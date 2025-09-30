onedio
Esra Erol ve Zuhal Topal'ın Programlarına Katılan Fenomen Gelin Adayı Hanife Boşanmıştı: Değişimi Dikkat Çekti

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.09.2025 - 14:33

Bir zamanlar yayınlanan evlilik programlarıyla tanınan Hanife Gürdal, programların ardından bir fenomene dönüşmüştü. O dönem kapalı olan Hanife daha sonra açılmış ve bir evlilik geçirmişti. Geçtiğimiz yıl boşanan fenomen gelin adayı değişimiyle bir kez daha gündem oldu.

Evlilik programlarıyla tanınan Hanife Gürdal, programlar sonrası fenomen olarak gündemde kalmaya devam etmişti.

Daha sonra açılan ve fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Hanife, bir de evlilik geçirmişti. Kemal Ayvaz'la olan evliliği geçtiğimiz yıl sonlandığında sitem dolu açıklaması da gecikmemişti. 

'Hayat çok garip 5 yıldır anlaşamadığım kişiyle bugün anlaştım ve bitti. Bundan sonraki hayatımda kişinin kiminle ilgilendiği flörtleştiği bölümler benim ilgi alanımda değil ve lütfen bana da bu durumu bilgilendirme yapmayın! Eğer ben hayrını görüp mutlu olsaydım bugün bunları yazıyor olmazdım, yeni hayatımın ilk gününe Hanife Gürdal olarak uyandım tüm güzelliklerin beni bulacağından yana şüphem yok (benim olan beni bulacaktır) İlk ve son açıklamamdır kendisi Hanife'nin kocası tarafından ilgi görüyormuş gibi değil de bekar bir erkek tarafından ilgi görüyormuş gibi düşünebilirsiniz.'

Sosyal medyayı aktif kullanan Hanife Gürdal, zaman zaman değişimiyle konuşuluyordu.

Ancak bu kez Hanife'nin verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı! Takipçilerinden 'Boşanma yaramış', 'Toksik ilişki sonrası benim mental', 'Zayıflık çok yakışmış', 'Bu haline bayıldım' gibi yorumlar alan Hanife, yeni halini paylaşmalara doyamadı.

Yorum Yazın