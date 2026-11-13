27 Yıldır (600 Bölüm) Aynı Dizide Oynayan Mariska Hargitay'ın Bölüm Başına 850 Bin Dolar Aldığı Ortaya Çıktı
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Law & Order: Special Victims Unit dizisinde 1999'dan beri Olivia Benson'ı canlandıran Mariska Hargitay'ın kazancı, dizinin 600. bölümüyle yeniden gündemde. Variety'nin 12 Kasım tarihli haberine göre oyuncu, hem başrol hem yürütücü yapımcı olarak bölüm başına yaklaşık 850 bin dolar (yaklaşık 43 milyon TL) alıyor. 21-22 bölümlük bir sezonda bu rakam 17,85-18,7 milyon dolara, yani yaklaşık 900 milyon TL'ye çıkıyor.
Kaynak: NTV, Variety
Hargitay bir bölüm için yaklaşık 850 bin dolar, yani 43 milyon TL kazanıyor.
600. bölüm "Obedience"ta Elliot Stabler, Benson'ın yanına geri dönüyor.
The Morning Show'da Aniston ile Witherspoon'un bölüm başı ücreti 2 milyon dolar.
Only Murders in the Building'de Gomez, Martin ve Short bölüm başına 1 milyon dolar alıyor.
Dick Wolf kutlama yemeğinde "Bu daha önce olmadı, bir daha da olmayacak" dedi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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