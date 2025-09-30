onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kızılcık Şerbeti'nin İlk Sezonundaki Kritik İsim Diziye Geri Dönüyor

Kızılcık Şerbeti'nin İlk Sezonundaki Kritik İsim Diziye Geri Dönüyor

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.09.2025 - 17:08

Kızılcık Şerbeti'nin yayınlanan yeni bölüm fragmanında gördüğümüz Asil'in kız arkadaşının kim olduğu merak yarattı. Asil'in kız arkadaşının kim olacağı henüz belirsizken Şerbo'nun ilk sezonunda yer alan kritik bir karakter, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla diziye geri döndüğünü duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kızılcık Şerbeti'nin 107. bölüm fragmanında Asil'in kız arkadaşının kimliği hepimizi heyecanlandırdı.

Kızılcık Şerbeti'nin 107. bölüm fragmanında Asil'in kız arkadaşının kimliği hepimizi heyecanlandırdı.

Asil'in kız arkadaşının Erasmus'tan dönen Çimen ya da Fatih'in ilk sezonda ilişki yaşadığı galerici Aylin olduğu düşünülüyor. Sosyal medyada Şerbo seyircileri tahminlerini bu yönde yaparken ilk sezonda dizide rol alan kritik bir isimden gelen paylaşım ortalığı daha da karıştırdı.

İlk sezon Fatih'in yasak aşkı Aylin olarak karşımıza çıkan Hamide Akkuş, Instagram hesabından set fotoğrafı paylaştı.

İlk sezon Fatih'in yasak aşkı Aylin olarak karşımıza çıkan Hamide Akkuş, Instagram hesabından set fotoğrafı paylaştı.

Kızılcık Şerbeti setinden yaptığı paylaşımı 'Sürpriz' yazarak paylaşan Akkuş'un Şerbo'da nasıl bir hikayeyle yer alacağı henüz bilinmezken sosyal medyada Asil'in kız arkadaşı olarak geri döneceği iddia edildi. Bakalım Aylin karakterini nasıl izleyeceğiz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın