Güllü'yle ATV'deki Aile Saadeti'nde Rol Alan Sibel Aytan'dan Duygulandıran Açıklamalar
Arabeskin güçlü sesi Güllü, geçtiğimiz günlerde evinden düşerek hayatını kaybetmişti. Son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Aile Saadeti dizisinde rol aldığı ortaya çıkan Güllü'nün dizide aynı sahnede rol aldığı Sibel Aytan, Güllü hakkında konuştu.
