Işın Karaca'dan Oğluyla Yurt Dışına Kaçan Eylem Tok'un Eski Eşi Bülent Cihantimur Hakkında Şoke Eden İddialar!
Işın Karaca'dan Oğluyla Yurt Dışına Kaçan Eylem Tok'un Eski Eşi Bülent Cihantimur Hakkında Şoke Eden İddialar!
Yazar Eylem Tok, 16 yaşındaki oğlunun lüks bir araçla yaptığı trafik kazasında bir kişinin yaşamını yitirmesinden sonra yurt dışına kaçtı. Yeni iddiaların bir bir ortaya atıldığı olayla ilgili bir çıkış da Işın Karaca'dan geldi. Ehliyetsiz kaza yapan T.C.'nin estetisyen babasına seslenen ünlü şarkıcı 'hesap vereceksiniz!' diyerek sert çıktı!
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Tüm Türkiye günlerdir bu kazayı ve sonrasında yaşananları konuşuyor! Henüz 16 yaşında olan T.C annesinin lüks aracıyla trafikte seyrederken emniyet şeridinde duran ATV araçlarına çarpmıştı.
Dört kişinin yaralandığı kazada 1 çocuk babası Oğuz Murat Acı ise hayatını kaybetmişti. T.C.'nin yaşanan kazadan sonrası annesi Eylem Tok'u aradığı öğrenilmişti.
İddialara göre, oğlunun aramasından sonra hızla olay yerine gelen yazar Eylem Tok kaza sonucu yaralananların telefonlarını da alarak olay yerinden uzaklaşmış.
Yazar Tok, oğluyla birlikte epey hızlı bir şekilde Mısır'a kaçmıştı. Oradan da kaçan anne-oğulun Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiği açıklanmıştı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise son olarak Amerika'ya kaçan Eylem Tok ve oğlunun iadesine ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:
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Eski eşi Eylem Tok ve kazaya neden oğlu T.C.'yi havalanına bırakan Estetik Cerrahı Bülent Cihantimur'a da yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
Konuyla ilgili pek çok farklı tepki gelirken en dikkat çekeni Işın Karaca'nınki oldu. Ünlü şarkıcı, ölümlü kazaya sebebiyet verdikten sonra yurt dışına kaçırılan T.C’nin estetik doktoru babası Bülent Cihantimur hakkında şoke eden açıklamalarda bulundu.
Karaca'nın olay olan açıklamasında ise şu ifadeler vardı: "İlk günden beri en çok merak ettiğim, Dr’B nin nerde olduğu!! Oğlun birilerini hayattan koparıyor! Bir çocuğu babasız bırakıyor! Annesi çocuğu yurt dışına kaçırıyor ama ortada baba yok!!!! Ex eşin olabilir! Ex evladın değil!!!"
"Hala o pamuk ipliğine duran kariyerini kurtarma derdinde değilse benim adım Işın değil! bu doktorla birebir inanılmaz problemler yaşayan bir hasta yakını olarak, adamın gamsızlığını, ve balon gibi şişirdiği kişiliğini ve mesleğini herkes görsün arkadaş."
"Eminim ki bizim kadar canı yanan bir sürü hasta çıkacaktır!!!" diyerek epey sert çıkan Işın Karaca "On sene önce, bizim canımız çok yandı sizin yüzünüzden, şimdi oğlunuz başka bir ailenin ışığını söndürdü! Hesap vereceksiniz!!" dedi.
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Aramızda Kalmasın canlı yayınına konuk olan Işın Karaca paylaşımından çok daha kan donduran detayları paylaştı.
Yaklaşık 10 yıl önce annesinin Bülent Cihantimur tarafından birkaç kez ameliyat edildiğini söyleyen Işın Karaca "Annemin yüzü yamuk. Bir kulak memesi yok. Yanlış ilaç verdiği için de annemin kalbi durdu" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.
Işın Karaca'nın tüyleri diken diken sözlerinin tamamını da buradan dinleyebilirsiniz:
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