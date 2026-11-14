Halef'in Son Sahnesinden Kızılcık Şerbeti'ndeki Vedalara TV Dünyasında 14 Kasım'da Yaşananlar

Star'ın Tuzlu Kahve dizisine konuk olan Eren Vurdem, Binnur Kaya ile çekilen set karelerini Instagram'da paylaştı. Yorumlarda takipçiler, TRT 1'in Taşacak Bu Deniz dizisinde henüz ekranda görünmeyen Fatih Furtuna rolüyle gelip gelmeyeceğini sordu ve Vurdem bu sorulardan birine tuzak soru diye karşılık verdi. Nisan 2026'dan beri bu rol için adı geçen oyuncu, binlerce edit yapıldığını yazan bir takipçisine 'bir tribe girmiyor değil insan' yanıtını verdi.