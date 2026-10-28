Kurtlar Vadisi'nin Nesrin'i İpek Tenolcay'dan Tip İtirafı: Çok Sevdiği Rolü Kaçırmış

Oyuncu, 'Anadolu işlerinde, yani daha Türk tipinin arandığı yerlerde biraz zor oluyor.' diyerek kast süreçlerinde dış görünüşün belirleyici olabildiğini anlattı.

Ancak İpek Tenolcay, bu durumun kariyerini tek bir kalıba sokmadığının da altını çizdi. Oyuncu, 'Ama şu ana kadar 50'nin üstünde projede yer aldım, hepsinde de Avrupalı tipi oynamadım sonuçta.' ifadelerini kullandı.

Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı ve Süleyman Çakır'ın eşi Nesrin karakteriyle tanınan oyuncu, yıllar içinde farklı türlerde pek çok yapımda rol aldı. Tenolcay'ın sözleri, oyuncunun yalnızca Avrupalı karakterlere sıkışıp kalmadığını, kariyeri boyunca çok farklı rollerle kamera karşısına geçtiğini gösterdi.