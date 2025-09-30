Kızılcık Şerbeti'nde Ömer'in Yaşadıkları "Juror No.2" Filmiyle Birebir Aynı Çıktı!

Kıvılcım'la kavga ettiği bir gece dışarıya çıkan Ömer, alkollü bir şekilde araba sürerken aniden bir şeye çarparak durdu. Hayvana çarptığını düşünerek olayı önemsemese de birkaç gün sonra oğlu Kemal'in doktorunun oğlunun cinayetle suçlandığını öğrendi. Ölen kızın cesedi ise tam da Ömer'in arabayla kaza yaptığı yerde bulununca Ömer haliyle katil olabileceği ihtimaliyle boğuşmaya başladı.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda Ömer'in hikayesi merak yaratsa da dikkatli seyirciler, Ömer için yazılan senaryonun 2024'te vizyona giren Juror No.2 filminden alıntı olabileceğini fark etti.