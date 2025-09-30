onedio
Bahar'ın Seren'i Nil Sude Albayrak'ın Oyunculuğuna Beğeni Dolu Yorumlar

Bahar'ın Seren'i Nil Sude Albayrak'ın Oyunculuğuna Beğeni Dolu Yorumlar

Bahar Dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.09.2025 - 23:23

Bahar dizisinin bu akşam (30 Eylül) yayınlanan bölümünde Seren, kendisini Maral'la aldatan Aziz Uras'ı bastı. Seren'i canlandıran Nil Sude Albayrak'ın sahnedeki performansı seyirciden beğeni dolu yorumlar aldı.

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'ın bu akşam (30 Eylül) yayınlanan bölümünde adeta oyunculuk resitali izledik.

Bahar'ın son bölümünde Seren, Aziz Uras ve Maral'ı öpüşürken yakaladı. Seren'i canlandıran Nil Sude Albayrak, o anları öylesine iyi bir performansla oynadı ki ekran başındaki izleyiciler hayran kalmaktan geri duramadı.

Nil Sude Albayrak'ın oyunculuğuna gelen beğeni dolu yorumları sizler için derledik.

Geceye damga vuran sahneyi de buraya bırakıyoruz:

Nil Sude Albayrak'ın oyunculuğuna gelen yorumlardan bazıları da burada:

