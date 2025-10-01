onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Laz Ziya'nın Kızı Nesrin'i Canlandıran İpek Tenolcay'dan Yıllar Sonra Kurtlar Vadisi Açıklaması

Laz Ziya'nın Kızı Nesrin'i Canlandıran İpek Tenolcay'dan Yıllar Sonra Kurtlar Vadisi Açıklaması

Kurtlar Vadisi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.10.2025 - 17:47

Efsane dizi Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Nesrin'i canlandıran İpek Tenolcay yıllar sonra ortaya çıktı. Dizide Çakır'ın karısı olan Nesrin'in Çakır'la diyalogları o döneme damga vurmuştu. İpek Tenolcay, Kurtlar Vadisi'nin hala popüler olması hakkında konuştu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk televizyon efsanesi Kurtlar Vadisi'ndeki Nesrin karakterini muhakkak hatırlarsınız.

Türk televizyon efsanesi Kurtlar Vadisi'ndeki Nesrin karakterini muhakkak hatırlarsınız.

Laz Ziya'nın kızı ve Çakır'ın karısı olan Nesrin, hafızalarımızda yer edinen unutulmaz karakterlerden. İpek Tenolcay'ın canlandırdığı Nesrin karakterini özellikle Çakır'la olan sahneleriyle hatırlıyoruz.

Son olarak Aile dizisinde izlediğimiz ve uzun süredir ortalıkta görünmeyen Tenolcay, magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

Laz Ziya'nın kızı Nesrin'i canlandıran İpek Tenolcay, Kurtlar Vadisi'nin hala çok sevilmesi hakkında konuştu.

Laz Ziya'nın kızı Nesrin'i canlandıran İpek Tenolcay, Kurtlar Vadisi'nin hala çok sevilmesi hakkında konuştu.

Tenolcay, '20 seneyi geçti. Çok demode oldu aslında. Sesli çekim yapılmıyordu o zaman, dublaj yapılıyordu. Galiba konusuyla ilgili. Halen seviliyor. Ben o işe başladığımda Yağmur 5 yaşındaydı, 29 oldu halen izleniyor. O kadronun bir araya gelmesi rahmetli Osman Sınav'ın mucizesiydi' ifadelerini kullandı.

İpek Tenolcay ayrıca Kurtlar Vadisi tekrardan çekilirse rol alıp almayacağı hakkında 'Ölmüştüm ben. Çok tatmin oldum o işe... Bambaşka projeler peşindeyim. Farklı karakterleri oynamayı seviyorum. Her şey yerinde ve zamanında güzeldir' yanıtını verdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın