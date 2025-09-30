Eşref Rüya’da Hikaye Genişliyor: Gürdal ve Irmak’ın Annesi Olacak Oyuncu Ortaya Çıktı

Eşref Rüya sezon arasının ardından hikayesine tam gaz devam ediyor. Eşref ile Nisan’ın kavuşmasını beklerken heyecan dolu bölümler izliyoruz. Tabii Eşref ile Nisan kadar diğer karakterler de seviliyor. Ancak diğer karakterlerin geçmişine dair pek bilgimiz yok. Yeni sezonda da yavaş yavaş hikaye genişliyor. Geçtiğimiz bölümde Çiğdem’in annesi hikayeye dahil olmuştu. Şimdiyse Gürdal ve Irmak’ın hayatını öğreneceğiz.