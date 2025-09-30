onedio
Ölecek mi? Arka Sokaklar'da Hüsnü'yü Canlandıran Özgür Ozan'dan Kafa Karıştıran Paylaşım

Arka Sokaklar
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.09.2025 - 17:57

20. sezonuyla ekrana gelen Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban, diziye geri dönen Ali tarafından vuruldu. Ölüm kalım savaşı veren Hüsnü Çoban'ın akıbeti merak edilirken Hüsnü'yü canlandıran Özgür Ozan'dan kafa karıştıran paylaşım geldi.

Arka Sokaklar'da defalarca vurularak ölümden dönen Hüsnü Çoban, 20. sezonda da geleneği bozmadı.

20. sezonu henüz başlayan dizide Hüsnü, diziye geri dönen Ali tarafından vuruldu. Yayınlanan fragmanda ölüm kalım savaşı veren Hüsnü Çoban'ın ölüp ölmeyeceği henüz belli değil.

Daha önce defalarca vurulmasına rağmen her zaman hayatta kalmayı başaran Hüsnü'nün bu defa da ölmeyeceği iddia edilirken Hüsnü'yü canlandıran Özgür Ozan'dan kafa karıştıran bir paylaşım geldi.

İşte Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan'ın kafa karıştıran paylaşımı:

Hüsnü Çoban anısına siyah beyaz efektli bir fotoğraf paylaşan Özgür Ozan, bu paylaşımıyla karakterinin öldüğünü bir bakıma duyurmuş gibi oldu. Tabii bu bir kandırmaca da olabilir. Bakalım Hüsnü Çoban, Arka Sokaklar'da ölecek mi?

