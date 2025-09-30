Bahar'ın Seren'i Nil Sude Albayrak'ın Oyunculuğuna Beğeni Dolu Yorumlar
Bahar dizisinin bu akşam (30 Eylül) yayınlanan bölümünde Seren, kendisini Maral'la aldatan Aziz Uras'ı bastı. Seren'i canlandıran Nil Sude Albayrak'ın sahnedeki performansı seyirciden beğeni dolu yorumlar aldı.
Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'ın bu akşam (30 Eylül) yayınlanan bölümünde adeta oyunculuk resitali izledik.
Geceye damga vuran sahneyi de buraya bırakıyoruz:
Nil Sude Albayrak'ın oyunculuğuna gelen yorumlardan bazıları da burada:
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
