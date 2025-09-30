Uzak Şehir Setini Basan Teyze, Albora Konağının Kapısını Zorla Açtı
Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'in çekildiği konağı basan bir teyze, konağın kapısına dayanacak zorla açtı. Teyzenin Albora konağının kapısını zorla açtığı anlar sosyal medyada viral oldu.
KAYNAK: @mardin.yapilacaklar
Kanal D ekranlarının reyting rekoru kıran dizisi Uzak Şehir'e olan hayranlıklar bitmek bilmiyor.
