Kurtlar Vadisi'nin Nesrin'i Kadroyu İlk Duyduğu Anı Anlattı: Arkadan Geçen Biri Olmaya Bile Razıymış!
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Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'ın eşi Nesrin'i canlandıran İpek Tenolcay, Kulüp 91'in YouTube kanalında yayımlanan konuşmasında dizinin oyuncu kadrosunu ilk duyduğu anı anlattı. Kadroyu öğrendiğinde 'arkadan geçen biri varsa o olmaya bile razıyım' dediğini söyleyen Tenolcay, aradan yıllar geçmesine rağmen kendisine hâlâ 'hoş geldiniz Nesrin Hanım' diye seslenildiğini de aktardı.
Kaynak: Kulüp 91 / Populicc
İpek Tenolcay, mankenlikle başladığı kariyerinde Kurtlar Vadisi'nin Nesrin Çakır'ıyla kalıcı bir yer edindi.
Tenolcay'a göre Kurtlar Vadisi'nin karakterleri o kadar kült ki arkadan geçen biri olmaya bile razıydı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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