Ölecek mi? Arka Sokaklar'da Hüsnü'yü Canlandıran Özgür Ozan'dan Kafa Karıştıran Paylaşım
20. sezonuyla ekrana gelen Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban, diziye geri dönen Ali tarafından vuruldu. Ölüm kalım savaşı veren Hüsnü Çoban'ın akıbeti merak edilirken Hüsnü'yü canlandıran Özgür Ozan'dan kafa karıştıran paylaşım geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arka Sokaklar'da defalarca vurularak ölümden dönen Hüsnü Çoban, 20. sezonda da geleneği bozmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan'ın kafa karıştıran paylaşımı:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın