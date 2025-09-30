onedio
Oyuncu Uğur Güneş'in Türk Dizilerinde Kadının Yaşının Hep Küçük Olmasına Yaptığı Yorum Takdirleri Topladı

Oyuncu Uğur Güneş'in Türk Dizilerinde Kadının Yaşının Hep Küçük Olmasına Yaptığı Yorum Takdirleri Topladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
30.09.2025 - 13:32

Başarılı oyuncu Uğur Güneş, son zamanlarda dikkat çeken bir konuya değindi. Biliyorsunuz ki özellikle bu sezon yeni dizilerde partnerlerin yaş farkı epey tepki toplamıştı. Konu hala tartışılmaya devam ederken Uğur Güneş de yorumunu dile getirmesiyle sosyal medyada gündem oldu. Gelin detaylara geçelim!

Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle adını hafızalarımıza kazıyan Uğur Güneş, yorumuyla X kullanıcılarından takdir gördü.

Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle adını hafızalarımıza kazıyan Uğur Güneş, yorumuyla X kullanıcılarından takdir gördü.

Dizilerde partnerlerin yaş farkı günden güne daha da artıyor. Bu sezon daha da dikkat çeken durum karşısında izleyiciler gerçeklikten uzak olduğunu ya da etik olmadığını dile getiriyor.

Uğur Güneş de doğru bulmadığını dile getirdi.

Uğur Güneş de doğru bulmadığını dile getirdi.

“Türk dizilerinde maalesef kız hep küçük. Adam 45 yaşında, kız 22 yaşında ve bir aşk izlemek istiyorsun ama buna inanmazsın ki. Ben ona karşıyım. Artık bundan vazgeçmek lazım. Yurt dışında böyle değil.”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
