Güllü'yle ATV'deki Aile Saadeti'nde Rol Alan Sibel Aytan'dan Duygulandıran Açıklamalar

Güllü'yle ATV'deki Aile Saadeti'nde Rol Alan Sibel Aytan'dan Duygulandıran Açıklamalar

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.09.2025 - 19:13

Arabeskin güçlü sesi Güllü, geçtiğimiz günlerde evinden düşerek hayatını kaybetmişti. Son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Aile Saadeti dizisinde rol aldığı ortaya çıkan Güllü'nün dizide aynı sahnede rol aldığı Sibel Aytan, Güllü hakkında konuştu.

KAYNAK: Gece Muhabiri

Buradan izleyebilirsiniz:

Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü, geçtiğimiz günlerde evinde geçirdiği kaza sonucu vefat etti.

Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü, geçtiğimiz günlerde evinde geçirdiği kaza sonucu vefat etti.

Güllü'nün vefatı üzerine sosyal medyada paylaşım rekorları kırıldı. Öyle ki Güllü'nün vefatından aylar önce ATV'de yayınlanan Aile Saadeti dizisinde rol aldığını öğrendik.

Güllü'nün hayatını kaybetmesiyle pek çok ünlü isim taziye paylaşımları yaparken Aile Saadeti'nde sanatçıyla aynı sahnede yer alan Sibel Aytan, Gece Muhabiri'ne konuştu. Aytan, özellikle Güllü'nün kendisini gençliğine benzettiğini duyunca konuşmakta zorlandı.

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
