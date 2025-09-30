Kızılcık Şerbeti'nde Ömer'in Yaşadıkları "Juror No.2" Filmiyle Birebir Aynı Çıktı!
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonuna Ömer'in yaşadıkları damga vuruyor. Kıvılcım'la kavga ettiği bir akşam arabayla bir şeye çarpan Ömer, daha sonrasında bebeklerinin doktorunun oğlunun cinayetle suçlandığını öğrendi ve ölen kıza kendisinin çarptığını zannetti. Dikkatli seyirciler, Ömer'in bu hikayesinin aslında Juror No.2 filminden alıntı olabileceğini iddia etti.
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda Ömer'in başı yine derde girdi.
Juror No.2 filmiyle Şerbo'da Ömer'in yaşadıkları neredeyse birebir aynı.
