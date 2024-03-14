Gazeteci Fatih Altaylı'dan Eylem Tok ve Ailesi Hakkında Şok Eden İddialar!
Gazeteci Fatih Altaylı'dan Eylem Tok ve Ailesi Hakkında Şok Eden İddialar!
Kaynak: https://fatihaltayli.com.tr/kose-yazi...
Yazar Eylem Tok, 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücülük yapan oğlunu, birini öldürmesinin ardından Mısır'a kaçırmıştı. Gazeteci Fatih Altaylı yayında bu aile hakkında çarpıcı iddialar ortaya attı.
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Türkiye günlerdir bunu konuşuyor! Eylem Tok ve 16 yaşındaki oğlunun yurt dışına kaçışını...
İstanbul Eyüpsultan'da yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlunun karıştığı kaza ve sonrasında yaşananlar herkesi dumur etti.
16 yaşında ehliyetsiz sürücülük yapan T.C annesinin lüks aracıyla emniyet şeridinde duran ATV araçlarına çarptı.
Dört kişinin yaralandığı kazada 1 çocuk babası Oğuz Murat Aci ise hayatını kaybetmişti. T.C.'nin yaşanan kazadan sonra anne Eylem Tok ile yurt dışına kaçtığı ortaya çıkmıştı.
Kaza ile ilgili gelişmeler devam ederken herkes adaletin yerini bulmasını temenni ediyor. Ancak iddialar son bulmuyor.
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Geçtiğimiz gün şarkıcı Işın Karaca, T.C.'nin estetik doktoru babası Bülent Cihantimur hakkında şoke eden açıklamalarda bulundu.
Gazeteci Fatih Altaylı da iddia sahipleri arasında yerini aldı. Kanalındaki yayında ve köşe yazısında yer verdiği açıklamalara göre, Eylem Tok ve ailesi Dilan Polat'a benziyor.
Altaylı, yazar Eylem Tok'un lüks yaşam tarzına dikkat çekerek, "Aileyi başından bu yana bilenler ve Eylem Tok’un hayatındaki gelişim ve değişimi izleyenler zenginleşmeyi şaşkınlıkla karşılıyorlar" diye belirtti.
"Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur’un cinayet öyküsü giderek büyüyor, dal budak sarıyor. Altından türlü olaylar çıkıyor" diyen Altaylı, "Peki değirmenin suyu nereden?" diye sordu.
“Eylem Tok’un eski eşi Cihantimur’un Bursa’da güzellik merkezi var. Burada Dilan Polat’la benzer işler yapılıyor" diye belirtti.
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"Eylem’in orada asistan olduğu ve şantaj yaparak evlendikleri öne sürülüyor. Zaten yazarlıkla o villayı alması mümkün değil" diye de ekledi.
İşte yayından o anlar:
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