"Devlet Korumasına Alındı" Denmişti: Deniz Akkaya Kızını Kendi Rızasıyla Çocuk Esirgemeye Göndermiş!

Dünden beri Twitter hesabından yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düşen Deniz Akkaya'nın 'şiddet gördüm' dediği kızının Sosyal Hizmetler tarafından alındığı iddia edilmişti. Haberlerin yayılması üzerine öfke dolu bir açıklama yapan Deniz Akkaya, çocuğunu kendisinin teslim ettiğini duyurdu.