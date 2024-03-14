Boşanıyorlar mı? Seda Sayan, Eşi Çağlar Ökten'le Ayrılacağı İddialarına Canlı Yayında Açıklık Getirdi!

'Doğrusu, evraklarda değişim yapılması gerekiyor. Ben daha önce söylemiştim kendi soyadımı kullanacağım diye. Kadınların kendi soyadını kullanma hakkı var. Eğer ben eşimin soyadını alacak olursam bir sürü evrakta değişikliğe gidilecek, bu bir çok prosedür”