Laz Ziya'nın Kızı Nesrin'i Canlandıran İpek Tenolcay'dan Yıllar Sonra Kurtlar Vadisi Açıklaması

Tenolcay, '20 seneyi geçti. Çok demode oldu aslında. Sesli çekim yapılmıyordu o zaman, dublaj yapılıyordu. Galiba konusuyla ilgili. Halen seviliyor. Ben o işe başladığımda Yağmur 5 yaşındaydı, 29 oldu halen izleniyor. O kadronun bir araya gelmesi rahmetli Osman Sınav'ın mucizesiydi' ifadelerini kullandı.

İpek Tenolcay ayrıca Kurtlar Vadisi tekrardan çekilirse rol alıp almayacağı hakkında 'Ölmüştüm ben. Çok tatmin oldum o işe... Bambaşka projeler peşindeyim. Farklı karakterleri oynamayı seviyorum. Her şey yerinde ve zamanında güzeldir' yanıtını verdi.