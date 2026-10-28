Kurtlar Vadisi'nin Nesrin'i İpek Tenolcay'dan Tip İtirafı: Çok Sevdiği Rolü Kaçırmış
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Kurtlar Vadisi'nin Nesrin'i olarak hafızalara kazınan İpek Tenolcay, 360 ekranlarında yayınlanan Pınar Altuğ Atacan ile Kim O? programına konuk oldu. Oyuncunun dış görünüşü yüzünden dizilerde yaşadığı zorluğa dair sözleri dikkat çekti. Üstelik Tenolcay, çok umutlu olduğu bir projeyi neden kaçırdığını da ilk kez anlattı.
Pınar Altuğ Atacan'ın Kim O? adlı programına konuk olan İpek Tenolcay'dan beklenmedik itiraflar geldi.
İpek Tenolcay, Anadolu hikâyesi anlatan dizilerde rol bulmakta zorlandığını kabul etti ama 50'nin üstünde projede yer aldığını hatırlattı.
İpek Tenolcay, görüştüğü iki diziden birinde çok sevdiği karakteri "tip olarak olmadık" denildiği için kaçırdığını açıkladı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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