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Kurtlar Vadisi'nin Nesrin'i Kadroyu İlk Duyduğu Anı Anlattı: Arkadan Geçen Biri Olmaya Bile Razıymış!

Kurtlar Vadisi'nin Nesrin'i Kadroyu İlk Duyduğu Anı Anlattı: Arkadan Geçen Biri Olmaya Bile Razıymış!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
13.11.2026 - 19:01
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Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'ın eşi Nesrin'i canlandıran İpek Tenolcay, Kulüp 91'in YouTube kanalında yayımlanan konuşmasında dizinin oyuncu kadrosunu ilk duyduğu anı anlattı. Kadroyu öğrendiğinde 'arkadan geçen biri varsa o olmaya bile razıyım' dediğini söyleyen Tenolcay, aradan yıllar geçmesine rağmen kendisine hâlâ 'hoş geldiniz Nesrin Hanım' diye seslenildiğini de aktardı.

Kaynak: Kulüp 91 / Populicc

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İpek Tenolcay, mankenlikle başladığı kariyerinde Kurtlar Vadisi'nin Nesrin Çakır'ıyla kalıcı bir yer edindi.

İpek Tenolcay, mankenlikle başladığı kariyerinde Kurtlar Vadisi'nin Nesrin Çakır'ıyla kalıcı bir yer edindi.

12 Temmuz 1970'te İstanbul'da doğan, bugün 56 yaşındaki Tenolcay, mankenlik ve sunuculukla başlayan kariyerinde oyunculuğa 1996'da yayımlanan Şehnaz Tango ile adım attı. Örümcek'te başrolde yer alması, Ada Masalı'nda Zeynep'i canlandırması ve Kırmızı Oda'da Nazlı'nın annesine hayat vermesi filmografisinin önemli duraklarını oluşturuyor. Yine de seyircinin hafızasında en derin izi bırakan rol, Laz Ziya'nın kızı ve Süleyman Çakır'ın eşi Nesrin Çakır oldu. Kurtlar Vadisi'nin ekranlarda izlendiği yıllarda kurulan bu bağ, Tenolcay'ın bugün anlattıklarına da yansıyor.

Tenolcay'a göre Kurtlar Vadisi'nin karakterleri o kadar kült ki arkadan geçen biri olmaya bile razıydı.

Tenolcay'a göre Kurtlar Vadisi'nin karakterleri o kadar kült ki arkadan geçen biri olmaya bile razıydı.

Tenolcay, kadroyu ilk duyduğu anı 'Kadroyu ilk duyduğumda arkadan geçen biri varsa o olmaya bile razıyım dedim' sözleriyle özetledi. Oyuncuya göre dizideki karakterlerin hepsi kült ve içi dolu dolu. Bu kült kadroda yer almanın karşılığını yıllar sonra da gördüğünü söyleyen Tenolcay, 'Bana hala 'hoş geldiniz Nesrin Hanım' diyorlar' ifadelerini kullandı.

Nesrin Çakır'ın izleyici hafızasındaki bu yeri, Tenolcay'ın daha önce anlattığı bir başka anıyı da akla getiriyor. Oyuncu, dizinin kendisine sağladığı ayrıcalıklar yüzünden yıllarca otopark ücreti ödemediğini, görevlilerin onu tanıyıp para almadığını ve bazılarının Süleyman Çakır'a selam iletmesini istediğini söylemişti. Dizinin yayınlandığı perşembe akşamlarında sokakların boşaldığını da belirten Tenolcay'ın anlattıkları, Kurtlar Vadisi'nin bunca yıl sonra hâlâ neden konuşulduğunu da hatırlatıyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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