürsaçer” olarak düzeltilmesi boşanma iddialarını doğurdu.
Ünlü şarkıcı ve sunucu, sosyal medyanın adeta çalkalandığı dedikoduyu duyduktan sonra Sabahın Sultanı Seda Sayan programının canlı yayınında açıklama yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
“Yanlış anlaşıldı, hatta ‘boşanıyorlar’ ve benim evi terk ettiğim bile yazıldı. Öyle bir şey yok" diyen Sayan şu ifadeleri kullandı: "
Boşanma iddialarını Safiye Soyman'ın kendisine soruduğunu anlatan Sayan sitemli şekilde açıklamalarda bulundu:
"Bak bir sürü küfür ediyorum size, içten. Rahatlıyorum. Yapmayın böyle şeyler. Böyle haberler yapmayın. Bizim aramızda hiçbir şey yok..."
"Çok şükür, daha biz 2,5 yıldır beraberiz, ikinci yılımızı kutlayacağız, daha birbirimize 'Öte git' demedik. Burada da görüyorlar. Buradaki aşkımızı hem arkadaşlarım hem çocuklar bile görüyor. Hepsi şahit..."
O anları da buradan izleyebilirsiniz:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda