Kurtlar Vadisi'nin Nesrin'i Kadroyu İlk Duyduğu Anı Anlattı: Arkadan Geçen Biri Olmaya Bile Razıymış!

Tenolcay, kadroyu ilk duyduğu anı 'Kadroyu ilk duyduğumda arkadan geçen biri varsa o olmaya bile razıyım dedim' sözleriyle özetledi. Oyuncuya göre dizideki karakterlerin hepsi kült ve içi dolu dolu. Bu kült kadroda yer almanın karşılığını yıllar sonra da gördüğünü söyleyen Tenolcay, 'Bana hala 'hoş geldiniz Nesrin Hanım' diyorlar' ifadelerini kullandı.

Nesrin Çakır'ın izleyici hafızasındaki bu yeri, Tenolcay'ın daha önce anlattığı bir başka anıyı da akla getiriyor. Oyuncu, dizinin kendisine sağladığı ayrıcalıklar yüzünden yıllarca otopark ücreti ödemediğini, görevlilerin onu tanıyıp para almadığını ve bazılarının Süleyman Çakır'a selam iletmesini istediğini söylemişti. Dizinin yayınlandığı perşembe akşamlarında sokakların boşaldığını da belirten Tenolcay'ın anlattıkları, Kurtlar Vadisi'nin bunca yıl sonra hâlâ neden konuşulduğunu da hatırlatıyor.