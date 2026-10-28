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Kurtlar Vadisi'nin Nesrin'i İpek Tenolcay'dan Tip İtirafı: Çok Sevdiği Rolü Kaçırmış

Kurtlar Vadisi'nin Nesrin'i İpek Tenolcay'dan Tip İtirafı: Çok Sevdiği Rolü Kaçırmış

Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
28.10.2026 - 14:16
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Kurtlar Vadisi'nin Nesrin'i olarak hafızalara kazınan İpek Tenolcay, 360 ekranlarında yayınlanan Pınar Altuğ Atacan ile Kim O? programına konuk oldu. Oyuncunun dış görünüşü yüzünden dizilerde yaşadığı zorluğa dair sözleri dikkat çekti. Üstelik Tenolcay, çok umutlu olduğu bir projeyi neden kaçırdığını da ilk kez anlattı.

KAYNAK: Pınar Altuğ Atacan ile Kim O?/360

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Pınar Altuğ Atacan'ın Kim O? adlı programına konuk olan İpek Tenolcay'dan beklenmedik itiraflar geldi.

Pınar Altuğ Atacan'ın Kim O? adlı programına konuk olan İpek Tenolcay'dan beklenmedik itiraflar geldi.

Kurtlar Vadisi'ndeki Nesrin karakteriyle tanıdığımız İpek Tenolcay'ı konuk alan Pınar Altuğ Atacan, 'Çok Türk tipi bir kadın değilsin sen. Herkesin olmak isteyeceği hoşluktasın ama özellikle Türk dizilerinde karakter olarak yer bulman zor oluyordur diye düşünüyorum.' sözleriyle oyuncunun sektörde karşılaştığı zorluğa dikkat çekti. İpek Tenolcay'ın yanıtı ise Pınar Altuğ'u destekler nitelikte oldu.

İpek Tenolcay, Anadolu hikâyesi anlatan dizilerde rol bulmakta zorlandığını kabul etti ama 50'nin üstünde projede yer aldığını hatırlattı.

İpek Tenolcay, Anadolu hikâyesi anlatan dizilerde rol bulmakta zorlandığını kabul etti ama 50'nin üstünde projede yer aldığını hatırlattı.

Oyuncu, 'Anadolu işlerinde, yani daha Türk tipinin arandığı yerlerde biraz zor oluyor.' diyerek kast süreçlerinde dış görünüşün belirleyici olabildiğini anlattı.

Ancak İpek Tenolcay, bu durumun kariyerini tek bir kalıba sokmadığının da altını çizdi. Oyuncu, 'Ama şu ana kadar 50'nin üstünde projede yer aldım, hepsinde de Avrupalı tipi oynamadım sonuçta.' ifadelerini kullandı.

Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı ve Süleyman Çakır'ın eşi Nesrin karakteriyle tanınan oyuncu, yıllar içinde farklı türlerde pek çok yapımda rol aldı. Tenolcay'ın sözleri, oyuncunun yalnızca Avrupalı karakterlere sıkışıp kalmadığını, kariyeri boyunca çok farklı rollerle kamera karşısına geçtiğini gösterdi.

İpek Tenolcay, görüştüğü iki diziden birinde çok sevdiği karakteri "tip olarak olmadık" denildiği için kaçırdığını açıkladı.

İpek Tenolcay, görüştüğü iki diziden birinde çok sevdiği karakteri "tip olarak olmadık" denildiği için kaçırdığını açıkladı.

Sohbette Tenolcay'ın son dönemde görüştüğü projelere dair verdiği bilgi de gözden kaçmadı. Oyuncu, iki diziyle görüştüğünü söyledi ve bunlardan birinden çok umutlu olduğunu anlattı. Tenolcay, 'Birinden çok ümitliydim, karakteri çok sevmiştim ama kast olarak, tip olarak olmadık.' sözleriyle o rolü neden alamadığını açıkladı.

İpek Tenolcay daha önce de Kurtlar Vadisi'ne dair açıklamalarıyla gündem olmuştu. Oyuncu, yıllar sonra Nesrin karakterine ve diziye yeniden dönme ihtimaline dair sorulara yanıt vermişti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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