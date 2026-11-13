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27 Yıldır (600 Bölüm) Aynı Dizide Oynayan Mariska Hargitay'ın Bölüm Başına 850 Bin Dolar Aldığı Ortaya Çıktı

27 Yıldır (600 Bölüm) Aynı Dizide Oynayan Mariska Hargitay'ın Bölüm Başına 850 Bin Dolar Aldığı Ortaya Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.11.2026 - 13:55
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Law & Order: Special Victims Unit dizisinde 1999'dan beri Olivia Benson'ı canlandıran Mariska Hargitay'ın kazancı, dizinin 600. bölümüyle yeniden gündemde. Variety'nin 12 Kasım tarihli haberine göre oyuncu, hem başrol hem yürütücü yapımcı olarak bölüm başına yaklaşık 850 bin dolar (yaklaşık 43 milyon TL) alıyor. 21-22 bölümlük bir sezonda bu rakam 17,85-18,7 milyon dolara, yani yaklaşık 900 milyon TL'ye çıkıyor.

Kaynak: NTV, Variety

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Hargitay bir bölüm için yaklaşık 850 bin dolar, yani 43 milyon TL kazanıyor.

Hargitay bir bölüm için yaklaşık 850 bin dolar, yani 43 milyon TL kazanıyor.

Variety'nin aktardığına göre bu rakam, Hargitay'nin diziyi taşıyan oyuncu ve yürütücü yapımcı olarak aldığı ücretin toplamı. Yapımcılık koltuğuna 2014'te, dizinin 15. sezonunda oturdu.

Page Six'in hesabına göre 21-22 bölümlük son sezonlarda yıllık getiri 17,85 ile 18,7 milyon dolar arasında değişiyor. Bu da yaklaşık 900 milyon TL ediyor. Christopher Meloni 2011'de diziden ayrıldığından beri seriyi Hargitay çekiyor.

600. bölüm "Obedience"ta Elliot Stabler, Benson'ın yanına geri dönüyor.

600. bölüm "Obedience"ta Elliot Stabler, Benson'ın yanına geri dönüyor.

Bölüm 12 Kasım Perşembe günü NBC'de yayınlandı, ertesi gün Peacock'a eklendi. 65 yaşındaki Christopher Meloni yeniden Elliot Stabler olarak ekranda ve Benson'la birlikte eski bir davayı yeniden açıyor.

Meloni 2011'de diziden ayrıldıktan sonra konuk oyuncu olarak birkaç kez döndü. Stabler'ın hikâyesini sürdüren Law & Order: Organized Crime ise bu yıl iptal edildi ve beş sezonda sona erdi. Hargitay, bölümle ilgili şöyle konuştu: '600. bölüme geldik ve bu hâlâ tam olarak gerçek gibi gelmiyor.'

The Morning Show'da Aniston ile Witherspoon'un bölüm başı ücreti 2 milyon dolar.

The Morning Show'da Aniston ile Witherspoon'un bölüm başı ücreti 2 milyon dolar.

Haberde karşılaştırma için anılan rakamlar, Hargitay'nin kazancını daha da çarpıcı bir yere oturtuyor. Jennifer Aniston ile Reese Witherspoon'un The Morning Show için bölüm başına 2 milyon dolar, yani yaklaşık 100 milyon TL aldığı belirtiliyor.

Hargitay'nin bölüm başı ücreti bunun yarısından az. Ancak o, aynı rolü 1999'dan beri oynuyor ve her sezon 21-22 bölümlük bir takvimi dolduruyor.

Only Murders in the Building'de Gomez, Martin ve Short bölüm başına 1 milyon dolar alıyor.

Only Murders in the Building'de Gomez, Martin ve Short bölüm başına 1 milyon dolar alıyor.

Selena Gomez, Steve Martin ve Martin Short'un Only Murders in the Building için bölüm başına 1 milyon dolar, yani yaklaşık 50 milyon TL aldığı belirtiliyor. Rakam üçlünün her biri için geçerli.

Hargitay'nin 850 bin dolarlık bölüm başı ücreti bu tutarın hemen altında kalıyor. Aradaki fark 150 bin dolar.

Dick Wolf kutlama yemeğinde "Bu daha önce olmadı, bir daha da olmayacak" dedi.

Dick Wolf kutlama yemeğinde "Bu daha önce olmadı, bir daha da olmayacak" dedi.

Dizinin 600. bölümü için oyuncu kadrosu, ekip, yaratıcı Dick Wolf ve Meloni bir yemekte buluştu. Hargitay geceyi 'Çok olağanüstü, çok anlamlı ve benim için hiç beklemediğim bir geceydi' diye anlattı. Wolf'un konuşmasını da şöyle aktardı: 'Dick ayağa kalktı ve 'Bu daha önce olmadı, bir daha da olmayacak' dedi.'

Hargitay'nin bir ara diziden ayrılmayı düşündüğü de ortaya çıktı. Eski ER partneri Julianna Margulies'e 'Tek rollük bir oyuncu olarak görülmek istemiyorum' demiş. Margulies'in yanıtı kısa oldu: 'Tatlım, o gemi çoktan kalktı.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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