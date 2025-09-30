Esra Erol ve Zuhal Topal'ın Programlarına Katılan Fenomen Gelin Adayı Hanife Boşanmıştı: Değişimi Dikkat Çekti
Bir zamanlar yayınlanan evlilik programlarıyla tanınan Hanife Gürdal, programların ardından bir fenomene dönüşmüştü. O dönem kapalı olan Hanife daha sonra açılmış ve bir evlilik geçirmişti. Geçtiğimiz yıl boşanan fenomen gelin adayı değişimiyle bir kez daha gündem oldu.
Evlilik programlarıyla tanınan Hanife Gürdal, programlar sonrası fenomen olarak gündemde kalmaya devam etmişti.
Sosyal medyayı aktif kullanan Hanife Gürdal, zaman zaman değişimiyle konuşuluyordu.
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
