Yoksa Kızılcık Şerbeti’ne Rakip mi Geliyor? Ben Onun Annesiyim Yayın Gününü Açıkladı!

Diziler bir bir yayınlanmaya başladı. Yeni sezon için hazırlıklar sürüyor. Özellikle NOW, yeni sezon için epey dizi duyurmuştu. Onlardan biri de Ben Onun Annesiyim adlı proje olmuştu. Kadrosuyla dikkat çekmeyi başaran dizinin yayın günü merakla bekleniyordu. Tarih nihayet açıklandı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş