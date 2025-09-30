onedio
Kızılcık Şerbeti'nde Ömer'in Yaşadıkları "Juror No.2" Filmiyle Birebir Aynı Çıktı!

Kızılcık Şerbeti'nde Ömer'in Yaşadıkları "Juror No.2" Filmiyle Birebir Aynı Çıktı!

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.09.2025 - 20:31

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonuna Ömer'in yaşadıkları damga vuruyor. Kıvılcım'la kavga ettiği bir akşam arabayla bir şeye çarpan Ömer, daha sonrasında bebeklerinin doktorunun oğlunun cinayetle suçlandığını öğrendi ve ölen kıza kendisinin çarptığını zannetti. Dikkatli seyirciler, Ömer'in bu hikayesinin aslında Juror No.2 filminden alıntı olabileceğini iddia etti.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda Ömer'in başı yine derde girdi.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda Ömer'in başı yine derde girdi.

Kıvılcım'la kavga ettiği bir gece dışarıya çıkan Ömer, alkollü bir şekilde araba sürerken aniden bir şeye çarparak durdu. Hayvana çarptığını düşünerek olayı önemsemese de birkaç gün sonra oğlu Kemal'in doktorunun oğlunun cinayetle suçlandığını öğrendi. Ölen kızın cesedi ise tam da Ömer'in arabayla kaza yaptığı yerde bulununca Ömer haliyle katil olabileceği ihtimaliyle boğuşmaya başladı.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda Ömer'in hikayesi merak yaratsa da dikkatli seyirciler, Ömer için yazılan senaryonun 2024'te vizyona giren Juror No.2 filminden alıntı olabileceğini fark etti.

Juror No.2 filmiyle Şerbo'da Ömer'in yaşadıkları neredeyse birebir aynı.

Juror No.2 filmiyle Şerbo'da Ömer'in yaşadıkları neredeyse birebir aynı.

Filmin hikayesi şu şekilde;

Georgia’nın Savannah kentinde yaşayan gazeteci Justin Kemp, tüm şehrin gözünü diktiği bir cinayet davasında jüri üyesi olarak görev almaya çağrılır. Davanın odağında, genç kadın Kendall Carter’ın erkek arkadaşı James Sythe tarafından öldürüldüğü iddiası vardır.

Mahkeme süreci ilerledikçe Justin’in belleğinde karanlık bir gece parça parça aydınlanmaya başlar. Olayın yaşandığı akşam alkolün etkisiyle direksiyon başına geçtiğini ve bar çıkışı arabasıyla bir şeye çarptığını hatırlar. Önce bunu sıradan bir kaza, belki bir hayvan sanırken, duruşmada ortaya konan kanıtlar çarpıcı bir ihtimali işaret eder: Kurbanın ölümünden aslında kendi aracı sorumlu olabilir.

Peki siz Juror No.2 filmiyle Kızılcık Şerbeti'ndeki Ömer'in hikayesini benzer buldunuz mu? Yorumlarda buluşalım...

