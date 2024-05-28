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"Devlet Korumasına Alındı" Denmişti: Deniz Akkaya Kızını Kendi Rızasıyla Çocuk Esirgemeye Göndermiş!

"Devlet Korumasına Alındı" Denmişti: Deniz Akkaya Kızını Kendi Rızasıyla Çocuk Esirgemeye Göndermiş!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
28.05.2024 - 14:20

Dünden beri Twitter hesabından yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düşen Deniz Akkaya'nın 'şiddet gördüm' dediği kızının Sosyal Hizmetler tarafından alındığı iddia edilmişti. Haberlerin yayılması üzerine öfke dolu bir açıklama yapan Deniz Akkaya, çocuğunu kendisinin teslim ettiğini duyurdu.

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Geçtiğimiz günden bu yana sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerin başında yer alan Deniz Akkaya geliyor.

Geçtiğimiz günden bu yana sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerin başında yer alan Deniz Akkaya geliyor.

Kızının telefonununu ele geçirdikten sonra, kendisinden habersiz yurt dışı planları ve fazlasını bulduğunu belirten ünlü manken çocuğundan şiddet gördüğünü açıklamasıyla olay oldu.

Kızının telefonununu ele geçirdikten sonra, kendisinden habersiz yurt dışı planları ve fazlasını bulduğunu belirten ünlü manken çocuğundan şiddet gördüğünü açıklamasıyla olay oldu.

Eski manken 'beni 1.5 saat balkona kitledi. Komşularım ve güvenliğin ricaları karşılıksız kalınca 3 kez 112'yi aramam neticesinde kurtarıldım' ifadelerini kullandı.

Detayları burada anlatmıştık:

Yaptığı açıklamalar yüzünden kısa sürede belli bir kesim tarafıdan ağır şekilde eleştirilen Deniz Akkaya, epey öfkelenerek yaptığı açıklamalarla bir kez taha tartışma yarattı.

Yaptığı açıklamalar yüzünden kısa sürede belli bir kesim tarafıdan ağır şekilde eleştirilen Deniz Akkaya, epey öfkelenerek yaptığı açıklamalarla bir kez taha tartışma yarattı.

Deniz Akkaya'nın tüm açıklamalarını da bu içeriğimizde vermiştik:

Ortalığın epey hareketlenmesinden sonra yeni bir gelişme daha yaşandı. Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir’in haberine göre; Deniz Akkaya’nın açıklamaları sonra devreye giren Sosyal Hizmetler mankenin kızını korumaya aldı.

Ortalığın epey hareketlenmesinden sonra yeni bir gelişme daha yaşandı. Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir’in haberine göre; Deniz Akkaya’nın açıklamaları sonra devreye giren Sosyal Hizmetler mankenin kızını korumaya aldı.

Söz konusu iddiayı da bu haberimizde vermiştik:

Deniz Akkaya, kızına bakmak istemediği için yetkililer tarafından götürüldüğü iddialarının bomba etkisi yaratması üzerine yaptığı yeni açıklamasıyla gerçeklerin bambaşka olduğunu ifade ettti.

Deniz Akkaya, kızına bakmak istemediği için yetkililer tarafından götürüldüğü iddialarının bomba etkisi yaratması üzerine yaptığı yeni açıklamasıyla gerçeklerin bambaşka olduğunu ifade ettti.
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Akkaya'nın "Evet kendi rızamla ben gönderdim çocuk esirgemeye, burnu sürtsün diye. Bunu böyle haber yapamazsınız." ifadeleri de duyanları şaşkına çevirdi.

Akkaya'nın "Evet kendi rızamla ben gönderdim çocuk esirgemeye, burnu sürtsün diye. Bunu böyle haber yapamazsınız." ifadeleri de duyanları şaşkına çevirdi.

Ünlü mankenin haberleri gördükten sonra epey sinirlenerek yaptığı açıklamayı da buraya bırakıyoruz...

Yaşananların ardından kapısına muhabir geldiğini söyleyen Akkaya, "Arkadaş bu nasıl bir sapıklıktır? Show Haber sana söylüyorum. Sen benim sitemin içine giriyorsun ve kapımı çalıyorsun" diyerek çektiği videoyu da yayınladı.

Yaşananların ardından kapısına muhabir geldiğini söyleyen Akkaya, "Arkadaş bu nasıl bir sapıklıktır? Show Haber sana söylüyorum. Sen benim sitemin içine giriyorsun ve kapımı çalıyorsun" diyerek çektiği videoyu da yayınladı.
twitter.com

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