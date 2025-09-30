Kızılcık Şerbeti'nin İlk Sezonundaki Kritik İsim Diziye Geri Dönüyor
Kızılcık Şerbeti'nin yayınlanan yeni bölüm fragmanında gördüğümüz Asil'in kız arkadaşının kim olduğu merak yarattı. Asil'in kız arkadaşının kim olacağı henüz belirsizken Şerbo'nun ilk sezonunda yer alan kritik bir karakter, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla diziye geri döndüğünü duyurdu.
Kızılcık Şerbeti'nin 107. bölüm fragmanında Asil'in kız arkadaşının kimliği hepimizi heyecanlandırdı.
İlk sezon Fatih'in yasak aşkı Aylin olarak karşımıza çıkan Hamide Akkuş, Instagram hesabından set fotoğrafı paylaştı.
