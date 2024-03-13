Işın Karaca'dan Oğluyla Yurt Dışına Kaçan Eylem Tok'un Eski Eşi Bülent Cihantimur Hakkında Şoke Eden İddialar!

Yazar Eylem Tok, 16 yaşındaki oğlunun lüks bir araçla yaptığı trafik kazasında bir kişinin yaşamını yitirmesinden sonra yurt dışına kaçtı. Yeni iddiaların bir bir ortaya atıldığı olayla ilgili bir çıkış da Işın Karaca'dan geldi. Ehliyetsiz kaza yapan T.C.'nin estetisyen babasına seslenen ünlü şarkıcı 'hesap vereceksiniz!' diyerek sert çıktı!