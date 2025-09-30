onedio
Çocuklar Duymasın'daki Özel Okul Fiyatının Şimdi Ne Kadar Olduğuna İnanamayacaksınız

Esra Demirci
30.09.2025 - 22:55

Efsane dizi Çocuklar Duymasın'da Haluk ve Meltem'in çocuklarının özel okul fiyatının günümüz fiyatını hiç merak ettiniz mi? Bir TikTok kullanıcısı bunu merak edip günümüze göre hesaplama yapmış. Ortaya çıkan tutar ise şoke eden cinsten.

KAYNAK: ülkeoloji / TikTok

Buradan izleyebilirsiniz:

Bir döneme damga vuran Çocuklar Duymasın dizisindeki özel okul ücreti gündemde.

Bir bölümde Haluk, özel okul ücretlerinin yüksekliğinden yakınıp fiyatın öğrenci başına 10 milyar olduğunu belirtiyor. Ülkeoloji adlı TikTok kullanıcısı, Çocuklar Duymasın dizisindeki özel okul fiyatının günümüzde ne kadar olacağını hesapladı. Ortaya çıkan sonuçta ise milyonlar söz konusu oldu.

