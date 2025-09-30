onedio
Yoksa Kızılcık Şerbeti'ne Rakip mi Geliyor? Ben Onun Annesiyim Yayın Gününü Açıkladı!

Yoksa Kızılcık Şerbeti’ne Rakip mi Geliyor? Ben Onun Annesiyim Yayın Gününü Açıkladı!

30.09.2025 - 12:39

Diziler bir bir yayınlanmaya başladı. Yeni sezon için hazırlıklar sürüyor. Özellikle NOW, yeni sezon için epey dizi duyurmuştu. Onlardan biri de Ben Onun Annesiyim adlı proje olmuştu. Kadrosuyla dikkat çekmeyi başaran dizinin yayın günü merakla bekleniyordu. Tarih nihayet açıklandı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Funda Eryiğit, Caner Cindoruk ve Zerrin Tekindor’un kadrosunda yer aldığı dizi titizlikle çalışmalara devam ediyor.

Funda Eryiğit, Caner Cindoruk ve Zerrin Tekindor’un kadrosunda yer aldığı dizi titizlikle çalışmalara devam ediyor.

Funda Eryiğit’in hayat verdiği Ayşe karakterinin cezaevinden çıkmasıyla başlayacak olan hikayede Zerrin Tekindor da baskın bir karakterle karşımızda olacak. Ayşe’nin kızı için mücadelesi izleyiciyi etkileyecek gibi görünüyor.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizi 24 Ekim Cuma günü yayınlanacak.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizi 24 Ekim Cuma günü yayınlanacak.

Cuma günleri bildiğiniz üzere Kızılcık Şerbeti yayınlanıyor. Bu sebeple kanallar cuma günleri için dizi planlama konusunda çekingen davranıyor. Birkaç yeni sezon dizisinin cuma gününden vazgeçildiği öğrenilmişti. Ancak Ben Onun Annesiyim iddialı bir karar vererek yayın gününü cuma olarak netleştirdi. 

Ne diyorsunuz rakip olabilecekler mi? İzleyip göreceğiz! Düşünceleriniz için yorumlara bekliyoruz…

