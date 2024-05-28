"Devlet Korumasına Alındı" Denmişti: Deniz Akkaya Kızını Kendi Rızasıyla Çocuk Esirgemeye Göndermiş!
"Devlet Korumasına Alındı" Denmişti: Deniz Akkaya Kızını Kendi Rızasıyla Çocuk Esirgemeye Göndermiş!
Dünden beri Twitter hesabından yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düşen Deniz Akkaya'nın 'şiddet gördüm' dediği kızının Sosyal Hizmetler tarafından alındığı iddia edilmişti. Haberlerin yayılması üzerine öfke dolu bir açıklama yapan Deniz Akkaya, çocuğunu kendisinin teslim ettiğini duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Geçtiğimiz günden bu yana sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerin başında yer alan Deniz Akkaya geliyor.
Kızının telefonununu ele geçirdikten sonra, kendisinden habersiz yurt dışı planları ve fazlasını bulduğunu belirten ünlü manken çocuğundan şiddet gördüğünü açıklamasıyla olay oldu.
Yaptığı açıklamalar yüzünden kısa sürede belli bir kesim tarafıdan ağır şekilde eleştirilen Deniz Akkaya, epey öfkelenerek yaptığı açıklamalarla bir kez taha tartışma yarattı.
Ortalığın epey hareketlenmesinden sonra yeni bir gelişme daha yaşandı. Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir’in haberine göre; Deniz Akkaya’nın açıklamaları sonra devreye giren Sosyal Hizmetler mankenin kızını korumaya aldı.
Deniz Akkaya, kızına bakmak istemediği için yetkililer tarafından götürüldüğü iddialarının bomba etkisi yaratması üzerine yaptığı yeni açıklamasıyla gerçeklerin bambaşka olduğunu ifade ettti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Akkaya'nın "Evet kendi rızamla ben gönderdim çocuk esirgemeye, burnu sürtsün diye. Bunu böyle haber yapamazsınız." ifadeleri de duyanları şaşkına çevirdi.
Ünlü mankenin haberleri gördükten sonra epey sinirlenerek yaptığı açıklamayı da buraya bırakıyoruz...
Yaşananların ardından kapısına muhabir geldiğini söyleyen Akkaya, "Arkadaş bu nasıl bir sapıklıktır? Show Haber sana söylüyorum. Sen benim sitemin içine giriyorsun ve kapımı çalıyorsun" diyerek çektiği videoyu da yayınladı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın