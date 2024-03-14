Eylem Tok ve Kaza Yapan Oğlunun New York'ta Gülümsediği Kare Demet Akalın'ı Çok Kızdırdı!
Eylem Tok ve Kaza Yapan Oğlunun New York'ta Gülümsediği Kare Demet Akalın'ı Çok Kızdırdı!
Sebep olduğu trafik kazasında bir kişiyi hayattan koparan çocuğuyla beraber yurt dışına kaçan Eylem Tok ve oğlunun New York şehrinde ortaya çıktı. Hallerinden son derece mutlu oldukları görülen anne oğulun gülücükler saçtığı fotoğrafı Demet Akalın'ın sinirlerini de hoplattı!
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Türkiye'nin gündeminde, İstanbul'da bir orman yolunda seyrederken emniyet şeridinde duran ATV araçlarına çarpan 17 yaşındaki T.C. olayı var.
Dört kişinin yaralanmasına neden olan kazada 1 çocuk babası Oğuz Murat Acı ise hayatını kaybetmişti. Ehliyetsiz gencin, korkunç olayın ardından annesi Eylem Tok'la iletişime geçtiği öğrenilmişti.
Yazar Eylem Tok ve 17 yaşındaki oğlu kazanın hemen ardından önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçmıştı. İkilinin havalimanındaki rahat halleri de epey konuşulmuştu.
Estetik Cerrahı Bülent Cihantimur'un eski eşi ve oğlunun kaçmasına yardım ettiği de ortaya çıkan bilgiler arasındaydı.
Lüks aracı ehliyetsiz şekilde kullanırken bir kişinin yaşamına mal olan T.C. ve annesi yazar Eylem kaçmalarının ardından ilk kez görüntülendi.
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Cumhuriyet'ten Mehmet Oktay Buğa'nın özel haberine göre, New York’ta 6. Cadde'de bir noktada taksiye binerken yakalanan T.C. ve Eylem Tok'un gülümsediği kare sosyal medyada tartışmalara neden oldu.
Pek çok kişinin ayaklanmasına sebep olan kareye Demet Akalın da tepki gösterdi. Ünlü şarkıcı, bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın nedeni olan kişilerin gülümsemesi karşısında sinirlerine hakim olmadı.
Instagram hesabından tepki gösteren Demet Akalın, Eylem Tok ve oğlunun görüntülendiği kareyi paylaşarak "Ne gülüyorsun lan!" ifadesini kullandı.
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