Eşref Rüya’da Hikaye Genişliyor: Gürdal ve Irmak’ın Annesi Olacak Oyuncu Ortaya Çıktı

Elif Sude Yenidoğan
30.09.2025 - 12:01

Eşref Rüya sezon arasının ardından hikayesine tam gaz devam ediyor. Eşref ile Nisan’ın kavuşmasını beklerken heyecan dolu bölümler izliyoruz. Tabii Eşref ile Nisan kadar diğer karakterler de seviliyor. Ancak diğer karakterlerin geçmişine dair pek bilgimiz yok. Yeni sezonda da yavaş yavaş hikaye genişliyor. Geçtiğimiz bölümde Çiğdem’in annesi hikayeye dahil olmuştu. Şimdiyse Gürdal ve Irmak’ın hayatını öğreneceğiz.

İki zıt karakterler olan Gürdal ile Irmak diziye renk katan karakterlerden.

Nihayet onlarla da daha yakından tanışmanın vakti geldi. Dizide flashbackler olacak ve ikilinin annelerini göreceğiz. Flashback sahneleri içinse konuk oyuncu olarak gelecek isim açıklandı.

Selma Eruzun, Gürdal ve Irmak’ın annesi olacak.

Özellikle Irmak’a hayat veren Ceren Benderlioğlu ile olan benzerliği dikkat çekti. Gözler aynı diyoruz! Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım…

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
