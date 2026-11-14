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Halef'in Son Sahnesinden Kızılcık Şerbeti'ndeki Vedalara TV Dünyasında 14 Kasım'da Yaşananlar

Halef'in Son Sahnesinden Kızılcık Şerbeti'ndeki Vedalara TV Dünyasında 14 Kasım'da Yaşananlar

yerli dizi Kızılcık Şerbeti Halef: Köklerin Çağrısı
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
14.11.2026 - 20:31
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen iki gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

13 Kasım Cuma ve 14 Kasım Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım neler yaşanmış?

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Demet Evgar, 1 Kadın 1 Erkek'teki bazı skeçler için Empati'de "Bunu neden oynamışım?" diyerek özeleştiri yaptı.

Demet Evgar, 1 Kadın 1 Erkek'teki bazı skeçler için Empati'de "Bunu neden oynamışım?" diyerek özeleştiri yaptı.

NTV'de Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu Empati'ye konuk olan Demet Evgar, sekiz sezon süren 1 Kadın 1 Erkek'te Zeynep'i canlandırmış ve bu rolle 2010'da Altın Kelebek kazanmıştı. Oyuncu, 10-15 yıl sonra geriye baktığında kadını doğru yansıtmayan bazı skeçleri görünce 'Bunu neden oynamışım ki?' diye sorguladığını söyledi. Evgar aynı programda 17 yaşında oyuncu olabilmek için açlık grevine girdiğini ve 38 kiloya düştüğünü de anlattı.

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Sevdiğim Sensin'in 24. bölüm finalinde yerde hareketsiz kalan Esat'ın akıbeti, Aytaç Şaşmaz'ın paylaşımıyla merak konusu oldu.

Sevdiğim Sensin'in 24. bölüm finalinde yerde hareketsiz kalan Esat'ın akıbeti, Aytaç Şaşmaz'ın paylaşımıyla merak konusu oldu.

Star TV'de 12 Kasım'da yayınlanan 24. bölümün finalinde Hüseyin Avni Danyal'ın canlandırdığı Esat Aldur, silahını doğrulttuktan sonra yerde hareketsiz görüntülendi. Dizinin resmi hesabı sahneyi 'Esat kendi kazdığı kuyuya düştü…' notuyla paylaşırken Aytaç Şaşmaz'ın Danyal'la siyah-beyaz karesi hayranlarca veda olarak yorumlandı. Danyal, Star TV ve Ay Yapım henüz açıklama yapmadı; 25. bölüm 19 Kasım Perşembe akşamı ekrana gelecek.

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Taşacak Bu Deniz'in Fatih Furtuna'sı olacağı konuşulan Eren Vurdem, Tuzlu Kahve paylaşımına gelen sorulara imalı yanıtlar verdi.

Taşacak Bu Deniz'in Fatih Furtuna'sı olacağı konuşulan Eren Vurdem, Tuzlu Kahve paylaşımına gelen sorulara imalı yanıtlar verdi.

Star'ın Tuzlu Kahve dizisine konuk olan Eren Vurdem, Binnur Kaya ile çekilen set karelerini Instagram'da paylaştı. Yorumlarda takipçiler, TRT 1'in Taşacak Bu Deniz dizisinde henüz ekranda görünmeyen Fatih Furtuna rolüyle gelip gelmeyeceğini sordu ve Vurdem bu sorulardan birine tuzak soru diye karşılık verdi. Nisan 2026'dan beri bu rol için adı geçen oyuncu, binlerce edit yapıldığını yazan bir takipçisine 'bir tribe girmiyor değil insan' yanıtını verdi.

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Law & Order: SVU'nun 600. bölümüne ulaşan Mariska Hargitay'ın bölüm başına yaklaşık 850 bin dolar aldığı ortaya çıktı.

Law & Order: SVU'nun 600. bölümüne ulaşan Mariska Hargitay'ın bölüm başına yaklaşık 850 bin dolar aldığı ortaya çıktı.

1999'dan beri Olivia Benson'ı canlandıran Hargitay, Variety'nin aktardığına göre başrol ve yürütücü yapımcı olarak bölüm başına yaklaşık 43 milyon TL kazanıyor. 21-22 bölümlük bir sezonda bu rakam 17,85 ile 18,7 milyon dolar arasına, yani yaklaşık 900 milyon TL'ye çıkıyor. 12 Kasım'da NBC'de yayınlanan 600. bölüm 'Obedience'ta Christopher Meloni de Elliot Stabler olarak Benson'ın yanına geri döndü.

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Halef: Köklerin Çağrısı'nın 43. bölümle final yapacağı konuşulurken Biran Damla Yılmaz diziye duygusal bir veda paylaşımı yaptı.

Halef: Köklerin Çağrısı'nın 43. bölümle final yapacağı konuşulurken Biran Damla Yılmaz diziye duygusal bir veda paylaşımı yaptı.

NOW'un perşembe dizisinde Yıldız'ı canlandıran Biran Damla Yılmaz, Instagram hikâyesinde hak etmedikleri bir vedanın gözyaşlarından söz etti. Oyuncu, 'Bize yapılan onca kötülüğe rağmen birbirimize böyle sarıldık' diyerek kendilerini yalnız bırakmayan seyirciye teşekkür etti. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın duyurduğu finalin 19 Kasım Perşembe günü yayınlanması beklenirken NOW henüz resmi bir açıklama yapmadı.

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Rekabet Kurumu, televizyon reytinglerini ölçen FIFTY5BLUE hakkında resen soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumu, televizyon reytinglerini ölçen FIFTY5BLUE hakkında resen soruşturma başlattı.

Soruşturmanın odağındaki FIFTY5BLUE, Türkiye'de izleyici ölçümünü yürüten Kantar Media'nın H.I.G. Capital'in satın almasının ardından Şubat 2026'da aldığı yeni isim. İncelemede ölçüme esas verilerin kullanımı, panel hanelerinin seçimi, izleme kayıtlarının işlenmesi ve sonuçların raporlanması ele alınacak. Reyting rakamları, programların yayında kalmasından milyarlarca liralık reklam bütçesinin hangi kanala gideceğine kadar sektördeki dengeyi belirliyor.

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12 Kasım reytinglerinde Türkiye-Belçika maçı zirveye yerleşti, final kararı alan Halef ise Total'de 5,15'e yükseldi.

12 Kasım reytinglerinde Türkiye-Belçika maçı zirveye yerleşti, final kararı alan Halef ise Total'de 5,15'e yükseldi.

ATV'deki UEFA Uluslar Ligi maçı Total'de 14,54, AB'de 16,48 ve 20+ABC1'de 17,49 ile üç listede de birinci oldu. Star TV'nin Sevdiğim Sensin'i Total'de 5,38 ile ikinci olurken 43. bölümle final yapacak NOW dizisi Halef, geçen haftaki 4,07'den 5,15'e çıkarak üçüncü sıraya yerleşti. Halef 20+ABC1'de 4,33 ile ikinci oldu, Güneşin Doğduğu Yer ise hiçbir listede ilk 10'a giremedi.

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Kızılcık Şerbeti'nde Lider'i canlandıran Murat Aygen, diziden ayrılma kararını senaryodaki tek bir cümleye bağladı.

Kızılcık Şerbeti'nde Lider'i canlandıran Murat Aygen, diziden ayrılma kararını senaryodaki tek bir cümleye bağladı.

Dizinin beşinci sezonunda kadroya katılan Murat Aygen, ÇAPA TV'de İzzet Çapa'nın sunduğu Paşa Paşa Muhabbetler'e konuk oldu. Oyuncu, senaryoda 'Liderin gerçek yüzü ortaya çıkar' cümlesini görünce menajerine yazdığını ve yeni senaryo ekibinin kurduğu hikâyenin kendisine uymadığını anlattı. Rol seçimlerinde çok seçici olduğunu vurgulayan Aygen, ayrılığını 'Dizide ölmedi, ama benim için Lider öldü' sözleriyle özetledi.

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Müge Anlı'da aranan Şifanur Yılmaz'ın annesi, kızının kendini 800 yaşında Şahmeran olarak tanıtan bir kadının etkisinde olduğunu öne sürdü.

Müge Anlı'da aranan Şifanur Yılmaz'ın annesi, kızının kendini 800 yaşında Şahmeran olarak tanıtan bir kadının etkisinde olduğunu öne sürdü.

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvuran Aynur Yılmaz, 21 yaşındaki kızının 6 Ekim'de Sultangazi'deki evinden ayrıldığını ve 43 yaşındaki Tuğba Deniz'in etkisine girdiğini anlattı. Canlı yayına telefonla bağlanan Deniz suçlamaları reddetti, ancak stüdyoda kendisine ait olduğu öne sürülen ses kayıtları dinletildi. Müge Anlı, Şifanur'a 'Dön gel evine yavrum' diye seslenirken iddiaların hiçbiri henüz doğrulanmış değil.

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Birand Tunca, Kızılcık Şerbeti'ne Asil'in iflas eden kanalını satın alan yeni patron Ali Murat olarak katılıyor.

Birand Tunca, Kızılcık Şerbeti'ne Asil'in iflas eden kanalını satın alan yeni patron Ali Murat olarak katılıyor.

Erkenci Kuş'taki Emre Divit rolüyle tanınan Birand Tunca, Show TV'nin cuma akşamı dizisinde 148. bölümden itibaren ekrana gelecek. Karakteri, Erkan Avcı'nın canlandırdığı Asil'in batan kanalını satın alarak hikâyeye iş dünyası üzerinden dahil olacak ve kimin partneri olacağı şimdilik merak konusu. Senaryo ekibinin değişmesinin ardından gelen bu katılım için yapım ya da kanaldan resmi açıklama yapılmadı, bilgi Birsen Altuntaş'ın kulis aktarımına dayanıyor.

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Kurtlar Vadisi'nin Nesrin'i İpek Tenolcay, kadroyu ilk duyduğunda arkadan geçen biri olmaya bile razı olduğunu anlattı.

Kurtlar Vadisi'nin Nesrin'i İpek Tenolcay, kadroyu ilk duyduğunda arkadan geçen biri olmaya bile razı olduğunu anlattı.

Dizide Süleyman Çakır'ın eşi Nesrin'i canlandıran Tenolcay, Kulüp 91'in YouTube kanalında yayımlanan konuşmasında Kurtlar Vadisi'ndeki karakterlerin hepsinin kült olduğunu söyledi. 56 yaşındaki oyuncu, aradan yıllar geçmesine rağmen kendisine hâlâ 'hoş geldiniz Nesrin Hanım' diye seslenildiğini aktardı. Tenolcay daha önce de dizi sayesinde yıllarca otopark ücreti ödemediğini ve görevlilerin Süleyman Çakır'a selam yolladığını anlatmıştı.

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Uzak Şehir'e veda eden Ferit Kaya, Berkay'ın YouTube programında türkü söyleyip dans etti.

Uzak Şehir'e veda eden Ferit Kaya, Berkay'ın YouTube programında türkü söyleyip dans etti.

Uzak Şehir'deki Demir Baybars rolünün ardından atv'nin Aşk ve Taht dizisinde Melik Keyferidun'u oynayan Kaya, dizinin erken finalinden sonra ilk kez Berkay'ın programına konuk oldu. Oyuncu, Bursa yöresinin türküsü Zeytinyağlı Yiyemem Aman'ı Berkay'la birlikte seslendirdi ve ritme kapılıp dans etti. Hayranlar bu yönünü ilk kez gördüklerini yazarken, Berkay'ın teşekkür paylaşımına Kaya 'İyi ki dayıcım' diye karşılık verdi.

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Kızılcık Şerbeti'nden sezon başında ayrılan Neslihan Yeldan, Sevtap rolüyle diziye geri döndü.

Kızılcık Şerbeti'nden sezon başında ayrılan Neslihan Yeldan, Sevtap rolüyle diziye geri döndü.

Neslihan Yeldan, beşinci sezon öncesinde Sevtap'ın hikayesinin bittiğini menajerinden öğrendiğini ve buna kırıldığını anlatmıştı. Oyuncu, Instagram'da paylaştığı set videosuyla dönüşünü 'Yarım kalmış bir dansımız, kapanmamış hesabımız vardı' sözleriyle duyurdu. Show TV'deki dizide Sevtap, 13 Kasım Cuma bölümünde torunu Abdullah'ı ziyarete gelerek Ünallar'ın hayatına yeniden giriyor.

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Medcezir'in Faruk'u Murat Aygen, 15 yıl aradan sonra kendisini oyunculuğa döndüren dizinin Kuzey Güney olduğunu açıkladı.

Medcezir'in Faruk'u Murat Aygen, 15 yıl aradan sonra kendisini oyunculuğa döndüren dizinin Kuzey Güney olduğunu açıkladı.

Murat Aygen, Çapa TV'de yayınlanan İzzet Çapa ile Paşa Paşa Muhabbetler programında 2013'teki motosiklet kazasının ardından evde eşiyle Kuzey Güney'i izlediğini anlattı. Aygen, 'Bu memlekette ne kadar güzel işler yapılıyor dedim' sözleriyle dönüş kararını özetledi. Oyuncu kısa süre sonra aynı yapım ve senaryo ekibinin imzasını taşıyan Medcezir'de Faruk Beylice rolüyle kamera karşısına geçti.

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Halef: Köklerin Çağrısı 5,15 reytinge rağmen final kararından dönmedi, son sahne cumartesi çekilecek.

Halef: Köklerin Çağrısı 5,15 reytinge rağmen final kararından dönmedi, son sahne cumartesi çekilecek.

NOW'da yayınlanan dizinin 12 Kasım'daki 42. bölümü Tüm Seyirciler kategorisinde 5,15 reyting aldı ve Yıldız'ın vurulduğu sahneyle bitti. Kulis bilgilerine göre Şanlıurfa'da çekilen yapımın reklam gelirleri, maliyette indirim yapılsa bile giderleri karşılamadığı için final kararı değişmedi. Ekip 14 Kasım Cumartesi son sahneyi çekecek, 43. ve final bölümünün 19 Kasım Perşembe ekrana gelmesi bekleniyor.

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Mahallenin Muhtarları'nın Temel'i, Fadime'si ve Şirin'i 24 yıl sonra Tuzlu Kahve'de yeniden bir araya geldi.

Mahallenin Muhtarları'nın Temel'i, Fadime'si ve Şirin'i 24 yıl sonra Tuzlu Kahve'de yeniden bir araya geldi.

Erkan Can, Aydan Burhan ve Esra Akkaya, Star TV'de yayınlanan Tuzlu Kahve'de aynı kadroda yer aldı. 1992'de başlayan Mahallenin Muhtarları, 10 sezon sürmüş ve 18 Haziran 2002'de yayınlanan 337. bölümüyle ekrana veda etmişti. Tuzlu Kahve daha önce Ajda Pekkan, Mike Tyson, Kutsi ve Hakan Altun gibi isimleri de konuk etmişti.

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MasterChef Türkiye'de Adana kebaba limon sıkan yarışmacıya Mehmet Yalçınkaya tepki gösterdi.

MasterChef Türkiye'de Adana kebaba limon sıkan yarışmacıya Mehmet Yalçınkaya tepki gösterdi.

MasterChef Türkiye'nin 13 Kasım akşamı yayınlanan bölümünde bir yarışmacı, tabağındaki Adana kebaba limon sıktı. Jüri üyesi Şef Mehmet Yalçınkaya bunu fark edince 'Limon sıkılan Adana'yı yemem' diyerek tepkisini açıkça dile getirdi. Kebaba limon sıkılıp sıkılmayacağı tartışması yarışmada daha önce de gündeme gelmiş ve sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu.

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Reklam krizinin ardından yapımcılar 140 dakikalık dizi bölümlerinin 110 dakikaya sabitlenmesini önerdi.

Reklam krizinin ardından yapımcılar 140 dakikalık dizi bölümlerinin 110 dakikaya sabitlenmesini önerdi.

Reklam gelirlerindeki düşüşün ardından televizyon kanalları dizi bütçelerini azaltmak için yapımcılardan indirim talep etti. Yapım şirketleri, sürelerin 110 dakikaya inmesiyle beşinci reklam kuşağına ve ikinci ekibe gerek kalmayacağını savunuyor, ancak tv8 gibi format program yayınlayan kanallar nedeniyle ortak karar henüz alınamadı. Kanal temsilcileri ve yapımcılar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sultanahmet'te bir araya geldi.

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Kızılcık Şerbeti'nde yaklaşık 145 bölüm boyunca Yusuf'a hayat veren Vurgun Adayalı diziye veda etti.

Kızılcık Şerbeti'nde yaklaşık 145 bölüm boyunca Yusuf'a hayat veren Vurgun Adayalı diziye veda etti.

Vurgun Adayalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Show TV dizisinin beşinci sezonunda Yusuf karakterine veda ettiğini duyurdu ve ayrılığın hikayenin gereği olduğunu belirtti. Ünal ailesinin iş hayatında önemli bir yeri olan Yusuf, bu sezon Asil ile iş birliği yaparak aileyle yollarını ayırmıştı. Adayalı mesajında yapım ekibine, senaristlere, yönetmenlere, oyuncu arkadaşlarına ve izleyicilere teşekkür etti.

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Ufak Tefek Cinayetler'in Merve Aksak'ı Aslıhan Gürbüz, canlandırdığı karakterden hiç hoşlanmadığını söyledi.

Ufak Tefek Cinayetler'in Merve Aksak'ı Aslıhan Gürbüz, canlandırdığı karakterden hiç hoşlanmadığını söyledi.

Sosyal medyada paylaşılan sözlere göre Aslıhan Gürbüz, 2017-2018 yıllarında canlandırdığı karakter için 'Merve Aksak, Aslıhan Gürbüz'ü yedi' dedi. Oyuncu, Merve Aksak'ın gölgesinde kariyerinde başka hiçbir şey başarmamış gibi görüldüğünü ve bunun kendisini yorduğunu anlattı. İstanbul'u bırakıp Ayvalık'a yerleşen Gürbüz, daha önce de takipçilerinin karaktere dönüş sorularını kesin bir dille reddetmişti.

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MasterChef Türkiye'de 13 Kasım akşamı 100 bin TL'lik para ödülünü Tolgahan kazandı.

MasterChef Türkiye'de 13 Kasım akşamı 100 bin TL'lik para ödülünü Tolgahan kazandı.

Takım oyununda mavi ve kırmızı takım, 112 Acil Sağlık ekipleri için ayran aşı çorbasından şöbiyete uzanan bir menü hazırladı ve kırmızı takım kazandı. Kırmızı takım yarışmacıları arasındaki bireysel ödül yarışmasında Tolgahan ile Bahar'ın performansları beraberlikle sonuçlandı. İkinci mücadelede rakibini geride bırakan Tolgahan, şeflerin değerlendirmesiyle 100 bin TL'nin sahibi oldu.

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Esra Kızıldoğan, Şapka Devrimi dönemini anlatacak Şapkacı Kadınlar dizisinin kadrosuna katıldı.

Esra Kızıldoğan, Şapka Devrimi dönemini anlatacak Şapkacı Kadınlar dizisinin kadrosuna katıldı.

Kulis bilgilerine göre Kızıldoğan, dizide Miralay Sami'nin eşi Fikriye karakterine hayat verecek. O3 Medya imzalı yapımda başrolleri Pınar Deniz ve Selahattin Paşalı paylaşıyor, senaryoyu Şükrü Necati Şahin yazıyor, yönetmenliği ise Ömür Atay üstleniyor. İlk tanıtımı Cannes'da yapılan dizi için sete çıkışta kasım sonu hedefleniyor.

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Güneşin Doğduğu Yer'in Leyla'sı Beyza Gümülcine, oyuncu olmadan önce yaklaşık iki yıl avukatlık yaptığını anlattı.

Güneşin Doğduğu Yer'in Leyla'sı Beyza Gümülcine, oyuncu olmadan önce yaklaşık iki yıl avukatlık yaptığını anlattı.

atv'de perşembe akşamları yayınlanan dizinin başrolü Beyza Gümülcine, Şamdan Plus'a verdiği röportajda oyuncu olmak için avukatlığı bıraktığını söyledi. Modellik ve reklam filmlerinin ardından başrole uzanan Gümülcine, partneri için 'Burak, bir oyuncunun başına gelebilecek en iyi partner' dedi. Oyuncu, hayatının merkezinde işinin olduğunu ve şu an aşka öncelik vermediğini de ekledi.

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13 Kasım Cuma reytinglerinde Taşacak Bu Deniz Total'de 10,60 ile zirvede kaldı, Kızılcık Şerbeti 6,45'e geriledi.

13 Kasım Cuma reytinglerinde Taşacak Bu Deniz Total'de 10,60 ile zirvede kaldı, Kızılcık Şerbeti 6,45'e geriledi.

TRT 1'in Taşacak Bu Deniz dizisi, 2. sezonun 7. bölümüyle AB'de 8,76, ABC1'de 10,46 alarak üç listede de birinci oldu, ancak önceki haftaya göre her kategoride düşüş yaşadı. Nursema'nın dönüşüyle geçen hafta yükselen Show TV'nin Kızılcık Şerbeti, AB'de 6,22, ABC1'de 6,58 ile üç listede ikinci sıraya yerleşti. İki dizi arasındaki fark Total ve AB'de kapanırken ABC1'de 3,88 puana açıldı.

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Selena'nın Ceren Teacher'ı Zeynep Aktuğ, dizinin 2007'deki çekimlerinden kamera arkası kareler paylaştı.

Selena'nın Ceren Teacher'ı Zeynep Aktuğ, dizinin 2007'deki çekimlerinden kamera arkası kareler paylaştı.

Zeynep Aktuğ, 2006'da ATV'de başlayan Selena'da İngilizce öğretmeni Ceren Soylu'yu canlandırmıştı. Oyuncu, Instagram'a yüklediği 13 fotoğrafın açıklamasına 'Selena dizisi kamera arkası set fotoğrafları 2007' yazdı ve notu karakterinin lakabıyla bitirdi. Paylaşımda gelinlikli sahnenin hazırlığından bir mağazada yapılan çekime kadar uzanan, dizinin perde arkasını gösteren kareler yer alıyor.

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Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun, rol arkadaşı Barış Yalçın'la aşk yaşadığı iddiasını yalanladı.

Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun, rol arkadaşı Barış Yalçın'la aşk yaşadığı iddiasını yalanladı.

Kanal D dizisinde Sadakat Albora'yı canlandıran Cilasun'un, Erol'a hayat veren Barış Yalçın'la ilişki yaşadığı iddiası özellikle X'te hızla yayılmıştı. Dedikoduları büyüten, Yalçın'ın Cilasun'un manzara fotoğrafına 'Kalır tabi' notuyla kırmızı kalp bırakması oldu. Cilasun, Instagram hikayesinden yaptığı açıklamada iddiaların asılsız olduğunu ve Yalçın'la yalnızca çok iyi iki arkadaş olduklarını söyledi, Yalçın'dan ise açıklama gelmedi.

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ATV'nin yeni dizisi Evlat'ta başrol için anlaşılan Hazal Subaşı ve Birkan Sokullu kadrodan çıktı.

ATV'nin yeni dizisi Evlat'ta başrol için anlaşılan Hazal Subaşı ve Birkan Sokullu kadrodan çıktı.

Bozdağ Film'in hazırladığı Evlat, 1971'de başlayan bir dönem hikayesinde otizmli oğlu Savaş için mücadele eden Hayat'ı anlatacak. Star TV'den ATV'ye geçen projenin adı ekim sonunda Bir Hayat Hikayesi'nden Evlat'a çevrilmiş, yönetmen koltuğunda da Neslihan Yeşilyurt'un yerine M. Çağatay Tosun geçmişti. Subaşı ve Sokullu'nun ayrılık nedeni açıklanmazken yerlerine kimlerin geleceği ve dizinin ne zaman sete çıkacağı da belli değil.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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