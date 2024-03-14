Eylem Tok ve Kaza Yapan Oğlunun New York'ta Gülümsediği Kare Demet Akalın'ı Çok Kızdırdı!

Sebep olduğu trafik kazasında bir kişiyi hayattan koparan çocuğuyla beraber yurt dışına kaçan Eylem Tok ve oğlunun New York şehrinde ortaya çıktı. Hallerinden son derece mutlu oldukları görülen anne oğulun gülücükler saçtığı fotoğrafı Demet Akalın'ın sinirlerini de hoplattı!