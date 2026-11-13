27 Yıldır (600 Bölüm) Aynı Dizide Oynayan Mariska Hargitay'ın Bölüm Başına 850 Bin Dolar Aldığı Ortaya Çıktı

Haberde karşılaştırma için anılan rakamlar, Hargitay'nin kazancını daha da çarpıcı bir yere oturtuyor. Jennifer Aniston ile Reese Witherspoon'un The Morning Show için bölüm başına 2 milyon dolar, yani yaklaşık 100 milyon TL aldığı belirtiliyor.

Hargitay'nin bölüm başı ücreti bunun yarısından az. Ancak o, aynı rolü 1999'dan beri oynuyor ve her sezon 21-22 bölümlük bir takvimi dolduruyor.