Oyuncu Uğur Güneş'in Türk Dizilerinde Kadının Yaşının Hep Küçük Olmasına Yaptığı Yorum Takdirleri Topladı
Başarılı oyuncu Uğur Güneş, son zamanlarda dikkat çeken bir konuya değindi. Biliyorsunuz ki özellikle bu sezon yeni dizilerde partnerlerin yaş farkı epey tepki toplamıştı. Konu hala tartışılmaya devam ederken Uğur Güneş de yorumunu dile getirmesiyle sosyal medyada gündem oldu. Gelin detaylara geçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle adını hafızalarımıza kazıyan Uğur Güneş, yorumuyla X kullanıcılarından takdir gördü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uğur Güneş de doğru bulmadığını dile getirdi.
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın