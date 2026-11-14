Halef'in Son Sahnesinden Kızılcık Şerbeti'ndeki Vedalara TV Dünyasında 14 Kasım'da Yaşananlar
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen iki gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
13 Kasım Cuma ve 14 Kasım Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım neler yaşanmış?
Demet Evgar, 1 Kadın 1 Erkek'teki bazı skeçler için Empati'de "Bunu neden oynamışım?" diyerek özeleştiri yaptı.
Sevdiğim Sensin'in 24. bölüm finalinde yerde hareketsiz kalan Esat'ın akıbeti, Aytaç Şaşmaz'ın paylaşımıyla merak konusu oldu.
Taşacak Bu Deniz'in Fatih Furtuna'sı olacağı konuşulan Eren Vurdem, Tuzlu Kahve paylaşımına gelen sorulara imalı yanıtlar verdi.
Law & Order: SVU'nun 600. bölümüne ulaşan Mariska Hargitay'ın bölüm başına yaklaşık 850 bin dolar aldığı ortaya çıktı.
Halef: Köklerin Çağrısı'nın 43. bölümle final yapacağı konuşulurken Biran Damla Yılmaz diziye duygusal bir veda paylaşımı yaptı.
Rekabet Kurumu, televizyon reytinglerini ölçen FIFTY5BLUE hakkında resen soruşturma başlattı.
12 Kasım reytinglerinde Türkiye-Belçika maçı zirveye yerleşti, final kararı alan Halef ise Total'de 5,15'e yükseldi.
Kızılcık Şerbeti'nde Lider'i canlandıran Murat Aygen, diziden ayrılma kararını senaryodaki tek bir cümleye bağladı.
Müge Anlı'da aranan Şifanur Yılmaz'ın annesi, kızının kendini 800 yaşında Şahmeran olarak tanıtan bir kadının etkisinde olduğunu öne sürdü.
Birand Tunca, Kızılcık Şerbeti'ne Asil'in iflas eden kanalını satın alan yeni patron Ali Murat olarak katılıyor.
Kurtlar Vadisi'nin Nesrin'i İpek Tenolcay, kadroyu ilk duyduğunda arkadan geçen biri olmaya bile razı olduğunu anlattı.
Uzak Şehir'e veda eden Ferit Kaya, Berkay'ın YouTube programında türkü söyleyip dans etti.
Kızılcık Şerbeti'nden sezon başında ayrılan Neslihan Yeldan, Sevtap rolüyle diziye geri döndü.
Medcezir'in Faruk'u Murat Aygen, 15 yıl aradan sonra kendisini oyunculuğa döndüren dizinin Kuzey Güney olduğunu açıkladı.
Halef: Köklerin Çağrısı 5,15 reytinge rağmen final kararından dönmedi, son sahne cumartesi çekilecek.
Mahallenin Muhtarları'nın Temel'i, Fadime'si ve Şirin'i 24 yıl sonra Tuzlu Kahve'de yeniden bir araya geldi.
MasterChef Türkiye'de Adana kebaba limon sıkan yarışmacıya Mehmet Yalçınkaya tepki gösterdi.
Reklam krizinin ardından yapımcılar 140 dakikalık dizi bölümlerinin 110 dakikaya sabitlenmesini önerdi.
Kızılcık Şerbeti'nde yaklaşık 145 bölüm boyunca Yusuf'a hayat veren Vurgun Adayalı diziye veda etti.
Ufak Tefek Cinayetler'in Merve Aksak'ı Aslıhan Gürbüz, canlandırdığı karakterden hiç hoşlanmadığını söyledi.
MasterChef Türkiye'de 13 Kasım akşamı 100 bin TL'lik para ödülünü Tolgahan kazandı.
Esra Kızıldoğan, Şapka Devrimi dönemini anlatacak Şapkacı Kadınlar dizisinin kadrosuna katıldı.
Güneşin Doğduğu Yer'in Leyla'sı Beyza Gümülcine, oyuncu olmadan önce yaklaşık iki yıl avukatlık yaptığını anlattı.
13 Kasım Cuma reytinglerinde Taşacak Bu Deniz Total'de 10,60 ile zirvede kaldı, Kızılcık Şerbeti 6,45'e geriledi.
Selena'nın Ceren Teacher'ı Zeynep Aktuğ, dizinin 2007'deki çekimlerinden kamera arkası kareler paylaştı.
Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun, rol arkadaşı Barış Yalçın'la aşk yaşadığı iddiasını yalanladı.
ATV'nin yeni dizisi Evlat'ta başrol için anlaşılan Hazal Subaşı ve Birkan Sokullu kadrodan çıktı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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