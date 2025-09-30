onedio
Uzak Şehir Setini Basan Teyze, Albora Konağının Kapısını Zorla Açtı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.09.2025 - 23:44

Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'in çekildiği konağı basan bir teyze, konağın kapısına dayanacak zorla açtı. Teyzenin Albora konağının kapısını zorla açtığı anlar sosyal medyada viral oldu.

Buradan izleyebilirsiniz:

Kanal D ekranlarının reyting rekoru kıran dizisi Uzak Şehir'e olan hayranlıklar bitmek bilmiyor.

2. sezonuyla yine enfes reyting başarısı elde eden Uzak Şehir öyle bir fenomen haline geldi ki seyirciler dizinin çekim mekanı olan Mardin'e sık sık seyahat ediyor. Mardin'deki Albora konağına giden bir teyzemiz Uzak Şehir setini bastı ve zorlayarak konağın kapısını açtı. Teyzenin o anları kısa sürede paylaşım rekoru kırdı.

