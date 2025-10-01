Laz Ziya'nın Kızı Nesrin'i Canlandıran İpek Tenolcay'dan Yıllar Sonra Kurtlar Vadisi Açıklaması
Efsane dizi Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Nesrin'i canlandıran İpek Tenolcay yıllar sonra ortaya çıktı. Dizide Çakır'ın karısı olan Nesrin'in Çakır'la diyalogları o döneme damga vurmuştu. İpek Tenolcay, Kurtlar Vadisi'nin hala popüler olması hakkında konuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk televizyon efsanesi Kurtlar Vadisi'ndeki Nesrin karakterini muhakkak hatırlarsınız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Laz Ziya'nın kızı Nesrin'i canlandıran İpek Tenolcay, Kurtlar Vadisi'nin hala çok sevilmesi hakkında konuştu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın